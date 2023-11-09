Mediagene執行長今田素子：日本數位媒體的未來，可能在零售媒體廣告（RMA）

文：Chris

在今天登場的第九屆《台北國際媒體論壇》上，日本媒體集團Mediagene執行長兼創辦人今田素子分享了目前日本數位廣告的現況。

首先令人出乎意料的是，日本雖然被許多人認為是一個科技、媒體與網路很先進的國家，但「廣告詐欺」（泛指廣告錯誤、無效）的發生率高達3.3%，是全球平均水準1.4%的一倍以上，每年都會造成廣告與出版業巨大損失；但相較之下，不管是對廣告詐欺、品牌形象等，普遍日本廣告公司對其中重視程度只有70-80%之間，還有很大的成長空間。

另一組數字則是更讓人意外。根據調查，日本整體的數位廣告預算有80%都落入Google、Facebook等大平台、18%在open web，只有少少的2%會進入媒體業（這個數字在美國還好上不少，有18%）。

同時比起電視、紙本報紙，日本民眾普遍更不信任網路媒體上的廣告，前兩者的廣告信任度還有約43%左右，但在對網路廣告的信任度是所有媒體最低，只有23.5%。上面三組調查再再顯示，日本經營網路媒體的環境非常嚴峻。

Photo Credit: INSIDE / Chris攝

從Mediagene的歷史發展來看也是如此。

今田素子是在1991年踏入媒體出版，到了1994年開始擔任科技雜誌《Wired》日文版的業務經理，當時網際網路還是一個剛剛走入大眾眼中，大家都還不太相信它日後會大幅改變世界的時代。但當時正因為身處《Wired》的關係，今田素子意識到網路將會大幅改變媒體，因此過了數年創辦Mediagene。

不過或許相較日本業界想的太前衛了點，Mediagene一開始的主力業務——數據分析、數位顧問——乏人問津，因此開始直接投入內容製作，積極引進《Business Insider》、《GIZMODO》、《Lifehacker》等國際媒體，成立這些媒體品牌的日文版。

回到日本媒體所面臨的困境，業界為了解決這項困擾，主動三十多間媒體組成媒體出版聯盟平台，直接向廣告主保證媒體品質，同時也讓廣告主可以安心購買高品質的廣告版位。Mediagene也是這聯盟之一的媒體，而他們提供高品質廣告版位的核心就在於零售媒體廣告（retail media advertising，出現在零售電商平台中的廣告內容）。

Photo Credit: INSIDE / Chris攝

前面提到，Mediagene手握《Business Insider》、《GIZMODO》、《Lifehacker》等國際優質媒體的日文版，另外還擁有社群電商CoSTORY、電商平台「ギズ屋台」與群募平台「machi-ya」等電商事業。今田素子介紹，Mediagene目前手握不少的第一方數據，其數據可以大幅優化零售媒體廣告，或是直接讓內容串連、以及優化廣告設計，形成正向循環。

最後今田素子則提到，日本媒體或許本身業態很特殊、內部市場很大，過去很少日本媒體會挑戰出海，但現在也遇到少子化等挑戰，出海成為繼續成長的動力之一，但好在現在出海可能在AI的幫助下，可以大幅跨越語言轉換的成本。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航