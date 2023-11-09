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2023/11/09,
印太

普拉伯沃首次民調落後，搭檔佐科威長子角逐印尼總統惹選民反感

普拉伯沃首次民調落後，搭檔佐科威長子角逐印尼總統惹選民反感
印尼國防部長（左）25日與總統佐科威的長子、梭羅市長吉伯朗（前 右）登記參選2024年2月舉行的正副總統選舉。Photo Credit: 中央社

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印尼總統候選人兼國防部長普拉伯沃在宣布搭檔佐科威長子吉伯倫參選後名調下滑，首次輸給其競爭對手前中爪哇省省長甘賈爾，顯示印尼民眾不滿現任總統佐科威的兒子參選，並對佐科威試圖建立「政治王朝」而感到不安。

綜合《路透社》、《海峽時報》報導，印尼總統候選人兼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在宣布搭檔佐科威長子吉伯倫（Gibran Rakabuming Raka）參選後名調下滑，首次輸給其競爭對手前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。

印尼民調公司Charta Politika週一（6日）公佈的民調顯示，在10月26日至31日期間受訪的2400名民眾中，36.8%支持甘查爾，34.7%支持普拉伯沃，24.3%支持雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

這也是在過去六個月中，普拉伯沃首次在民調中位居第二，先前其大多以些微差距領先甘查爾。

據報導，民調下滑表明印尼選民不滿佐科威的兒子介入這場關鍵的選舉，也對於佐科威試圖建立「政治王朝」而感到不安。

Charta Politika的民調中，近 60%的受訪者不同意印尼需要建立一個政治王朝；近一半的人不支持吉伯朗參選副總統，因為這位來自爪哇梭羅市的36歲市長太年輕且缺乏經驗。

民調還顯示，人們對即將結束任期的佐科威在此次選舉中的角色有些不滿，特別是對他涉及一項有爭議的法院裁決。

印尼環球報》報導，在2017年的大選法中要求參選人須年滿40歲，但以佐科威妹夫安華（Anwar Usman）為首的憲法法庭卻在10月16日裁定，將參選條件放寬至「必須年滿40歲，或者必須通過選舉擔任地方政府首長等公職。」，被認為是為36歲的梭羅市市長吉伯朗參選闢逕，引發爭議。

最新民調中，近40%的受訪者表示，他們認為佐科影響了法院的判決，23.3%的人不同意，37%的人沒有回答或表示不知道。

裁定此判決的首席大法官的安華被指控未進行利益迴避，即便安華否認指控，但他仍被法院榮譽委員會剝奪了首席大法官的職務，並禁止他在具有潛在利益衝突時處理選舉糾紛，且不能在憲法法院首席法官的內部選舉中提名自己。

印尼政治王朝

自1945年獨立以來，家族王朝是印尼政治經常看到的現象，政府職位由許多具有政治、商業和軍事背景的家族擔任。

如三度參選的普拉伯沃，其出身於菁英家庭，曾與軍事獨裁者蘇哈托的女兒結婚，普拉伯沃的祖父是印尼中央銀行的創始人，父親也曾在第一任總統蘇卡諾（Sukarno）及後來的蘇哈托（Suharto）政府擔任公職。

佐科威是第一位非菁英圈的印尼總統，他成功地以反貪腐為競選政策。但現在，他的兩個兒子和一個女婿都涉足政壇，因此批評者認為，即便佐科威無法在兩屆任期後繼續競選總統，他仍可以在此次選舉中發揮影響力。

儘管佐科威沒有公開表示支持任何一位總統候選人，但分析人士表示，他在卸任後仍會試圖發揮自己的影響力，並悄悄地扮演造王者（King Maker）角色，以確保他首選的繼任者會繼續執行他的政策，包括在婆羅洲建設新首都努山塔拉。

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Photo Credit:GettyImages
印尼總統佐科威。

新聞來源

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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