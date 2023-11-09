Mediagene執行長今田素子：日本數位媒體的未來，可能在零售媒體廣告（RMA）
我們想讓你知道的是
日本經營網路媒體的環境非常嚴峻，而Mediagene手握國際優質媒體的日文版，另外還擁有社群電商與群募平台，手握的第一方數據可以大幅優化零售媒體廣告，或是直接讓內容串連、以及優化廣告設計，形成正向循環，而在AI的幫助下，更可以大幅跨越出海時的語言轉換成本。
文：Chris
在今天登場的第九屆《台北國際媒體論壇》上，日本媒體集團Mediagene執行長兼創辦人今田素子分享了目前日本數位廣告的現況。
首先令人出乎意料的是，日本雖然被許多人認為是一個科技、媒體與網路很先進的國家，但「廣告詐欺」（泛指廣告錯誤、無效）的發生率高達3.3%，是全球平均水準1.4%的一倍以上，每年都會造成廣告與出版業巨大損失；但相較之下，不管是對廣告詐欺、品牌形象等，普遍日本廣告公司對其中重視程度只有70-80%之間，還有很大的成長空間。
另一組數字則是更讓人意外。根據調查，日本整體的數位廣告預算有80%都落入Google、Facebook等大平台、18%在open web，只有少少的2%會進入媒體業（這個數字在美國還好上不少，有18%）。
同時比起電視、紙本報紙，日本民眾普遍更不信任網路媒體上的廣告，前兩者的廣告信任度還有約43%左右，但在對網路廣告的信任度是所有媒體最低，只有23.5%。上面三組調查再再顯示，日本經營網路媒體的環境非常嚴峻。
從Mediagene的歷史發展來看也是如此。
今田素子是在1991年踏入媒體出版，到了1994年開始擔任科技雜誌《Wired》日文版的業務經理，當時網際網路還是一個剛剛走入大眾眼中，大家都還不太相信它日後會大幅改變世界的時代。但當時正因為身處《Wired》的關係，今田素子意識到網路將會大幅改變媒體，因此過了數年創辦Mediagene。
不過或許相較日本業界想的太前衛了點，Mediagene一開始的主力業務——數據分析、數位顧問——乏人問津，因此開始直接投入內容製作，積極引進《Business Insider》、《GIZMODO》、《Lifehacker》等國際媒體，成立這些媒體品牌的日文版。
回到日本媒體所面臨的困境，業界為了解決這項困擾，主動三十多間媒體組成媒體出版聯盟平台，直接向廣告主保證媒體品質，同時也讓廣告主可以安心購買高品質的廣告版位。Mediagene也是這聯盟之一的媒體，而他們提供高品質廣告版位的核心就在於零售媒體廣告（retail media advertising，出現在零售電商平台中的廣告內容）。
前面提到，Mediagene手握《Business Insider》、《GIZMODO》、《Lifehacker》等國際優質媒體的日文版，另外還擁有社群電商CoSTORY、電商平台「ギズ屋台」與群募平台「machi-ya」等電商事業。今田素子介紹，Mediagene目前手握不少的第一方數據，其數據可以大幅優化零售媒體廣告，或是直接讓內容串連、以及優化廣告設計，形成正向循環。
最後今田素子則提到，日本媒體或許本身業態很特殊、內部市場很大，過去很少日本媒體會挑戰出海，但現在也遇到少子化等挑戰，出海成為繼續成長的動力之一，但好在現在出海可能在AI的幫助下，可以大幅跨越語言轉換的成本。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。