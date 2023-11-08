Be a Changemaker，2023未來大人物年度代表物與舞台—成功光譜不是特定的模樣
我們想讓你知道的是
「未來大人物」徵選7屆以來，不管世界怎麼混濁，都只是想讓這些「走在自己的成功路上、敢於實踐與行動」的青年能被看見。所謂成功光譜的樣貌由他們定義，當個創變者，Be a Changemaker！才是未來大人物。這些概念更延伸到了即將舉行的發表會上， 挑戰舞台設計無廢材、 為什麼舞台上有著大大小小色塊，為什麼要將大人物代表物懸空飄浮在舞台上以及每個獲獎者名字竟然正面找不到...充滿實驗精神卻又勇於冒險的發表會呈現，我們也在進行一場冒險呢！
文：陳淑玲
2014那年，關鍵評論網懷抱著想做一些更有意思的事、想讓青年聲音不被定型與定義，於2015年舉辦了「未來大人物」活動。籌備時期喊出的「把成功的定義還給每個人」，其實就已經為這場行動鋪下了「非典型成功」的軸線。順著這道軸線我們一年接著一年與在台灣各處角落正閃閃發光的年輕人相遇。
2023年，「未來大人物」活動舉行至第7屆，面對去中心化思維的年代，我們將年度的焦點放回「將成功的定義還給每個人」身上，只因為能夠成就未來大人物活動的，從來不只是單一對象，是這些鼓勵耕耘、勇敢為土地倡議、為夢想發聲的每位「未來大人物」，他們每個人都勇敢地當個創變者，Be a Changemaker！
未來大人物專案副總監Yuan說：「思考這一次的發表會及代表物呈現，我們想先呼應在『永續』這個世界議題上。期望能不產生一次性廢材、卻又能譜出呼應未來大人物勇於冒險衝撞精神的設計，加以創意發想。」
為了能代表這股勇敢勢力，所以我們再度邀請由2017年未來大人物陳靜亭（Pop Up Asia 亞洲手創展創辦人）推薦的設計師陳柏瑋，他立足於彰化故鄉土地、並善用多媒材設計概念，再度為未來大人物代表物賦予新寓意。
陳柏瑋揉和我們想要讓成功歸還給每個人概念、同時更想彰顯「未來大人物光譜不是特定模樣」的想法，設計出即將到來11/18的發表會舞台以及2023年度代表物。
發表會舞台的不典型呼應
以永續概念為主體，並將非典型成功以及成功光譜不被定型的概念，陳柏瑋設計出呼應此概念的舞台設計。因應永續精神製作一切物件。幾經討論後定調為壓克力板材，讓所有素材均以能夠重複使用為核心原則。例如切割下的角料重塑後成為貴賓邀請函、現場指示牌等，代表著未來大人物精神的Logo「Ａ」也以能再次使用的概念塑造，讓實踐永續的心能呈現在發表會各處細節。
陳柏瑋藉由不同透明度壓克力、多種大小、不規則切割的方式，讓舞台背景充滿了具象、非具象的幾何圖樣，每一塊都代表著獨一無二的大人物精神。他表示：「畫面呈現上，一開始與主辦單位討論就決定以懸掛、漂浮概念來設計，讓舞台背景充滿層次感、通透感是我們的目標。」
正中央代表著未來大人物精神的Logo「Ａ」返璞以木材質交錯出現，寓意著不管哪個領域、哪種成就的未來大人物，都該看到最初自己的初衷、堅守著核心價值的樸質。
年度代表物的宇宙光譜
順應舞台設計理念，陳柏瑋表示：「延續2021設計代表物概念，想要表達品牌核心精神、卻也想突破既有框架，與未來大人物團隊討論後定調這次該要有非典型、跳脫傳統頒獎典禮、物件甚至獎盃該有樣貌的思考。」
以此定調的年度代表物，在發表會當天將會高高懸掛漂浮於整個發表會舞台上，由閃著不同光譜的折射角度，寓意著這個舞台是所有未來大人物集結而成。
代表物中間以3D列印出每款都不同顏色的Ａ代表著每位未來大人物不同模樣；外圈以兩道光譜環繞著象徵可藉由不同濾鏡凝視每個未來大人物。物件漂浮在空中旋轉之際，藉由不同角度上下左右看出不同的光影折射。最後將未來大人物獲選者的名字刻於底部，更是代表著未來大人物並非典型被形塑的既定或刻板樣貌。
幾經討論、大修改的過程雖然過程漫長，但完成後陳柏瑋很開心地表示：「要跳脫傳統思維、更哲學性地思考一份代表物背後寓意與祝福，像是製作一一份藝術品，同時也是向關鍵評論網未來大人物團隊學習到的顛覆精神。」
如同關鍵評論網2014年當年起心動念想舉行未來大人物的初心，「當年我們是個年輕媒體，帶著一定的叛逆思維，好像該做點不一樣的事情......。」這群未來大人物仍在延續與擴大影響力，這些有意思的事情與人事物，我們還一直一直要繼續堅持下去。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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