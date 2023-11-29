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2023/11/29,
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醫護努力搶救病患反而挨告，心寒之餘有法律可以保障自己嗎？

醫護努力搶救病患反而挨告，心寒之餘有法律可以保障自己嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

法律並不會讓好心救人的英雄變成賠償者，既然都說是為了救人這樣緊急的事情了，在法律上就會有相關的規定來避免類似情況發生，也就是我們常常聽到的「緊急避難原則」。

有位醫護人員分享自己值班的經驗，她表示自己與同事發現一名病人突然沒有呼吸心跳，便緊急對他進行搶救，經過大家輪番努力，才將病人從鬼門關搶救回來。

結果讓他們想不到的是，病患家屬竟然在幾個月後對醫院提告，認為是醫院太慢去對該名病人急救疏失，所以導致他後續失能得要臥床，這樣救人卻被不理性的病患家屬反告的經驗也讓她表示非常沮喪，認為醫護人員都非常盡心盡力，得要同時照顧很多病患，這麼努力卻還是遭遇到這種心寒情況，會讓很多人不願從事相關工作。

救人擔心被告，有法律可以保障自己嗎？

救人反而挨告的新聞並非第一次出現了，以往也有很多醫護人員——甚至是一般人——遇到有人突然昏倒需要急救，幫傷者做CPR，結果傷者事後認為自己因為被急救而導致肋骨受傷，因而對急救者提告。這樣好心沒好報的情況讓很多人感到寒心，會不願意主動去救人，不過遇到這種情況其實不用擔心，因為法律並不會讓好心救人的英雄變成賠償者。

既然都說是為了救人這樣緊急的事情了，在法律上就會有相關的規定來避免類似情況發生，也就是我們常常聽到的「緊急避難原則」。

在《刑法》第24條有規定，假如你是為了避免自己或是他人的生命、財產陷入危險，而去做出的行為，而這樣的行為造成他人的傷害是不罰的，基本上只要是為了避免自身或是他人生命、身體、財產等的急迫危險，所做出的行為，就可以適用緊急避難的原則。

同樣的道理除了刑責的問題外，也會牽涉到民事賠償，在這種緊急狀況下，為了救人而造成他人身體有受傷，就會適用《民法》第150條的規定，只要是為了避免自己或是他人的生命財產陷入危險做出的行為，如果造成他人財產、身體上損失，是可以不用負擔民事賠償責任的。

儘管如此，這仍不代表所有情況都會適用，還是要看當下的情形，假如當下情況根本不會有任何危險，你卻做出過度誇張的行為，這樣仍舊得負擔相關的刑責以及民事賠償責任，但你只要是為了緊急狀態而做出的救人行為，就不需要去擔心說自己救人還得被關、被要求莫名奇妙的賠償。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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