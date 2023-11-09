美國學界辯論中國是否會對台開戰：美國國會真是台海安全的麻煩製造者嗎？
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當年胡錦濤還願意提出「寄希望於台灣人民」，為此發展許多對台經濟買收策略。但這個認為可以因此買時間以避戰的自作聰明主張，卻是要台灣人民集體自我偽裝以「寄希望於習近平」，天底下沒有比這個建議更荒謬的。當然這種白癡主張多不會來自其正當性來自民主選舉的國會議員，而是來自一群永遠不用被選民檢驗的智庫學者。
文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）
當世人多將焦點放在以色列入侵加薩企圖掃除哈瑪斯的軍事行動，以及俄羅斯也在此時對烏克蘭發動新攻勢之際，隨著十一月在舊金山舉行「亞太經合會」時預計也會舉行「拜習會」，包括葛來儀（Bonnie Glaser）、傅泰林（Taylor Fravel）、Joel Wuthnow、梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）等人也紛紛撰文，討論有關中國是否有意開戰，以及要如何避戰等問題。
美國內部有關中國是否因轉移注意力而對台開戰的辯論
在2021年美國前後印太司令在參院聽證會中主張，中國可能在2027年發動對台攻擊的前兩、三年，美國中國政策社區針對北京是否會攻打台灣就已經有辯論，這一方面與當時中國對台軍事騷擾開始大幅提升相聯繫，也與中國對日本、印度、越南等國的軍事騷擾同步升高的發展有關。
當時辯論的主軸在於如何看待中台雙邊的軍事能力比較，以及中國會在何種狀況下對台開戰。針對前者，當時台灣的分析家多認為中國攻台的可能性很低，因為中國不具備相關能力，但不少美方人士往往對此主張存疑，認為台灣的主流軍事分析家有高估台灣防衛力與低估中國軍事現代化能力的現象。
但針對後者，美國內部的爭論是傳統從事中國分析的學者不認為中國有意攻打台灣，認為中國對台政策還是以和平統一為主，雖然當時中國對台軍事騷擾已經在快速升高。但美國作軍事戰略的學者則不作此想，認為中國軍事現代化的主要目標就是為武統台灣作準備，沒有其他目的。
也因此，認為中國開始出現對台灣的軍事襲擾代表中國是在嚴肅思考如何對台灣發動攻擊，即習近平「仗在那裡打，兵在哪裡練」的主張。這些人也提到中國有可能為了轉移注意力而發動戰爭，即所謂的「Diversionary War」。
但對此主張，包括葛來儀在內的不少分析家均表示反對，例如葛來儀認為「統一台灣」對中國是個極為神聖的目標，不太可能會因為其他短期因素，在倉卒準備下就率爾發動對台攻擊。以此反對台海戰爭會出現「Diversionary War」的可能性。
值得注意的是，如果是因為這個原因而使對台戰爭不易發生，那麼所謂因擦槍走火（War by Accident）而導致台海戰爭的可能性就更低了。畢竟前者還是中國領導者刻意為之，後者則是領導者本身也毫無準備。但如果「統一台灣」的戰爭會被極嚴肅看待而不容許可能的失敗，那就更不可能會在擦槍走火下走入戰爭一途。但同樣的，如果真有可能會因為擦槍走火而出現台海戰爭，那麼認為中國不會為了轉移注意力等短期因素而發動對台戰爭的理由，也就同樣不會成立。
傅泰林（Taylor Fravel）日前在外交事務網站發表的〈The Myth of Chinese Diversionary War〉文章，則是透過爬梳從毛到鄧對外作為的歷史，主張中國在遇到困難時往往不會透過對外戰爭以轉移注意力，因此根據經驗法則就不支持中共會訴諸所謂「Diversionary War」。
證諸今日中國經濟低迷，經濟動能大幅下降之際，這篇文章是有意指出中國此時不會因為經濟困難而對外發動攻擊性行為。其最主要論點是在文章最後，主張當中共是在開始擔心外國會利用其積弱不振而會侵犯其利益時，才會採取攻擊性手段，但原因不是要對內轉移注意力，而是為了對外嚇阻對手（War of Deterrence）。
只不過這種解釋還是沒處理領導者發動戰爭的邏輯，因為新中國成立後，其所參與大大小小的戰爭幾乎沒有一次不是由中國主動攻擊，透過先發制人意圖取得戰術優勢，同時也沒有任何一場主要戰爭是發生在中國境內。甚至當中國明顯居於軍事劣勢時也照樣發動攻擊不誤。
如果是為了嚇阻對手，在明知不會成功或不會取得軍事成果時，發動攻擊反而會更加暴露自身的弱點，而達不到嚇阻效果。如果達不到嚇阻效果但依舊進攻，比較領導者在戰前與戰後的地位對於理解為何發動戰爭就會變得很重要，因為這可能會顯露其戰爭決策的損益分析邏輯。
如果中國無意發動轉移注意力戰爭，是否現階段美中緊張要美國負責？
這些文章在此時的密集出現，雖然不能說彼此事前有互通聲氣，但其論述的邏輯都有一些相似之處，即要求美國要提供中國更多的再保證以避免戰爭，與防止美中關係出現失控。因為中國不會發動轉移注意力的戰爭，因此現在中國經濟下行的北京意圖，應該是想要集中力量處理內部問題，不是透過對外激進行為以轉移其經濟不行的內部不滿，自然更無意與美國發生衝突。
中國現在所表現出的對外進攻性作為，多是「被動反應美國的強勢圍堵」，因此是美國的作為引發中國的過度反應，對此美國固然還是要強化軍事嚇阻力以防止中國的可能冒進，但美國更應該主動提供中國戰略再保證。
由於台海議題是美中最可能出現武裝衝突的區域，因此這些戰略再保證，要包括在台海安全議題上公開明示美國不支持台獨，甚至是反對台獨。美國要強化對其一中政策的承諾、降低「無意義」的美國國會議員與官員訪台行程，以避免惹惱中國或讓中國「誤以為」美國支持台獨。
甚至，如梅惠琳那篇文章所建議的，簽署美中第四公報，並將不獨不武文字化入其中。也要讓中國認為和平統一台灣是有希望的，因此不再對中國對台非軍事手段的政治外交壓迫有所回應。「因為美國的立場是台海和平非戰，不是反對中國統一台灣」。
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。