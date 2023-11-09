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2023/11/09,
歐洲

涉鋰礦與氫能計畫貪汙案，葡萄牙總理接受調查宣布辭職

涉鋰礦與氫能計畫貪汙案，葡萄牙總理接受調查宣布辭職
前葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

葡萄牙政府處理鋰礦與氫能專案時涉嫌貪汙、以權謀私，在檢方逮捕總理幕僚長的數小時後，淪為相關調查對象的總理柯斯塔（Antonio Costa）7日宣布辭職。葡萄牙的鋰礦蘊藏量超過6萬公噸，一直被視為歐洲致力取得更多電池價值鏈和減少對進口依賴的核心。

（中央社）葡萄牙政府處理鋰礦與氫能專案時涉嫌貪汙、以權謀私，在檢方逮捕總理幕僚長的數小時後，淪為相關調查對象的總理柯斯塔（Antonio Costa）7日宣布辭職。

《路透社》報導，柯斯塔在與總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）會面後，發表電視聲明宣布辭去總理一職。柯斯塔說他是清白的，但不會第4度競選總理。

柯斯塔說：「總理職責的尊嚴，不容對其正直、良好行為有任何懷疑，更不用說對他有任何犯罪行為的懷疑。」

現在將交由總統來決定是否讓柯斯塔所屬的社會黨（Socialists）籌組新政府，或是解散國會並舉行選舉。社會黨在國會占有多數席次。

社會黨黨魁西薩（Carlos Cesar）說，他的政黨已為「任何局面」做好準備；主要在野黨社會民主黨（Social Democrats）黨魁蒙特內哥羅（Luis Montenegro）說，他準備好提前選舉。

葡萄牙國會預定本月稍晚對2024年預算案舉行投票。各界擔憂這場政治危機可能影響預算案通過，以及國營葡萄牙航空公司（TAP）私有化的啟動。

葡萄牙檢察署7日稍早表示，在調查貪汙案時拘捕了5人，包括柯斯塔的幕僚長埃斯卡利亞（Vitor Escaria），他的辦公室與數個政府建築都遭到搜索。

檢方也在聲明中表示，曾在能源部任職的基礎設施部長加蘭巴（Joao Galamba）與葡萄牙環境署（APA）署長拉卡斯塔（Nuno Lacasta）都是正式嫌疑人，他們將出庭應訊。

加蘭巴辦公室與葡萄牙環境署都沒有回覆置評要求。

檢方正在調查葡萄牙北部巴羅索（Barroso）與蒙塔萊格里（Montalegre）鋰礦開採特許權涉貪與以權謀利案、希尼斯（Sines）港口氫氣工廠專案與當地的大數據中心投資案。

他們說，他們獲悉嫌疑人利用柯斯塔的名號與職權，掃除與交易案有關的程序障礙，最高法院將調查柯斯塔可能涉及這些交易的角色。

柯斯塔說，他將「全面配合」司法體系。

檢察署表示，此案的「關鍵可能是……將能構成瀆職、政治人物主動與被動貪汙和以權謀利罪行的事實。」

葡萄牙的鋰礦蘊藏量超過6萬公噸，一直被視為歐洲致力取得更多電池價值鏈和減少對進口依賴的核心。

新聞來源

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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