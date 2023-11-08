台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」：強化半導體互補，啟動數位貿易投資、能源談判
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此協議是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，有機會作為歐洲國家與台灣促進貿易關係的借鏡，且英國將成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）新會員國，與英國提升經貿關係，對台灣入會工作具有重要意義。
（中央社）行政院經貿談判辦公室宣布，台英雙方今（8）日簽署「提升貿易夥伴關係協議」，後續將鎖定數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等3項議題展開談判。經貿辦說，台英半導體產業鏈互補，未來可結合彼此優勢成為數位科技合作最佳後盾。
經貿辦今天透過新聞稿指出，中華民國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）視訊簽署提升貿易夥伴關係協議（Enhanced Trade Partnership（ETP） Arrangement），為台英長期經貿策略夥伴關係奠定重要的基礎架構。
經貿辦指出，協議除確立台英雙方建立提升貿易夥伴關係，也設定未來進一步談判的機制及談判規範，雙方將就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等3項議題展開談判，未來再繼續擴充到對彼此均有利的其他議題。
經貿辦說，台英貿易投資往來熱絡，產業發展高度互補，2022年台英雙邊貿易總額為66.38億美元，較2021年成長1.73%；英國是台灣第21大貿易夥伴，也是台灣在歐洲地區第3大貿易夥伴，且台灣對英國貨品貿易一向居於順差地位。
半導體產業鏈互補：英國具上游矽智財優勢、台灣中下游市占世界第一
根據經貿辦資料，台英在半導體產業鏈互補，英國在半導體設計占有一席之地，特別是最上游的矽智財（IP）領域，總部設於劍橋的安謀科技（Arm）更位居全球龍頭地位，安謀研發的半導體矽智財在全球行動裝置的市占率超過90%，在聯網晶片市占率達65%，在車電領域也有約40%。蘋果、聯發科、輝達等知名廠商的產品，都是奠基在安謀卓越的矽智財設計。
經貿辦說，台灣在半導體設計、晶圓製造及封裝測試也位居前段班，其中半導體設計居全球第2，市占約22%；晶圓製造居全球第1，市占63%，先進製程市占更高達90%；封裝測試同樣位居世界首位，市占約58%。
經貿辦指出，人工智慧、物聯網、高速通訊、量子應用等新興數位科技皆高度仰賴先進晶片的運算能力，未來結合台英雙方在半導體產業鏈的優勢地位，將可成為台英展開數位科技合作的最佳後盾。
台英經貿投資互動熱絡
經貿辦說，英國開放、穩定的經商環境以及財務、商業顧問等專業服務業發達，截至2022年為止，台商經核准赴英國投資或設立據點的案件數累計達235件，居台灣對歐投資第2位，僅次於德國，累計投資金額達32.96億美元，占台灣在歐洲總投資額約24.79%，也居台灣對歐投資第2位，僅次於荷蘭。
台灣企業在英國投資經營的產業類別相當廣泛，經貿辦統計，海運業者包括長榮海運、陽明海運；電子科技業者有聯發科、宏達電、友訊科技、微星科技、華碩電腦等；物流業者包含中菲行、酷比國際，金融機構則為一銀、台銀、彰化、華南、兆豐金、永豐金等6家。
另外，截至2022年為止，英商經核准前來台灣投資或設立據點的案件數累計達1378件，占歐商對台灣投資總件數約22.81%，位居首位；投資金額累計達115.60億美元，占歐商對台灣總投資額約17.04%，位居第2，僅次於荷蘭。
促進台灣國際經貿地位提升
行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，英國是經貿大國、全球第6大經濟體，具全球政經關鍵實力，且在生技、能源、汽車、AI、金融等產業擁有全球領先地位，與台灣產業發展有高度互補性。
鄧振中表示，英國正積極與印太地區重要國家建立經貿關係，雙方能簽署此協議，對台灣經貿發展具有相當正面意義，也有助於進一步提升台灣國際經貿地位，增進其他國家與台灣交往信心。
他說，此協議也是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，未來雙方將得以在互惠互利基礎上，逐步涵蓋與貿易相關的其他重要議題，也有機會作為歐洲國家與台灣提升貿易關係的借鏡，且英國將成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）新會員國，與英國提升經貿關係，對台灣入會工作具有重要意義。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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