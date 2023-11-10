「打拐志願者」揭發湖北民營醫院為販賣嬰兒洗白，公安部門和衛生監督局介入調查
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55歲的葉有芝是婦產科醫師，從業數十年來曾有過非法就醫紀錄——2010年，她曾因為他人非法進行選擇性別的終止妊娠手術而被判拘役5個月，而註冊於2017年的襄陽健橋醫院也曾多次因違法違規而受到行政處罰。中國媒體表示以一指控若屬實，「一張違法犯罪網絡已呼之欲出，健橋醫院儼然就是一個涉嬰幼兒違法犯罪行為的『洗白』工廠」。
中國一名自發調查拐賣兒童的民間人士實名舉報一家民辦醫院為非法販賣的嬰兒「洗白」身份的鏈條，引發衛生部門介入調查。
「對你們來說是解決了你們出生證明的問題，但我們犯的是死罪……」據中國媒體報導，這句陳述是出自中國湖北省襄陽市一所民營醫院院長之口。當時一名暗訪者在襄陽健橋醫院假裝以9.6萬元換取一張由醫院開具的《出生醫學證明》。
據報導，這種「真實可查」的出生證——以及與之「配套」的嬰兒疫苗紀錄和母親病歷，有可能被用作為販賣得來的嬰兒進行落戶登記。而在暗訪鏡頭下，與臥底記者討價還價的葉姓院長似乎對這一犯罪行為的性質非常清楚。
本周一（11月6日），襄陽市衛生健康委通報稱，針對媒體平台發布的有關「湖北襄陽健橋醫院院長勾結網絡中介利用抖音平台公開販賣出生證販賣嬰兒」的情況，已聯繫公安部門和衛生監督局介入調查。
一天後，襄陽衛健委再次通報稱，涉事醫院婦產科已停業整頓，相關責任人已被控制，醫院院長被採取刑事強制措施並接受調查。
這宗似乎是涉及一整個鏈條的嬰兒販賣和偽造身份事件，據稱是被一名人稱「打拐志願者」的民間人士臥底一年多之後發布在社群平台上。
微博署名為「上官正義」的舉報人在11月6日的貼文中稱，襄陽健橋醫院院長「勾結網絡中介」，以近10萬元人民幣的價格售賣出生證和疫苗本，並在網上公開販賣出生證明，為通過販賣得來的嬰兒「洗白」身份（獲得合法身份）。
據舉報的貼文，涉事的中介人聲稱幫助「領養」來的孩子解決戶口問題，而買證者只需提供身份訊息，支付9.6萬元人民幣，醫院就會按照「正常」的生產流程，輸建檔、產檢、住院、分娩、出院等全套「真實」訊息，並辦理出生證明，全過程在7天內完成。
此外，醫院還可以提供全國版本的疫苗本，按新生嬰兒流程為這些小孩「打疫苗」。
在貼文中，中介人所稱的「領養」孩子，實際上可能是指販賣得來的嬰兒——文中指襄陽健橋醫院可以為「買來的」嬰兒採集足底血（中國為新生嬰兒進行的標凖程序），而如果 「不能帶孩子前往醫院採集足底血」，則需加1萬元，由醫院安排其他嬰兒替代採血。
上官正義稱，他在9月曾向其中兩個為這類嬰兒辦理過落戶手續的地方警方進行舉報，但是這一團伙的多地網絡中介仍然在社群平台上活躍並公開售賣出生證，「無受到任何調查」。
貼文還指，該院長還與網絡中介合作販賣男女嬰兒，價格在10萬以上，而且數量「驚人」。
「如果身邊有懷孕的大學生不想要孩子，都可以介紹給她們，由她們幫助找買家，」上官正義的貼文這樣引述該醫院的線下中介人。
貼文指，今年9月、10月該團伙分別出售過一名女嬰，售價為11.8萬元和14萬元，且均已通過這一鏈條等成功登記戶口。
BBC無法獨立核實貼文中舉報訊息的真實性，而至截稿時，除上述衛生部門通報外，中國警方還未就該事件進行通報。
在中國，拐賣和販運嬰幼兒是一個長期以存在的問題，「情節特別嚴重」者可判死刑，但同時也是利潤豐厚的生意，因此相關的案件屢見報端。
但是，以民間身份多年參與舉報和打擊拐賣兒童的上官正義在接受中國媒體訪問時表示，這一次曝光的事件涉及醫院開具真實的醫學證明，「也是跌破了我們的認知和眼界。」
他表示，中介人在網絡上的「廣告」常常隱藏在一些法律普及類的短影片後面。
「（他）們分工明確，利用抖音平台公開發布相關短影片，物色『客戶』，內外勾結，為涉拐孩子提供售後服務，從而洗白身份達到斂財目的，」上官正義在貼文中說。
公開資料顯示，襄陽健橋醫院是以有限公司的形式註冊，法定代表人為葉有芝。
相關的舉報曝光後，中國媒體報導稱，55歲的葉有芝是婦產科醫師，從業數十年來曾有過非法就醫紀錄——2010年，她曾因為他人非法進行選擇性別的終止妊娠手術而被判拘役5個月，而註冊於2017年的襄陽健橋醫院也曾多次因違法違規而受到行政處罰。
《南方都市報》網站在週二評論稱，倘若上官正義的舉報屬實，「一張違法犯罪網絡已呼之欲出，健橋醫院儼然就是一個涉嬰幼兒違法犯罪行為的『洗白』工廠」。
目前關於此事的官方公布訊息非常少，無法判斷事件是否涉及更廣大的犯罪鏈條。
但是，上官正義在周三的一條微博中寫道：「襄陽健橋這位院長所幹的壞事，比新聞裡的還要多，性質還要惡劣！是誰這麼多年在為她的違法犯罪行為保駕護航？」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
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