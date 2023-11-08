竹謙科技推出新的人工智慧3D虛擬心理健康管家喬伊兔

公司圍繞2023年世界心理健康日舉辦心理健康應用Here Hear App四週年慶祝活動，喬伊兔在該活動中首次亮相

台北2023年11月7日 /美通社/ -- 心理健康科技創新公司竹謙科技（Bamboo Technology）欣然發佈了一款先進的3D虛擬心理健康管家—喬伊兔，這也是該公司數位心理健康應用Here Hear的新角色形象。喬伊兔由竹謙科技與台灣微軟、和台北醫學大學合作開發，它將完全改變人工智慧虛擬心理健康支持領域。

對於醫療保健服務提供者、軍人、社會工作者、教育工作者及其他一線工作者，竹謙科技將為他們免費提供1個月的Here Hear。欲瞭解更多資訊，請來信至：marketing@bamboodd.com。

讓一線工作者更輕鬆地獲取心理健康服務

喬伊兔的發佈時逢該公司於10月13日為慶祝今年的世界心理健康日，以及Here Hear發佈四周年而舉辦的盛大慶祝活動。作為目前市場上唯一使用AI的中文心理健康解決方案，該應用將繼續引領市場發展。

竹謙科技的主要合作夥伴，包括台北醫學大學、銘傳大學，以及來自產業界、學術界和影響力投資圈的多位代表出席了此次活動。今年慶祝活動的主題為「心理健康是每個人都應享有的基本人權」，這與竹謙科技的使命不謀而合，強調所有人都能獲取心理健康服務的重要性。

台北醫學大學事業發展處事業長蕭育仁表示：「如今，醫療人才短缺，一線醫療服務人員面臨著巨大的心理壓力。我們與竹謙科技展開產學合作，以滿足這一需求，並期待透過這項合作產生積極的社會影響。」

竹謙科技執行長黃筑萾也表達了對這項事業的承諾。她稱：「自4年前推出Here Hear以來，我們一直秉承認真傾聽的初心，透過最新的人工智慧技術提供陪伴服務。喬伊兔在延續這一傳統的同時，也會不斷升級。我們對此次合作感到非常興奮，希望能共同創造一個更加幸福的社會。」

新一代虛擬心理健康服務

喬伊兔正在透過人工智慧技術徹底改變心理健康服務。與當前很多以聊天機器人形式推出的心理健康解決方案不同，該角色形象以更加個性化的語音對話模式脫穎而出，同時融合了語音和情緒分析，使其具備了評估語言和非語言線索的關鍵能力。

動物的獨特外形賦予了喬伊兔獨特的可愛形象，同時也讓其能夠提供溫暖和療癒的情感支持。「他」能夠幫助那些遭遇情感困擾的使用者，讓他們最終認識到其互動對象並非真人。而且，用戶可以與「他」全天候互動，確保在需要時總能獲得及時的幫助。

喬伊兔將率先推出Here Hear桌機版應用，隨後其手機行動應用版本也將在12月發佈。這將進一步擴大這款創新工具的覆蓋範圍，並提高其易用性。與此同時，該手機行動應用還將推出喬伊兔的朋友—3D虛擬療癒師洋洋。

竹謙科技欣然宣佈，公司將於2024年初推出英文版Here Hear應用，以便為更廣泛的受眾提供這項開創性的服務。

關於竹謙科技

竹謙科技成立於2018 年11月，是一家總部位於台北的心理健康科技創新公司，致力於透過語音情緒分析技術改善公眾心理健康。該公司堅信，普適、客觀且科學的心理健康體系能夠有效解決當今社會日益惡化的心理健康問題，這也是眾多心理學家、社會工作者以及資訊管理、人工智慧和大數據專家所堅持的核心原則。

詳情請參考：https://www.youtube.com/watch?v=pheGiQM0Btg&t=14s

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