【小說】《禍》選摘：終於，人類的灰化開始了。他開始看到失去色彩的人倒在路邊
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日本怪奇作家小田雅久仁，擅用精湛的文學手法結合豐富的想像力，編織出各種「恐怖」與「驚愕」，擄獲日本讀者的心。最新作品《禍》收錄七篇以身體形變為題的怪奇小說，將沉悶的都市日常轉變為超現實的地獄。
文：小田雅久仁
〈喪色記〉
（前略）
兩人偶爾會離開散步道，在海邊漫步，某天早上，他們看見無數變成濁灰色的大水母被打上岸邊，就像無盡延伸的飛石。不，不光是水母而已，還有灰色的海草斷片、灰色的魚屍、灰色的海鳥屍骸……要是出現死魚，應該都會引來一群烏鴉啄食，然而不知為何，就連貪婪到家的烏鴉們，也對灰化的東西不屑一顧。
走到海邊東側的公園，景色頓時變得一片南國風情，但叢生於各處的蘇鐵全都慘遭毒手，連偶爾會看到的三花浪貓也倒在它們的根部，化成了灰色。有一次，他們在公園南邊的灰色松林上，看見數量驚人的鳥如波浪起伏般四處飛行。夏天才剛要開始，是椋鳥成群結隊嗎？他感到訝異，用手機拍了擴大一看，發現那根本不是椋鳥。那些生物比椋鳥大了一號，背上的羽毛豎起，宛如尖刺，泛黑的嘴喙就像裁縫剪一樣又尖又長，而且全身彷彿灑了灰，模樣邪穢。絕對是灰色野獸的爪牙。一切生物，只要超克了灰化帶來的死亡，身形就會變得醜陋，成為新的灰色野獸，加入侵蝕世界的漂泊之旅。
影響日漸擴大。就連他最期待的和孫女們視訊的時候，畫面也開始陣陣灰色閃爍。「影像怪怪的呢。」即使他這麼說，兒子一家似乎也沒有人察覺異狀，或是完全不以為意。畫面的灰色轉瞬間便惡化，波及了電視、電腦和手機等一切，社會卻一點都沒有為此驚慌的樣子，這件事更讓他的恐懼加深。其中應該也有人像他們一樣注意到灰化，但是對於毀滅的進行，肯定是一籌莫展，只能陰鬱地度過這段垂暮時刻。
終於，人類的灰化開始了。他開始看到失去色彩的人倒在路邊。沒有人伸出援手，不僅如此，甚至無人留意，每個人都冷漠地經過。要是橫躺在人行道上，人們便跨過灰色的身體走過，所以應該是看得到，然而卻像避開狗屎一樣，不屑一顧地離開。又來了，這裡有一個，那裡也有。他和真奈每次目擊，都為那些人感到心痛，卻也無計可施。灰化的人會在那裡躺個幾天，然後化成真正的灰崩解，被風吹走，或被雨沖走，從世上消失。
但是同樣地，也有人倖存下來，倒在路邊幾天後，在某個時間點突然站了起來，成為灰色野獸的新成員，開始在鎮裡遊蕩。這樣的灰人一語不發，看上去沒有任何人性，卻似乎有著渴望同伴的本能，一個又一個聚集在一起，最終成群結夥，宛如一群死者，踩著緩慢的步伐，不分晝夜地徘徊不斷。意外的是，灰人不會直接攻擊人類，只是帶著毫無生氣的目光，遲緩地四處遊蕩，但即使如此，他們也無疑對這個世界造成了危害。他們身為灰化這種疫癘的尖兵，四處散播看不見的病毒。
此外，灰人就如同一切的灰色野獸，形姿漸漸產生變化。起初雖然就像喪失了色彩的人類，但有些人的雙臂異常腫大，像類人猿一樣以拳頭拄地行走；也有人的腳彎曲成奇妙的形狀，像飛蝗般跳躍移動；有人像盲蛛一樣有著細細長長的手腳，高達三公尺；還有人生了像鱷魚一樣粗大的尾巴，伏地前進。
灰人們的外表和生態固然異常，他們身邊的健常人類的反應也完全令人無法理解。遇到大群異形灰人，人們一樣沒有任何驚恐的反應，靈巧地閃避或是停下來等他們過去。開車的人也一樣，他們不會撞死任意穿越馬路的灰人，而是一臉心不在焉地交給自動駕駛停車，等待隊伍完全通過。換句話說，人們無法確切地認識到灰色野獸們，放任自己的生活、世界遭到侵蝕。
即使如此，他和真奈依然每天早上出門散步。就算關在家裡，也無法遏止滅亡，不僅如此，他們甚至有了一種奇妙的義務感，覺得身為知道另一邊存在的少數人，他們必須見證逐步灰化的這個世界的末路。而且最重要的是，真奈說一天沒看到海，就讓她心情鬱悶，難以忍受。雖然在外面走動，就彷彿看到侵犯世界的腫瘤日漸長大，心如刀割，但聽著世界終焉的腳步聲，兩人的心卻出奇地平靜。夢幻石竭盡全力讓人們意識不到毀滅，而兩人似乎也無法完全逃離它的影響。即使和形姿駭人的物體們擦身而過，他們也全身浸淫於認命一般，一如往常地牽著手，繼續走在仍未徹底失去美麗的海邊。
一段時間後，毀滅毫不留情地逼近兩人的生活。儘管他們一直害怕著這種情況，但終於聯絡不上兒子一家了。他們的聯絡方式從機器裡消失，不僅如此，有他們一家人的影片和照片都消失無蹤。兩人幾乎瘋狂，前往兒子家，發現屋外掛著陌生的門牌，兩人在門前呆了好半晌。唯一的可能是，兒子一家人灰化了。就如同來自那邊的避難者，夢幻石會回溯時間，給他們位置，灰化的人似乎也同樣會被回溯時間，剝奪他們的存在。曾經那樣可愛地體現出生命美好的孫女們，和兒子媳婦一起，從存在的根本回歸於無了。
看來夢幻石無論如何都要修補這個日漸毀滅的世界的破綻。如今記得兒子們曾經存在於這個世上的，就只剩下他和真奈了。然而可怕的是，在兩人的心中，四人的記憶日漸稀薄。某天早上醒來，他怎麼樣都無法想起孫女們的臉了。隔天，兒子媳婦的臉也從記憶中消失了。再隔天，兩人有兒子這件事就像是一場夢，這或許是這個世界的溫柔，連失去的悲傷都逐漸平復下來了。
很快地，住在大阪的女兒也失聯，同樣地想不起她的樣貌了。他們試著尋找機器裡的記錄，挖掘回憶的線索，但同樣地除了衰老的腦袋當中以外，找不到任何女兒的痕跡。現在只要外出，沒有一天看不到灰色野獸。每一處街角都倒著灰化的人，若是能夠盡情窺看別人的房子，或許可以找到更多的犧牲者。往下一看，貓那麼大的灰色老鼠成群竄過側溝，往上望去，滑翔翼那麼大的怪鳥在高空盤旋。三、四具灰人融合在一起，構成更詭異的形貌，似乎正一天天失去曾是人類的樣貌。不知來自何處的轟隆聲不到一小時就響起，聽得到這聲音的兩人，再也不會害怕瑟縮，但夜間的睡眠不停地被打斷，不安的日子持續著。即便如此，兩人仍繼續在海邊散步。因為雖然幾乎所有的樹木都失去色彩了，但天空依舊蔚藍，大海也還保有色彩。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。