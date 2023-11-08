2023族群媒體高峰會暢談族群媒體現況 毛利電視台、薩米電視台、客家電視台、公視台語台、原住民族文化事業基金會共同簽署合作備忘錄

客家電視台長向盛言致詞時表示，非常高興能邀請到全世界同樣為族群文化、語言努力的媒體朋友，與會來賓中有來自南緯37度紐西蘭的毛利電視台、有來自北緯66度挪威的薩米電視台，也許這不是一場100分的活動，但絕對是100度的盛會。會中並由毛利電視台、薩米電視台與客家電視台、公視台語台、原住民族文化事業基金會共同簽署合作備忘錄，期能未來在培育國際傳播人才、資源共享文化交流、合製多元影視內容等面向展開更多合作與可能。

Photo Credit : 客家電視台 高峰會第二階段與談人(左起) 瀚草影視文化事業公司董事長湯昇榮、紐西蘭毛利電視台內容與受眾總監Maramena Roderick 、客家電視台節目部經理羅亦娌、斯卡羅導演曹瑞原

文化部次長徐宜君應邀致詞時表示，這次活動最大的意義，彰顯串流時代臺灣在網路世界不是邊陲小國，族群也是如此。而在五月底三讀通過的《公共電視法》修正草案，確立多元族群傳播為公視的重要任務，客家電視也正式成為公共電視的一份子。今天受邀與會見證五家國內外族群頻道共同簽署合作備忘錄，也是見證數位浪潮下跨國際、跨族群的合作。公視基金會董事長胡元輝也表示，每一個族群都有獨特的文化內涵及生命力，能讓各個族群展現特色的國家，就是高度成熟、高度民主的國家，很高興在客家電視台20週年開啟臺灣公共媒體與族群媒體緊密聯結的新頁，也期待在這次的高峰會後有更多可能。

族群媒體的目標不只是復振語言，更是找回話語權，說明自身文化、挑戰刻板印象、傳達族群價值。

上午第一階段「族群媒體現況及未來發展」，由客家電視台長向盛言與紐西蘭毛利電視台執行長 Shane Taurima 、蘇格蘭蓋爾媒體服務執行長 Dòmhnall Caimbeul、挪威薩米電視台執行長 Johan Ailo Kalstad 分享各自所屬媒體的經營現況，並加入原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯和公視臺語台台長呂東熹共同座談。雖然各媒體的主客觀處境不盡相同，但都曾有因政治因素、國家政策而使族群語言流失的歷史過往，也都強調族群語言不只是語言與文字，更是活生生的傳統，是生活、文化、觀念、自我認同的連結，因此族群媒體的目標不只是復振語言，更是找回話語權，說明自身文化、挑戰刻板印象、傳達族群價值。

面對科技浪潮及全球化影視串流平台等挑戰，與會者認為這其實是族群媒體的契機，影視內容的競爭者不再只是地域性的同業，但閱聽人也會因此接觸、習慣更為多元文化及各種說故事的方法，所以重點是要以世界級的標準提供世界化的內容。另一個重點是如何吸引年輕世代的參與，各頻道也不吝分享作法，像是毛利電視台與中等學校發展運動相關的內容夥伴關係，BBC ALBA則有行之有年的FILMG短片競賽在新平台發掘新的人材及內容，薩米電視台則是用Podcast讓年輕人去談以前傳統不敢談、不能談的內容如性高潮、同性戀等。與會者都強調，把話語權不只還給族群也還給年輕人，賦予年輕人權力及資源，去自主創作他們要看的內容，讓年輕人成為內容製作者，才是族群媒體現在最重要的課題。至於談到族群媒體與政府的關係，與會者都認為自主營運、自給自足是族群媒體的未來願景，但重點是人民要有族群自覺，政府與政治人物應了解本身的族群責任，以及維護族群文化及語言的重要性及需要性，透過立法建制可長可久、不受政治好惡影響的經費來來源。

談「在語言與文化挑戰下創造IP」，曹瑞原導演直指「塑造臺灣和其它國家不同處，在把自己的身份先找到」

隨著國際串流媒體崛起，在各種媒體激烈競爭及語言文化挑戰之下，臺灣戲劇仍靠著高品質的作品殺出重圍，其中更不乏多元族群題材。族群影視作品如何跨語言、跨族群，產出不失主體又具高質量、高流量的內容，是2023族群媒體高峰會第二階段討論「在語言與文化挑戰下創造IP」的重點。瀚草文創事業股份有限公司董事長湯昇榮、紐西蘭毛利電視台內容與受眾總監 Maramena Roderick 、導演曹瑞原、加拿大原住民族電視網執行長 Monika Ille 和客家電視台節目部經理羅亦娌，分別從長期從事電影、電視節目製播的經驗出發，說明族群語言與文化不但不是閱聽人接觸內容的障礙，反而是豐姿多采又獨樹一格的內容IP，影音串流的出現反而讓觀眾得以接觸更多元的影劇、節目，為族群語言及文化帶來新的契機。

