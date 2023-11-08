年底前家電汰舊換新 不只節能 還享3,000元補助金

經濟部能源署表示，今年度補助購買期間至112年12月31日止，還有一個多月時間，民眾想獲得節能補助，必須在年底前購買新冰箱冷氣且回收舊機，並於113年1月15日前備妥指定文件(如身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票、產品保固卡、廢四機回收聯單等影本)提出申請。

民眾可至「住宅家電汰舊換新節能補助」專屬網站(https://save3000.moeaea.gov.tw)下載申請表郵寄申請或直接線上申請。能源署表示，線上申請不用填寫紙本表單，提供24小時收件服務，可加快案件受理審核速度，也省下紙張及郵寄費用，有助於節能減碳，好處多多，建議民眾善加利用。

無論郵寄申請或線上申請，民眾應確實提供手機號碼、電子郵件等聯絡方式，案件受理後及審結撥款時，補助審件中心將以簡訊和Email提醒申請人。如有需要補件情形，也會主動通知申請人辦理補件；逾期未完成補件者，將取消申請案，請民眾務必留意，以確保自身權益。若對補助申請有任何疑問，可於每日上午8點至下午9點撥打補助專線電話(02-2955-9666)洽詢客服人員。

能源署也提醒民眾，申請獲得「住宅家電汰舊換新節能補助」的電冰箱或冷氣機，可另外向財政部國稅局辦理「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台領取最高2,000元退稅，呼籲民眾把握政府節能惠民措施，及早將家中老舊家電汰換為一級能效機種，共同響應住宅節電行動。

(經濟部能源署廣告)