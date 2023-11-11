【小說】《禍》選摘：終於，人類的灰化開始了。他開始看到失去色彩的人倒在路邊

文：小田雅久仁

〈喪色記〉

（前略）

兩人偶爾會離開散步道，在海邊漫步，某天早上，他們看見無數變成濁灰色的大水母被打上岸邊，就像無盡延伸的飛石。不，不光是水母而已，還有灰色的海草斷片、灰色的魚屍、灰色的海鳥屍骸……要是出現死魚，應該都會引來一群烏鴉啄食，然而不知為何，就連貪婪到家的烏鴉們，也對灰化的東西不屑一顧。

走到海邊東側的公園，景色頓時變得一片南國風情，但叢生於各處的蘇鐵全都慘遭毒手，連偶爾會看到的三花浪貓也倒在它們的根部，化成了灰色。有一次，他們在公園南邊的灰色松林上，看見數量驚人的鳥如波浪起伏般四處飛行。夏天才剛要開始，是椋鳥成群結隊嗎？他感到訝異，用手機拍了擴大一看，發現那根本不是椋鳥。那些生物比椋鳥大了一號，背上的羽毛豎起，宛如尖刺，泛黑的嘴喙就像裁縫剪一樣又尖又長，而且全身彷彿灑了灰，模樣邪穢。絕對是灰色野獸的爪牙。一切生物，只要超克了灰化帶來的死亡，身形就會變得醜陋，成為新的灰色野獸，加入侵蝕世界的漂泊之旅。

影響日漸擴大。就連他最期待的和孫女們視訊的時候，畫面也開始陣陣灰色閃爍。「影像怪怪的呢。」即使他這麼說，兒子一家似乎也沒有人察覺異狀，或是完全不以為意。畫面的灰色轉瞬間便惡化，波及了電視、電腦和手機等一切，社會卻一點都沒有為此驚慌的樣子，這件事更讓他的恐懼加深。其中應該也有人像他們一樣注意到灰化，但是對於毀滅的進行，肯定是一籌莫展，只能陰鬱地度過這段垂暮時刻。

終於，人類的灰化開始了。他開始看到失去色彩的人倒在路邊。沒有人伸出援手，不僅如此，甚至無人留意，每個人都冷漠地經過。要是橫躺在人行道上，人們便跨過灰色的身體走過，所以應該是看得到，然而卻像避開狗屎一樣，不屑一顧地離開。又來了，這裡有一個，那裡也有。他和真奈每次目擊，都為那些人感到心痛，卻也無計可施。灰化的人會在那裡躺個幾天，然後化成真正的灰崩解，被風吹走，或被雨沖走，從世上消失。

但是同樣地，也有人倖存下來，倒在路邊幾天後，在某個時間點突然站了起來，成為灰色野獸的新成員，開始在鎮裡遊蕩。這樣的灰人一語不發，看上去沒有任何人性，卻似乎有著渴望同伴的本能，一個又一個聚集在一起，最終成群結夥，宛如一群死者，踩著緩慢的步伐，不分晝夜地徘徊不斷。意外的是，灰人不會直接攻擊人類，只是帶著毫無生氣的目光，遲緩地四處遊蕩，但即使如此，他們也無疑對這個世界造成了危害。他們身為灰化這種疫癘的尖兵，四處散播看不見的病毒。

此外，灰人就如同一切的灰色野獸，形姿漸漸產生變化。起初雖然就像喪失了色彩的人類，但有些人的雙臂異常腫大，像類人猿一樣以拳頭拄地行走；也有人的腳彎曲成奇妙的形狀，像飛蝗般跳躍移動；有人像盲蛛一樣有著細細長長的手腳，高達三公尺；還有人生了像鱷魚一樣粗大的尾巴，伏地前進。

灰人們的外表和生態固然異常，他們身邊的健常人類的反應也完全令人無法理解。遇到大群異形灰人，人們一樣沒有任何驚恐的反應，靈巧地閃避或是停下來等他們過去。開車的人也一樣，他們不會撞死任意穿越馬路的灰人，而是一臉心不在焉地交給自動駕駛停車，等待隊伍完全通過。換句話說，人們無法確切地認識到灰色野獸們，放任自己的生活、世界遭到侵蝕。

即使如此，他和真奈依然每天早上出門散步。就算關在家裡，也無法遏止滅亡，不僅如此，他們甚至有了一種奇妙的義務感，覺得身為知道另一邊存在的少數人，他們必須見證逐步灰化的這個世界的末路。而且最重要的是，真奈說一天沒看到海，就讓她心情鬱悶，難以忍受。雖然在外面走動，就彷彿看到侵犯世界的腫瘤日漸長大，心如刀割，但聽著世界終焉的腳步聲，兩人的心卻出奇地平靜。夢幻石竭盡全力讓人們意識不到毀滅，而兩人似乎也無法完全逃離它的影響。即使和形姿駭人的物體們擦身而過，他們也全身浸淫於認命一般，一如往常地牽著手，繼續走在仍未徹底失去美麗的海邊。

一段時間後，毀滅毫不留情地逼近兩人的生活。儘管他們一直害怕著這種情況，但終於聯絡不上兒子一家了。他們的聯絡方式從機器裡消失，不僅如此，有他們一家人的影片和照片都消失無蹤。兩人幾乎瘋狂，前往兒子家，發現屋外掛著陌生的門牌，兩人在門前呆了好半晌。唯一的可能是，兒子一家人灰化了。就如同來自那邊的避難者，夢幻石會回溯時間，給他們位置，灰化的人似乎也同樣會被回溯時間，剝奪他們的存在。曾經那樣可愛地體現出生命美好的孫女們，和兒子媳婦一起，從存在的根本回歸於無了。

看來夢幻石無論如何都要修補這個日漸毀滅的世界的破綻。如今記得兒子們曾經存在於這個世上的，就只剩下他和真奈了。然而可怕的是，在兩人的心中，四人的記憶日漸稀薄。某天早上醒來，他怎麼樣都無法想起孫女們的臉了。隔天，兒子媳婦的臉也從記憶中消失了。再隔天，兩人有兒子這件事就像是一場夢，這或許是這個世界的溫柔，連失去的悲傷都逐漸平復下來了。

很快地，住在大阪的女兒也失聯，同樣地想不起她的樣貌了。他們試著尋找機器裡的記錄，挖掘回憶的線索，但同樣地除了衰老的腦袋當中以外，找不到任何女兒的痕跡。現在只要外出，沒有一天看不到灰色野獸。每一處街角都倒著灰化的人，若是能夠盡情窺看別人的房子，或許可以找到更多的犧牲者。往下一看，貓那麼大的灰色老鼠成群竄過側溝，往上望去，滑翔翼那麼大的怪鳥在高空盤旋。三、四具灰人融合在一起，構成更詭異的形貌，似乎正一天天失去曾是人類的樣貌。不知來自何處的轟隆聲不到一小時就響起，聽得到這聲音的兩人，再也不會害怕瑟縮，但夜間的睡眠不停地被打斷，不安的日子持續著。即便如此，兩人仍繼續在海邊散步。因為雖然幾乎所有的樹木都失去色彩了，但天空依舊蔚藍，大海也還保有色彩。