曾任客家電視台副台長的瀚草文創董事長湯昇榮，看著客家電視從1.0將文化語言及豐富歷史介紹給觀眾、2.0則是推動介紹給其他國家及平台，現在走向3.0以自信的內容去接觸主流媒體，將族群文化特性往更多的地方推動，像是如何把IP再放大做多樣性應用，以延續族群命脈。他也以自己操作多部成功作品的經驗，提供未來IP可發展的觀察。

而客家電視節目部經理羅亦娌上任來突破很多現況，她表示客家電視二十年之際，要讓大家從0開始想像客家。同時她介紹近期多部作品，如以「奇幻．客家元宇宙」題材、在許多影展大放異采的電視電影《綠金龜的模仿犯》，以「動畫．放大IP」在校園推動科普節目，也將虛擬樂團推上臺北流行音樂中心演唱會的《音樂關鍵字》。客家戲劇《茶金》造成的效益有目共睹，客家電視也持續「從零開始想像．時代劇」，明年將推出《星空上的黑潮島嶼》，以客家視角帶觀眾認識不同時代的故事。

《斯卡羅》是導演曹瑞原首次在影像中使用五種語言，他提到在語言文化挑戰下創造IP面臨三個困境，第一是必須要對多元語言有所堅持，才能創造出多元而璀璨的作品；第二則是族群故事題材極少，因為過去對這塊土地是模糊的、不被鼓勵的，因此必須要找出百年前「母親的樣貌」；第三是大家被意識型態捆綁太久，必須要回歸戲劇、人性與藝術，去理解更多的族群，擺脫意識型態，拍出更多元文化的作品。他直指：「塑造臺灣和其它國家不同處，在把自己的身份先找到。」

出席的國外講者紐西蘭毛利電視台內容與受眾總監 Maramena Roderick ，也認同以上三位主講者的分享，她表示族群媒體一定要創造自己的故事，找到自己的聲音，尊重但不能太在乎主流媒體的想法，必須相信自己文化的獨特性。她也提到因為有獨特的觀點，毛利電視台連續二年在紐西蘭國內獲得最高獎項，並在現場展示多部原住民製作人拍攝的議題性節目，表示一般商業台不會允許這樣的節目拍攝，但她幽默說：「你們在怕什麼？如果我們沒有負起傳承的責任，那我們不如離開。」

加拿大原住民族電視台執行長 Monika Ille雖然無法親臨現場，但也以影片與大家分享，表示如果不能參與自己故事的一部分，就失去了參與的能力，所以努力爭取敘事主權。加拿大原住民族電視台的對象是原住民，但也讓所有的觀眾享受原住民製作人創作的節目，原住民必須要說出自己的故事，而這樣做反而每分鐘觀眾收視提昇了21%。

「AI科技」期能成為族群媒體產製、少數語言傳播助力

「2023族群媒體高峰會」第三階段直視當今趨勢，以「科技浪潮X族群媒體」為題，邀請資策會數位轉型研究院副主任徐毓良、挪威薩米電視台主編 Monica C. Falao Pettersen 、陽明交通大學智能系統研究所教授廖元甫、集仕多股份有限公司總經理梁哲瑋暢談科技研究與實務，客家公共傳播基金會董事長陳邦畛(陳板)也特別在公務結束後趕到現場分享，共同關注族群媒體如何乘著科技浪潮，發揮傳播最大影響力。

與會者不約而同提及AI科技對於傳播，尤其是族群媒體產製、少數語言傳播的助益，挪威薩米電視台主編 Monica C. Falao Pettersen 也在現場展示如何運用AI呈現影片語言與嘴型轉譯中文的成果，還對現場聽眾開玩笑說：「影片看起來像是我苦學中文，但實際上卻是運用AI技術的成果。」她也提到AI對於族群媒體最大的協助，在於讓不同來源的影片都可以轉譯成少數族群的語言，與內容作深度連結，讓族群語言變得更茁壯，去看全國性或國際性的內容。其他與會者也同意透過AI科技，可以幫助族群語言及文化傳播，創造更多族群媒體的想像。尤其臺灣本即有客語、台語、原住民語、華語等多元語言，更有機會在AI科技的幫助下繁花盛開。客傳會董事長陳板更特別強調，客語要永續傳承，族群語言主流化是必要的，面對科技浪潮必然要勇於迎戰，不會畏懼。

以上資訊由客家電視台提供

