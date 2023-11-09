泰國為何不再是中國遊客青睞的旅遊目的地？
我們想讓你知道的是
雖然今年1月中國解除了「清零」防疫的措施，泰國政府也預測到今年底，中國遊客將多達500萬人次，但事實上2023年前9個月，中國來泰人數不到250萬。有關遊客在泰國會被拐賣到詐騙公司、槍擊案等事件，都是讓中國遊客卻步的因素。
對於前往泰國首都曼谷的中國遊客來說，位於曼谷北郊的露天餐廳「76 Garage」曾一直是打卡之地的首選。
人們去那裏不是為了美食，而是為了一睹服務員。
餐廳中央是一個游泳池。當夜幕降臨，身材健壯的年輕服務員們脫下外套，蹚進泳池，主動抱起食客拍照並收取小費時，氣氛達到高潮。
曾幾何時，「76 Garage」的爆紅讓這裡遊客如織，需要提前一個月預訂才能訂到位子。但如今，一半的桌子都空空如也。
泰國備受讚譽的旅遊業正在失去其最大的客戶——中國人。
今年1月，當中國終於解除「清零」防疫的措施，允許其公民出國旅行時，泰國對此寄予厚望。泰國預計旅遊業將迅速回暖，這將有助於其重奪因新冠疫情而失去的大部分客源。
泰國政府預測，到今年年底，中國遊客將多達500萬人次，這將不到2019年近1100萬人次的一半。但與去年相比有了很大的改善，當時只有27萬人。
事實證明，這一美好的前景過於樂觀。2023年前9個月，中國來泰人數不到250萬。
「我們的旅遊部說，疫情過後，遊客數量將迅速恢復。」曼谷大皇宮的中文導遊阿努查・良容龍吉（Anucha Liangruangreongkit）說。他在大皇宮工作了42年。
「但他們在做夢。我是一名導遊，我是了解的。如果像過去一樣正常，這裡會擠滿人，對吧？看看現在，這裡有很多人嗎？沒有。」
問題的部分原因在於新冠疫情後廉價航班的短缺，以及中國經濟放緩。
泰國新政府希望其宣佈的為期5個月的免簽政策能吸引更多遊客。但是，10月3日，曼谷知名購物中心暹羅百麗宮發生槍擊案，一名有兩個孩子的中國母親在事件中喪生，這導致泰國和其他東南亞國家形象進一步惡化。
許多中國人現在認為這些國家不安全。
8月，一部名為《孤注一擲》的新片在中國大受歡迎，首日票房即達數千萬美元。該片描述了一名中國模特兒和一名電腦工程師被高薪工作的承諾所誘惑，進入了一個未命名的東南亞國家的詐騙園區，並被迫在奴隸般的條件下工作。
在過去的兩到三年裏，成千上萬的人（其中許多是中國人）被困在柬埔寨以及泰國與緬甸和寮國邊境上的類似詐騙園區之中。中國的社交媒體上也有關於逃出者遭受酷刑和虐待的駭人聽聞的敘述。
艾比（Abby）是一名在泰國的中國學生，她喜歡在社交媒體上向粉絲們發佈「76 Garage」等地的影片。她在抖音的評論區中看到了泰國形象的變遷。
「以前我影片下的評論都是非常正面的。」她說。「很多人看完我的影片後說，他們很想來泰國。」
但現在，她說人們擔心泳池裏赤膊的服務員可能是一個陷阱，毫無戒心的食客可能因此被「割腰子」（割掉腎臟）。
「人們會問我，你在經營一個『割腰子』的局嗎？是你把人從泰國送到緬甸的嗎？」
過去，中國遊客在泰國有時名聲不佳。他們經常成群結隊，吵吵鬧鬧，被認為粗魯無禮。這導致有人對所謂的「零元團」頗有微詞，在這種一價全包的跟團遊套餐中，大部分收入都歸中國的經營者所有，也有人就過度依賴中國遊客的風險展開了討論。
現在，出於安全考慮，許多中國遊客已對泰國避之不及，而泰國旅遊業也開始將精力集中在俄羅斯和印度等其他市場。
但是，像泰國這樣高度仰賴旅遊業的國家無法忽視中國這個世界上最大的客源國。事實上，中國遊客是泰國最大的消費群體之一，平均每天花費180美元（約新台幣5806元）。
「事實上，現在從中國到泰國的遊客都處於高端市場。」蒂拉萬・泰喬博（Tirawan Taechaubol）說，其家族經營著卡盛吉集團（Kasemkij Group）旗下的豪華酒店和服務式公寓。
「我們注意到，他們更樂於接受不同的體驗，在美食和活動上花費很多。就像我們在私人島嶼上擁有24棟別墅的度假村凱璞法恩（Cape Fahn），我們的中國客戶會包下整座島嶼用於生日或婚禮，甚至只是為了求婚。」
她說，與民間傳說中吵吵鬧鬧、討價還價的中國人相比，泰國旅遊業正開始迎來另一種顧客。
在曼谷市中心一棟新建的55層公寓樓入口，中國房屋仲介歐文（Owen）正在等待迎接兩位新客戶，林肯（Lincoln）和旺森（Wonson）。他們前一日晚上從上海首次飛赴泰國。
作為一對同性戀情侶，他們說想在泰國體驗五花八門的性少數（LGBTQ+）娛樂活動。但他們此行還有更嚴肅的目的——組建一個家庭。對這對同性伴侶來說，在中國很難實現這個願望，他們正在尋找一個潛在的家。
歐文說，泰國是中國性少數旅行者的首選目的地，想在這裡定居的人佔了他的客戶的三分之二。
「我們在這裡看到了很多同性戀，也有一些跨性別人士。」林肯說。「所以，是的，我認為這是一個非常開放、自由的國家。當我們來到這裡時，我們感到一種解放。」
「我認為最重要的是這裡的氛圍。」旺森補充道。
「自由，因為你知道，面對來自家庭和傳統文化的社會壓力，我們很難在中國生活。也許在這裡，我們可以過上想象中的生活，這不僅可以滿足我們自己的需求，也可以滿足我們孩子的需求。在這裡我們可以告訴孩子，我們和其他人一樣，都是正常人。」
蓋瑞・鮑爾曼（Gary Bowerman）是追蹤該地區旅遊趨勢的諮詢公司「Check-in Asia」的負責人。他說，這類遊客的比重將在中國遊客中越來越大。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。