美國學界辯論中國是否會對台開戰：美國國會真是台海安全的麻煩製造者嗎？

文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）

當世人多將焦點放在以色列入侵加薩企圖掃除哈瑪斯的軍事行動，以及俄羅斯也在此時對烏克蘭發動新攻勢之際，隨著十一月在舊金山舉行「亞太經合會」時預計也會舉行「拜習會」，包括葛來儀（Bonnie Glaser）、傅泰林（Taylor Fravel）、Joel Wuthnow、梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）等人也紛紛撰文，討論有關中國是否有意開戰，以及要如何避戰等問題。

美國內部有關中國是否因轉移注意力而對台開戰的辯論

在2021年美國前後印太司令在參院聽證會中主張，中國可能在2027年發動對台攻擊的前兩、三年，美國中國政策社區針對北京是否會攻打台灣就已經有辯論，這一方面與當時中國對台軍事騷擾開始大幅提升相聯繫，也與中國對日本、印度、越南等國的軍事騷擾同步升高的發展有關。

當時辯論的主軸在於如何看待中台雙邊的軍事能力比較，以及中國會在何種狀況下對台開戰。針對前者，當時台灣的分析家多認為中國攻台的可能性很低，因為中國不具備相關能力，但不少美方人士往往對此主張存疑，認為台灣的主流軍事分析家有高估台灣防衛力與低估中國軍事現代化能力的現象。

但針對後者，美國內部的爭論是傳統從事中國分析的學者不認為中國有意攻打台灣，認為中國對台政策還是以和平統一為主，雖然當時中國對台軍事騷擾已經在快速升高。但美國作軍事戰略的學者則不作此想，認為中國軍事現代化的主要目標就是為武統台灣作準備，沒有其他目的。

也因此，認為中國開始出現對台灣的軍事襲擾代表中國是在嚴肅思考如何對台灣發動攻擊，即習近平「仗在那裡打，兵在哪裡練」的主張。這些人也提到中國有可能為了轉移注意力而發動戰爭，即所謂的「Diversionary War」。

但對此主張，包括葛來儀在內的不少分析家均表示反對，例如葛來儀認為「統一台灣」對中國是個極為神聖的目標，不太可能會因為其他短期因素，在倉卒準備下就率爾發動對台攻擊。以此反對台海戰爭會出現「Diversionary War」的可能性。

值得注意的是，如果是因為這個原因而使對台戰爭不易發生，那麼所謂因擦槍走火（War by Accident）而導致台海戰爭的可能性就更低了。畢竟前者還是中國領導者刻意為之，後者則是領導者本身也毫無準備。但如果「統一台灣」的戰爭會被極嚴肅看待而不容許可能的失敗，那就更不可能會在擦槍走火下走入戰爭一途。但同樣的，如果真有可能會因為擦槍走火而出現台海戰爭，那麼認為中國不會為了轉移注意力等短期因素而發動對台戰爭的理由，也就同樣不會成立。

傅泰林（Taylor Fravel）日前在外交事務網站發表的〈The Myth of Chinese Diversionary War〉文章，則是透過爬梳從毛到鄧對外作為的歷史，主張中國在遇到困難時往往不會透過對外戰爭以轉移注意力，因此根據經驗法則就不支持中共會訴諸所謂「Diversionary War」。

證諸今日中國經濟低迷，經濟動能大幅下降之際，這篇文章是有意指出中國此時不會因為經濟困難而對外發動攻擊性行為。其最主要論點是在文章最後，主張當中共是在開始擔心外國會利用其積弱不振而會侵犯其利益時，才會採取攻擊性手段，但原因不是要對內轉移注意力，而是為了對外嚇阻對手（War of Deterrence）。

只不過這種解釋還是沒處理領導者發動戰爭的邏輯，因為新中國成立後，其所參與大大小小的戰爭幾乎沒有一次不是由中國主動攻擊，透過先發制人意圖取得戰術優勢，同時也沒有任何一場主要戰爭是發生在中國境內。甚至當中國明顯居於軍事劣勢時也照樣發動攻擊不誤。

如果是為了嚇阻對手，在明知不會成功或不會取得軍事成果時，發動攻擊反而會更加暴露自身的弱點，而達不到嚇阻效果。如果達不到嚇阻效果但依舊進攻，比較領導者在戰前與戰後的地位對於理解為何發動戰爭就會變得很重要，因為這可能會顯露其戰爭決策的損益分析邏輯。

如果中國無意發動轉移注意力戰爭，是否現階段美中緊張要美國負責？

這些文章在此時的密集出現，雖然不能說彼此事前有互通聲氣，但其論述的邏輯都有一些相似之處，即要求美國要提供中國更多的再保證以避免戰爭，與防止美中關係出現失控。因為中國不會發動轉移注意力的戰爭，因此現在中國經濟下行的北京意圖，應該是想要集中力量處理內部問題，不是透過對外激進行為以轉移其經濟不行的內部不滿，自然更無意與美國發生衝突。

中國現在所表現出的對外進攻性作為，多是「被動反應美國的強勢圍堵」，因此是美國的作為引發中國的過度反應，對此美國固然還是要強化軍事嚇阻力以防止中國的可能冒進，但美國更應該主動提供中國戰略再保證。

由於台海議題是美中最可能出現武裝衝突的區域，因此這些戰略再保證，要包括在台海安全議題上公開明示美國不支持台獨，甚至是反對台獨。美國要強化對其一中政策的承諾、降低「無意義」的美國國會議員與官員訪台行程，以避免惹惱中國或讓中國「誤以為」美國支持台獨。

甚至，如梅惠琳那篇文章所建議的，簽署美中第四公報，並將不獨不武文字化入其中。也要讓中國認為和平統一台灣是有希望的，因此不再對中國對台非軍事手段的政治外交壓迫有所回應。「因為美國的立場是台海和平非戰，不是反對中國統一台灣」。