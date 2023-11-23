《只是跟你講個話，你卻說我不耐煩》：用「Yes．No．Yes 三明治話術」，聰明地拒絕別人
我們想讓你知道的是
你的生命正被每天說的話支配！靠說話就能改變人生的奇蹟！讓日常生活中慣用的頑固語氣，蛻變成散發清香的好話妙語。改善對話盲點，遠離情緒風暴，使親子夫妻和諧知心、人際溝通順暢加分，絕對實用、效果滿分的幸福人生必懂說話訣竅！
文：房延注（Bang Yeon Ju）
用三明治溝通法，聰明地拒絕別人
幾年前，某公共企業就業網站以四百二十名上班族為對象進行問卷調查，題目是對於在公司的人際關係中感到最困難的是什麼？結果有36％的人認為最難的是拒絕別人的請求。
在公司這種有階級秩序的組織中，很難拒絕上司的要求，因為會擔心被認為沒有能力，還會擔心影響升遷。很難拒絕同事的請求，因為怕影響人際關係。為了利害關係著想，或是為了避免造成其他不便，只好無條件地回答「Yes」，但是這樣做不僅對個人，對公司來說也會有不利。
我有個同事天生做事明快，加上自己的努力，總是能乾淨俐落地完成工作，無論交付給他什麼任務都能完成、值得信賴，而且誠實又有責任感，直率的個性跟我很合得來，所以我們平常感情還不錯。但是在一次意想不到的狀況中，讓我意外發現與他的距離感。
「我想討論一下準備工作內容，你有時間嗎？」
「不行。」
「我很喜歡上次的設計，這次也可以請你幫忙嗎？」
「不行。」
才剛問完就斷然拒絕的語氣讓人感覺很不舒服，另一方面心裡也不禁會想「我說錯什麼了嗎？」「他是不是生我的氣？」「是不是發生什麼事讓他心情不好？」百思不得其解。因為不知道原因，心裡積聚著滿滿的不悅，「是怎樣，只有他最忙是嗎？」
立即、直率的拒絕方式很容易引起誤會。
當然，對在表達拒絕之意後，也說明了理由，表示實際上很想幫忙，日後如果時間充裕，也會提供協助。「既然願意幫忙，那當時為什麼態度那麼無情呢？」想到當時的感受，只得努力抹去誤會對方而獨自難過的記憶。
經過很長時間的相處，也逐漸了解他這個人的個性後，現在我已不會再誤會了，但還是覺得可惜，擔心他的許多優點被直言不諱拒絕的習慣掩蓋，限制了發展。
就算關係很緊密，但「拒絕的方式」仍可能會讓彼此產生距離。就算要拒絕對方，也要先好好聽完對方的要求，表達拒絕時不要讓對方感到不舒服。為了避免誤會，應該明確表達拒絕之意，但切記措詞要和緩。
「我居然會拜託你這種人，我真是看錯人了。」
「這麼快就忘了上次我幫過你嗎？」
拒絕時如果讓對方產生負面情緒，最終蒙受損失的是自己。因此要學習適當拒絕的表現方式並運用到現實中，表達「真的很想幫忙，但我也沒辦法」的遺憾。
日本的人力資源與生活顧問兼作家的中野裕弓表示，一定要「熟練地掌握拒絕的技巧」。接下來會介紹「Yes．No．Yes 三明治話術」，這也是出自她的著作《好感語氣與被討厭的語氣》中的內容。
Yes：「謝謝你的邀請。」首先，明朗地表達謝意。
No：「但是很抱歉，那天父母要來，我得去接他們。」其次，說明「不能去」的理由。
Yes：「希望大家能度過愉快的時光。」最後，帶著笑容給予祝福。
用三階段的三明治話術，不會因對方的要求事項而心煩意亂，可以好好確認並傳達自己的心意。無須強迫自己去做不想做或做不到的事，心裡也會很踏實。
現在就算上司說：「今天大家辛苦了，下班一起去聚餐吧。」，我也能坦然笑著拒絕。
