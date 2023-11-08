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2023/11/08,
社會

Be a Changemaker，2023未來大人物年度代表物與舞台—成功光譜不是特定的模樣

Be a Changemaker，2023未來大人物年度代表物與舞台—成功光譜不是特定的模樣
Photo Credit - Louis Chang

我們想讓你知道的是

「未來大人物」徵選7屆以來，不管世界怎麼混濁，都只是想讓這些「走在自己的成功路上、敢於實踐與行動」的青年能被看見。所謂成功光譜的樣貌由他們定義，當個創變者，Be a Changemaker！才是未來大人物。這些概念更延伸到了即將舉行的發表會上， 挑戰舞台設計無廢材、 為什麼舞台上有著大大小小色塊，為什麼要將大人物代表物懸空飄浮在舞台上以及每個獲獎者名字竟然正面找不到...充滿實驗精神卻又勇於冒險的發表會呈現，我們也在進行一場冒險呢！

文：陳淑玲

2014那年，關鍵評論網懷抱著想做一些更有意思的事、想讓青年聲音不被定型與定義，於2015年舉辦了「未來大人物」活動。籌備時期喊出的「把成功的定義還給每個人」，其實就已經為這場行動鋪下了「非典型成功」的軸線。順著這道軸線我們一年接著一年與在台灣各處角落正閃閃發光的年輕人相遇。

2023年，「未來大人物」活動舉行至第7屆，面對去中心化思維的年代，我們將年度的焦點放回「將成功的定義還給每個人」身上，只因為能夠成就未來大人物活動的，從來不只是單一對象，是這些鼓勵耕耘、勇敢為土地倡議、為夢想發聲的每位「未來大人物」，他們每個人都勇敢地當個創變者，Be a Changemaker！

未來大人物專案副總監Yuan說：「思考這一次的發表會及代表物呈現，我們想先呼應在『永續』這個世界議題上。期望能不產生一次性廢材、卻又能譜出呼應未來大人物勇於冒險衝撞精神的設計，加以創意發想。」

為了能代表這股勇敢勢力，所以我們再度邀請由2017年未來大人物陳靜亭（Pop Up Asia 亞洲手創展創辦人）推薦的設計師陳柏瑋，他立足於彰化故鄉土地、並善用多媒材設計概念，再度為未來大人物代表物賦予新寓意。

陳柏瑋揉和我們想要讓成功歸還給每個人概念、同時更想彰顯「未來大人物光譜不是特定模樣」的想法，設計出即將到來11/18的發表會舞台以及2023年度代表物。

發表會舞台的不典型呼應

以永續概念為主體，並將非典型成功以及成功光譜不被定型的概念，陳柏瑋設計出呼應此概念的舞台設計。因應永續精神製作一切物件。幾經討論後定調為壓克力板材，讓所有素材均以能夠重複使用為核心原則。例如切割下的角料重塑後成為貴賓邀請函、現場指示牌等，代表著未來大人物精神的Logo「Ａ」也以能再次使用的概念塑造，讓實踐永續的心能呈現在發表會各處細節。

陳柏瑋藉由不同透明度壓克力、多種大小、不規則切割的方式，讓舞台背景充滿了具象、非具象的幾何圖樣，每一塊都代表著獨一無二的大人物精神。他表示：「畫面呈現上，一開始與主辦單位討論就決定以懸掛、漂浮概念來設計，讓舞台背景充滿層次感、通透感是我們的目標。」

舞台示意圖
Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝、陳柏瑋合成
2023年未來大人物發表會舞台設計，代表著非典型塑造的未來大人物們。

正中央代表著未來大人物精神的Logo「Ａ」返璞以木材質交錯出現，寓意著不管哪個領域、哪種成就的未來大人物，都該看到最初自己的初衷、堅守著核心價值的樸質。

年度代表物的宇宙光譜

順應舞台設計理念，陳柏瑋表示：「延續2021設計代表物概念，想要表達品牌核心精神、卻也想突破既有框架，與未來大人物團隊討論後定調這次該要有非典型、跳脫傳統頒獎典禮、物件甚至獎盃該有樣貌的思考。」

以此定調的年度代表物，在發表會當天將會高高懸掛漂浮於整個發表會舞台上，由閃著不同光譜的折射角度，寓意著這個舞台是所有未來大人物集結而成。

代表物中間以3D列印出每款都不同顏色的Ａ代表著每位未來大人物不同模樣；外圈以兩道光譜環繞著象徵可藉由不同濾鏡凝視每個未來大人物。物件漂浮在空中旋轉之際，藉由不同角度上下左右看出不同的光影折射。最後將未來大人物獲選者的名字刻於底部，更是代表著未來大人物並非典型被形塑的既定或刻板樣貌。

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Photo Credit - Louis Chang
從每個角度觀看，代表物折射出的光譜，都在代表著不同模樣的未來大人物精神。
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Photo Credit - Louis Chang
不走傳統路，我們刻意將獲獎者名稱刻於代表物底端，誰說成功該有一定的樣貌？

幾經討論、大修改的過程雖然過程漫長，但完成後陳柏瑋很開心地表示：「要跳脫傳統思維、更哲學性地思考一份代表物背後寓意與祝福，像是製作一一份藝術品，同時也是向關鍵評論網未來大人物團隊學習到的顛覆精神。」

如同關鍵評論網2014年當年起心動念想舉行未來大人物的初心，「當年我們是個年輕媒體，帶著一定的叛逆思維，好像該做點不一樣的事情......。」這群未來大人物仍在延續與擴大影響力，這些有意思的事情與人事物，我們還一直一直要繼續堅持下去。

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan


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