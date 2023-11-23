《只是跟你講個話，你卻說我不耐煩》：用「Yes．No．Yes 三明治話術」，聰明地拒絕別人

文：房延注（Bang Yeon Ju）

用三明治溝通法，聰明地拒絕別人

幾年前，某公共企業就業網站以四百二十名上班族為對象進行問卷調查，題目是對於在公司的人際關係中感到最困難的是什麼？結果有36％的人認為最難的是拒絕別人的請求。

在公司這種有階級秩序的組織中，很難拒絕上司的要求，因為會擔心被認為沒有能力，還會擔心影響升遷。很難拒絕同事的請求，因為怕影響人際關係。為了利害關係著想，或是為了避免造成其他不便，只好無條件地回答「Yes」，但是這樣做不僅對個人，對公司來說也會有不利。

我有個同事天生做事明快，加上自己的努力，總是能乾淨俐落地完成工作，無論交付給他什麼任務都能完成、值得信賴，而且誠實又有責任感，直率的個性跟我很合得來，所以我們平常感情還不錯。但是在一次意想不到的狀況中，讓我意外發現與他的距離感。

「我想討論一下準備工作內容，你有時間嗎？」

「不行。」

「我很喜歡上次的設計，這次也可以請你幫忙嗎？」

「不行。」

才剛問完就斷然拒絕的語氣讓人感覺很不舒服，另一方面心裡也不禁會想「我說錯什麼了嗎？」「他是不是生我的氣？」「是不是發生什麼事讓他心情不好？」百思不得其解。因為不知道原因，心裡積聚著滿滿的不悅，「是怎樣，只有他最忙是嗎？」

立即、直率的拒絕方式很容易引起誤會。

當然，對在表達拒絕之意後，也說明了理由，表示實際上很想幫忙，日後如果時間充裕，也會提供協助。「既然願意幫忙，那當時為什麼態度那麼無情呢？」想到當時的感受，只得努力抹去誤會對方而獨自難過的記憶。

經過很長時間的相處，也逐漸了解他這個人的個性後，現在我已不會再誤會了，但還是覺得可惜，擔心他的許多優點被直言不諱拒絕的習慣掩蓋，限制了發展。

就算關係很緊密，但「拒絕的方式」仍可能會讓彼此產生距離。就算要拒絕對方，也要先好好聽完對方的要求，表達拒絕時不要讓對方感到不舒服。為了避免誤會，應該明確表達拒絕之意，但切記措詞要和緩。

「我居然會拜託你這種人，我真是看錯人了。」

「這麼快就忘了上次我幫過你嗎？」

拒絕時如果讓對方產生負面情緒，最終蒙受損失的是自己。因此要學習適當拒絕的表現方式並運用到現實中，表達「真的很想幫忙，但我也沒辦法」的遺憾。

日本的人力資源與生活顧問兼作家的中野裕弓表示，一定要「熟練地掌握拒絕的技巧」。接下來會介紹「Yes．No．Yes 三明治話術」，這也是出自她的著作《好感語氣與被討厭的語氣》中的內容。

Yes：「謝謝你的邀請。」首先，明朗地表達謝意。 No：「但是很抱歉，那天父母要來，我得去接他們。」其次，說明「不能去」的理由。 Yes：「希望大家能度過愉快的時光。」最後，帶著笑容給予祝福。

用三階段的三明治話術，不會因對方的要求事項而心煩意亂，可以好好確認並傳達自己的心意。無須強迫自己去做不想做或做不到的事，心裡也會很踏實。

現在就算上司說：「今天大家辛苦了，下班一起去聚餐吧。」，我也能坦然笑著拒絕。

「謝謝邀請，但是很抱歉，因為今天丈夫會比較晚下班，所以我必須回去照顧孩子。改天如果有機會，我一定會參加。」 「部長也辛苦了，謝謝您的邀約，但是很抱歉，孩子還小，約吃晚飯有點不方便，但隨時歡迎邀約一起吃午飯。」

下班回家途中收到阿姨傳來的訊息，表示婆家寄了幾箱自己種的藍莓來，想問問看有沒有興趣買。若是以前，我多半會做個人情說：「我買一箱。」然後分給鄰居朋友，但這次我的回覆不同。

Yes，肯定的反饋：謝謝阿姨告訴我可以便宜購買好吃藍莓的機會。 No，說出具體的拒絕理由：但是很抱歉，就要搬家了，冰箱也必須清空，而且上次爸媽寄來的藍莓還沒吃完呢。 Yes，提出對策：如果明年還有機會我一定會買。

肯定、否定、再肯定，要聰明運用三明治話術，必須記住以下幾點。

第一，在肯定的回應之後，要緊接著表達拒絕之意。如果稍有遲疑，可能就會讓對方誤會你同意了。例如說了「謝謝你的邀請。」後停頓了，對方可能會順勢說：「太好了，你想吃什麼？」或「我們去吃○○吧。」這種時候要再拒絕可就難開口了；或是像說了「因為今天丈夫會比較晚下班，所以我必須回去照顧孩子。」後停頓，對方可能會提出「可以帶孩子一起來啊。」來說服你。

第二，拒絕之後，要提出對策。在職場得到認可的人不會隨便說出「不行」「辦不到」這種話。可以說：「現在不行，但是二點會議之後有時間，到時候再聯絡好嗎？」或是「現在負責人不在，無法確認。等他一回來我就請他馬上聯絡您。」主動提出對策，可以不必為了配合對方調整既定行種，也可以避免斷然拒絕，讓對方留下不負責任或不親切的印象。

第三，即使察覺到對方想提出要求，也不要中途打斷對方的話，先聽對方說完，再真心誠意的表達拒絕及說明理由。否則，對方可能會覺得你一開始就沒打算聽他說話，而感到被忽視。

第四，即使拒絕了，也要對後續進展和結果表達關心。「後來怎麼樣？順利完成了嗎？」雖然不能幫忙，但仍可獲得對方的好感。

肯定、否定、肯定的三明治話術，無論對象是誰、什麼職位，都可以使用。可以同時與對方維持良好關係，又能保護自己。好好練習如何有智慧地拒絕吧。

拒絕的時候努力不要傷了對方的心，那麼珍視我的朋友也會越來越多。 ——佐藤綾子

如果不想被拒絕，就要懂得心理學

吃完晚飯稍作休息，這時洗衣機傳來自動運轉結束的聲音，感覺就像是宣告休息時間終了的上課鈴聲一樣。為了讓看電視正入迷的女兒起身，需要一些技巧。

「夏恩，妳可以幫忙把洗好的襪子晾起來嗎？」 「有夏恩的幫忙，媽媽覺得很幸福。」 「把洗好的衣服分類遞給媽媽。」 「洗衣機裡剩下的衣服可以拿出來嗎？」

如果一開始劈頭就命令孩子把衣服從洗衣機裡拿出來，那麼女兒可能會說：「為什麼要我拿？」「我現在還是小孩啊！」但如果只是「幫忙晾襪子」的小小要求，女兒會欣然拍拍屁股站起來，認真幫忙，讓下班後的媽媽減少疲勞。

最近還有一個關於請求的事件。

中國是世界上進口廢棄物最多的國家，今年四月，中國中斷廢棄塑化物的進口，引起全國境內「資源回收大亂」。為了取代「我一個人能做什麼……」，以「由我開始！」的意識行動，我與二名同事共同進行了一項計畫，該計畫入選為京畿道小圖書館協會的公開徵件活動，獲得預算支援。我們透過與城南環境運動協會的合作，具體執行各項策略，其中一項就是「收集牛奶盒」。