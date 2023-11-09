「韓劇熱」在印尼：疫情開啟韓劇的大流行，韓國影視公司也在劇中放入印尼題材
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韓劇中的印尼題材，在2021年5月播出的《羽球少年團》，劇中就安排了韓國球員前往雅加達比賽，劇中不僅出現印尼的紅白旗幟、金翅鳥標誌還有觀眾呼喊「印尼」的加油聲，而在申沅昊導演執導的《機智醫生生活》中，主角之一蔡頌和的一位病人，劇中就有提及她是印尼出生，丈夫則在印尼工作。
本週一，有感近期印尼總統選舉白熱化，現任總統佐科威表示：「最近，我們看到了太多的電視劇、太多的韓劇、太多的Sinetron。」「Sinetron」指的是印尼的肥皂劇，佐科威接著補充：「（選舉）應該是一場思想之戰，而不是感情之戰。如果這是一場感情之戰，我們所有人都會感到困擾。」
佐科威這番話，可能和長子吉伯朗代表他黨參選副總統話題有關，因吉伯朗宣布參選前兩週，憲法法庭才將總統參選人的條件做了修改，因而引發國內輿論不滿。不過有趣的是，佐科威竟然把「韓劇」當作國內政治的引喻，顯示韓劇在印尼的影響力不容小覷。
疫情開啟了韓劇在印尼的大流行
早在2016年，就有學術著作討論印尼「韓劇熱」的現象，表示韓劇成為印尼人最感興趣的戲劇類型，也為印尼帶來時尚和生活價值觀的影響，尤其又以印尼女性為主要受眾。
2020年新冠肺炎肆虐，根據同年8月印尼科學研究所 （Indonesian Institute of Sciences，LIPI）調查，印尼的韓劇收視率爆增，在受訪的842人中，有91%表示他們經常觀看韓劇，而有73人表示，他們是從3月疫情於印尼爆發後就開始觀看，另外調查也指出，在疫情來臨前，受訪者平均每天觀看韓劇時間約為2.7小時，疫情後的平均觀看時間增加至每日4.6小時。
在2022年的一篇論文〈Increasing Consumption of Korean Dramas during the COVID-19 Pandemic Cases of Indonesian Viewers〉也指出，除了疫情和串流平台的普及推動觀看韓劇人數的成長，內容的可看性、畫面的美感、文化的相似性也是吸引印尼人的主要原因。該研究指出，西方戲劇在情感表達上過於露骨，同屬亞洲文化的韓劇，在情感表達上較為含蓄，更貼近印尼的日常，此外，「韓劇熱」也促進了印尼人對於學習韓語和理解韓國文化的興趣。
印尼的韓劇風潮，也在近年來培養一群死忠粉絲，例如來自中爪哇的Siti，她在社群媒體Instagram創建了一個韓劇粉絲帳戶「INFO DRAMA KOREA TERBARU」，該帳號會定期發布韓劇男女演員新作品的相關資訊，目前粉絲數已有3.8萬，而她也獲得與贊助廠商合作的機會。這樣的例子印尼不勝枚舉，在TikTok上也有許多印尼年輕人，透過分享韓劇相關資訊，而成為網路的意見領袖（KOL）。
韓劇之中的「印尼元素」
對於擁有2.7億人口的印尼市場，韓國影視公司也相當認真經營，在多部戲劇中都有置入印尼相關元素，甚至還有量身打造印韓主題的戲劇。
2018年，首爾的內容製作公司Blend Company，推出一部講述在咖啡館工作的年輕印尼人和韓國人的浪漫故事《愛情距離》，而透過OTT（線上串流影音服務）的形式播放，當時點擊量就突破325萬次。《愛情距離》的製作人Park Sung-soo的青少年時期是在印尼度過，這個作品是他與印尼時期的多年好友Kang Moo-sung共同製作，而基於Park Sung-soo對印尼流行文化的理解，製作的影視作品也融入在地興盛的繞舌音樂作品。
至於韓劇中的印尼題材，2021年5月播出的《羽球少年團》，劇情中就安排了韓國球員前往雅加達比賽，劇中不僅出現印尼的紅白旗幟、金翅鳥標誌還有觀眾呼喊「印尼」的加油聲，而在申沅昊導演執導的《機智醫生生活》中，主角之一蔡頌和（田美都飾演）的一位病人，在劇中就有提及她是在印尼出生，丈夫則在印尼工作。
《那些你未必知道的印尼》的作者賴珩佳在書中寫到，因著台劇《流星花園》的播放，20年前台灣團體F4可說是印尼最受歡迎的偶像，2003年F4到雅加達辦演唱會，不僅七萬張門票秒殺，就連當時的印尼總統和副總統都到場觀賞，如今台劇在近年來雖然推出多部佳作，不過在印尼受歡迎程度已無法和韓劇相比，要不然，佐科威可能就會改口這樣說：「最近，我們看到了太多的電視劇、太多的台劇、太多的Sinetron。」
新聞來源
- Jokowi laments ‘too many K-dramas’ in lead-up to Indonesian election（海峽時報）
- K-drama popular in Indonesia shows power of cross-cultural thinking（南華早報）
- Intense immersion: Is Indonesia’s love affair with K-drama an addiction?（The Jakarta Post）
- Cross-cultural understanding - Korean drama producer's success key in Indonesia（Korea Times）
- K-drama addiction spikes during COVID-19 pandemic, survey finds（The Jakarta Post）
- Korean Dramas that Have Indonesian Cultures in Their Stories!（DG）
延伸閱讀
- 那些年「F4」炫風席捲印尼，如今新一代年輕人只對韓國明星如數家珍
- 印尼人到底多瘋羽球？歷年來拿下8面奧運金牌，球迷瘋狂追星連小戴小天在當地都有超高人氣
- 印尼電視螢幕上的韓國觀光宣傳——台灣也能讓近鄰時興新北向嗎？
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核稿編輯：杜晉軒
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