「謝謝邀請，但是很抱歉，因為今天丈夫會比較晚下班，所以我必須回去照顧孩子。改天如果有機會，我一定會參加。」
「部長也辛苦了，謝謝您的邀約，但是很抱歉，孩子還小，約吃晚飯有點不方便，但隨時歡迎邀約一起吃午飯。」
下班回家途中收到阿姨傳來的訊息，表示婆家寄了幾箱自己種的藍莓來，想問問看有沒有興趣買。若是以前，我多半會做個人情說：「我買一箱。」然後分給鄰居朋友，但這次我的回覆不同。
Yes，肯定的反饋：謝謝阿姨告訴我可以便宜購買好吃藍莓的機會。
No，說出具體的拒絕理由：但是很抱歉，就要搬家了，冰箱也必須清空，而且上次爸媽寄來的藍莓還沒吃完呢。
Yes，提出對策：如果明年還有機會我一定會買。
肯定、否定、再肯定，要聰明運用三明治話術，必須記住以下幾點。
第一，在肯定的回應之後，要緊接著表達拒絕之意。如果稍有遲疑，可能就會讓對方誤會你同意了。例如說了「謝謝你的邀請。」後停頓了，對方可能會順勢說：「太好了，你想吃什麼？」或「我們去吃○○吧。」這種時候要再拒絕可就難開口了；或是像說了「因為今天丈夫會比較晚下班，所以我必須回去照顧孩子。」後停頓，對方可能會提出「可以帶孩子一起來啊。」來說服你。
第二，拒絕之後，要提出對策。在職場得到認可的人不會隨便說出「不行」「辦不到」這種話。可以說：「現在不行，但是二點會議之後有時間，到時候再聯絡好嗎？」或是「現在負責人不在，無法確認。等他一回來我就請他馬上聯絡您。」主動提出對策，可以不必為了配合對方調整既定行種，也可以避免斷然拒絕，讓對方留下不負責任或不親切的印象。
第三，即使察覺到對方想提出要求，也不要中途打斷對方的話，先聽對方說完，再真心誠意的表達拒絕及說明理由。否則，對方可能會覺得你一開始就沒打算聽他說話，而感到被忽視。
第四，即使拒絕了，也要對後續進展和結果表達關心。「後來怎麼樣？順利完成了嗎？」雖然不能幫忙，但仍可獲得對方的好感。
肯定、否定、肯定的三明治話術，無論對象是誰、什麼職位，都可以使用。可以同時與對方維持良好關係，又能保護自己。好好練習如何有智慧地拒絕吧。
拒絕的時候努力不要傷了對方的心，那麼珍視我的朋友也會越來越多。
——佐藤綾子
如果不想被拒絕，就要懂得心理學
吃完晚飯稍作休息，這時洗衣機傳來自動運轉結束的聲音，感覺就像是宣告休息時間終了的上課鈴聲一樣。為了讓看電視正入迷的女兒起身，需要一些技巧。
「夏恩，妳可以幫忙把洗好的襪子晾起來嗎？」
「有夏恩的幫忙，媽媽覺得很幸福。」
「把洗好的衣服分類遞給媽媽。」
「洗衣機裡剩下的衣服可以拿出來嗎？」
如果一開始劈頭就命令孩子把衣服從洗衣機裡拿出來，那麼女兒可能會說：「為什麼要我拿？」「我現在還是小孩啊！」但如果只是「幫忙晾襪子」的小小要求，女兒會欣然拍拍屁股站起來，認真幫忙，讓下班後的媽媽減少疲勞。
最近還有一個關於請求的事件。
中國是世界上進口廢棄物最多的國家，今年四月，中國中斷廢棄塑化物的進口，引起全國境內「資源回收大亂」。為了取代「我一個人能做什麼……」，以「由我開始！」的意識行動，我與二名同事共同進行了一項計畫，該計畫入選為京畿道小圖書館協會的公開徵件活動，獲得預算支援。我們透過與城南環境運動協會的合作，具體執行各項策略，其中一項就是「收集牛奶盒」。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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