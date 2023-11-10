山道猴子的財務地獄不是一天造成的，三步驟教你遠離無意義的物質追求

文：RWAL.Life

《山道猴子的一生》因為其寫實、勸世的故事內容，結合當紅的迷因風格動畫，一推出隨即引來廣大網友列討論，發布不到三個月即在YouTube吸引了將近1500萬次觀看次數。

影片成功的背後，不僅因為重機相關社會議題討論度本來就相當高，也因為男主角年紀輕輕便面臨龐大財務壓力的故事情節，真實地反映了當今不少年輕人為了短暫的虛榮感，哪怕是超出自己經濟能力也要不惜一切代價達成的社會亂象，成功引發大眾對於理財觀念的反思。

一步錯，步步錯；「你不理財，財不理你！」儼然成為劇中最諷刺的一段對白。

究竟男主角是如何一步步陷入財務困難的泥淖之中？而我們又該如何避免自己成為下一個山道猴子呢？本文將透過分析影片中男主角的財務困境與失誤，提供實用的理財策略與建議，帶您正視金錢管理的重要性、建立起健康理財心態與前瞻的財務規劃，並創造真正穩健的財務基礎！

山道猴子如何陷入財務地獄？

羅馬不是一天造成的，山道猴子的財務地獄也不是，而解決任何問題的第一步，終究是要從瞭解問題開始。

從《山道猴子的一生》的故事中，不難發現山道猴子因為一連串不成熟的財務規劃，進一步使自己陷入了一個步步為營的財務危機，卻始終沒有察覺到這些行為正在悄悄地侵蝕自身的財務健康。大致來說，男主角一系列的心態和行為偏差，可以歸咎於以下幾點：

一、為滿足虛榮心，不顧財務狀況投入大量金錢購買重機

在《山道猴子的一生》中，這些年輕人的生活似乎始終圍繞著一個核心：機車。

對他們來說，機車不僅僅是交通工具，更是他們社交地位、自我表達乃至於生活品質的直接反映。

影片中的主角，為了讓自己的機車更加引人注目，儘管自己月收入只有三萬七，在仍有學貸與信用卡欠繳的情況下，仍執意花費大量金錢購買昂貴的大型重機並進行各種改裝，全然不顧自己的實際財務能力。

他所積欠的信用卡卡費與學貸若長期欠繳，不但會快速累積利息與逾期費用，更會導致自身的信用評分受到影響，對未來的申貸資格受到影響。然而，男主角竟因一時利慾薰心而忽略了循環利息的快速積累和信用分數受損的可怕，選擇漠視這些欠款所帶來的財務負擔與長期負面影響。

這種消費行為往往基於一種虛榮心，一個深深的內在需求，希望透過物質的累積來獲得他人的認同和尊重。然而，這種在物質上的過度投資，往往導致經濟困境的發生，因為他們沒有對未來的經濟狀況做好財務規劃。

二、為討女友歡心，持續提供經濟支持給女友改裝車輛

影片中不乏描繪男主角試圖通過炫耀機車和提供金錢支持來取悅異性的情節，這種行為背後的驅動力，實則源自於內心深層的不安全感和自我價值認同缺失的補償行為，彷彿只有透過物質的展示，才能維持人際關係的穩定和對方的興趣。

從行為經濟學的角度來看，男主角的這種「投資」行為真實的呈現出了「沉沒成本謬誤」的心理陷阱。當在一段關係中投入了大量時間、情感、甚至是金錢後，即使面臨明顯的負面回報，也會因為不願意承認自己之前的錯誤是錯誤的，而選擇繼續投入。

結果，這種超乎經濟能力的「投資」，不但沒有帶來預期的回報，反而使他的財務狀況更加雪上加霜。

三、糟糕的理財習慣，不懂得善用理財工具！

男主角一系列糟糕的理財習慣讓他陷入了一個財務深淵，這也反映出了不少年輕人在追求物質享受的同時，往往也會忽視最基本的財務規劃與理解。其中，典型的一些錯誤行為包括：

過度依賴信貸和借款

男主角將信貸和向親友借錢視為解決經濟困難的捷徑，但這種行為實際上對他的財務健康造成了不可逆的長期傷害。由於沒有清晰的還款計畫，新的債務不斷增加，舊的債務仍然如山，導致了一個不斷擴大的債務循環，每一次的借款都使他更加難以自拔。

負債消費

負債消費指的是利用貸款來進行消費的行為，當男主角沉迷於這種超支的生活方式時，他實際上是在犧牲自己未來的財務保障。每一筆基於借貸的消費，特別是用於奢侈品或非必需品的開銷，都可能導致債務的雪球效應，使初始的債務因利息而迅速增長，最終變得難以控制。

另外，他在購買重機時也忽略了隱藏的費用，例如：利息、保險、維修成本等，這些都是預算之外的開銷，更慘的是他還受到二手車商行銷策略的話術影響，沒能理智判斷自己的購買力和償還能力，導致他為了短期的快樂而需承受長期的經濟壓力。

錯誤使用信用卡

循環利息在信用卡債務之中扮演至關重要的角色，尤其是當債務人只支付最低金額時，循環利息的影響更是深遠。每當債務人選擇僅支付最低應繳金額時，實際上他們是在本應短期內償還完畢的債務，轉變為長期且成本高昂的財務負擔。

由於循環利息的計算方式是逐漸累積而成的，未償還的債務餘額會不斷產生新的利息，而這些利息本身又會隨時間再次產生而外的利息，形成一個難以打破的循環。

而男主角僅支付信用卡的最低應繳金額的行為，意味著循環利息會繼續累積，導致總欠款金額迅速增加。這不僅可能導致他支付了比本金更多的金額，還可能因為延遲支付而對他的信用紀錄造成永久性損害，影響未來的貸款金額與銀行業務的申請資格。

拒絕還款協商

還款協商是一個涉及債務人與債權人之間的溝通過程，目的是為了透過重新制定債務還款條件，找到一個對雙方都可以接受的解決方案，從而避免更嚴重的財務後果，例如破產或訴訟。