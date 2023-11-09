普拉伯沃首次民調落後，搭檔佐科威長子角逐印尼總統惹選民反感
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印尼總統候選人兼國防部長普拉伯沃在宣布搭檔佐科威長子吉伯倫參選後名調下滑，首次輸給其競爭對手前中爪哇省省長甘賈爾，顯示印尼民眾不滿現任總統佐科威的兒子參選，並對佐科威試圖建立「政治王朝」而感到不安。
綜合《路透社》、《海峽時報》報導，印尼總統候選人兼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在宣布搭檔佐科威長子吉伯倫（Gibran Rakabuming Raka）參選後名調下滑，首次輸給其競爭對手前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。
印尼民調公司Charta Politika週一（6日）公佈的民調顯示，在10月26日至31日期間受訪的2400名民眾中，36.8%支持甘查爾，34.7%支持普拉伯沃，24.3%支持雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）。
這也是在過去六個月中，普拉伯沃首次在民調中位居第二，先前其大多以些微差距領先甘查爾。
據報導，民調下滑表明印尼選民不滿佐科威的兒子介入這場關鍵的選舉，也對於佐科威試圖建立「政治王朝」而感到不安。
Charta Politika的民調中，近 60%的受訪者不同意印尼需要建立一個政治王朝；近一半的人不支持吉伯朗參選副總統，因為這位來自爪哇梭羅市的36歲市長太年輕且缺乏經驗。
民調還顯示，人們對即將結束任期的佐科威在此次選舉中的角色有些不滿，特別是對他涉及一項有爭議的法院裁決。
《印尼環球報》報導，在2017年的大選法中要求參選人須年滿40歲，但以佐科威妹夫安華（Anwar Usman）為首的憲法法庭卻在10月16日裁定，將參選條件放寬至「必須年滿40歲，或者必須通過選舉擔任地方政府首長等公職。」，被認為是為36歲的梭羅市市長吉伯朗參選闢逕，引發爭議。
最新民調中，近40%的受訪者表示，他們認為佐科影響了法院的判決，23.3%的人不同意，37%的人沒有回答或表示不知道。
裁定此判決的首席大法官的安華被指控未進行利益迴避，即便安華否認指控，但他仍被法院榮譽委員會剝奪了首席大法官的職務，並禁止他在具有潛在利益衝突時處理選舉糾紛，且不能在憲法法院首席法官的內部選舉中提名自己。
印尼政治王朝
自1945年獨立以來，家族王朝是印尼政治經常看到的現象，政府職位由許多具有政治、商業和軍事背景的家族擔任。
如三度參選的普拉伯沃，其出身於菁英家庭，曾與軍事獨裁者蘇哈托的女兒結婚，普拉伯沃的祖父是印尼中央銀行的創始人，父親也曾在第一任總統蘇卡諾（Sukarno）及後來的蘇哈托（Suharto）政府擔任公職。
佐科威是第一位非菁英圈的印尼總統，他成功地以反貪腐為競選政策。但現在，他的兩個兒子和一個女婿都涉足政壇，因此批評者認為，即便佐科威無法在兩屆任期後繼續競選總統，他仍可以在此次選舉中發揮影響力。
儘管佐科威沒有公開表示支持任何一位總統候選人，但分析人士表示，他在卸任後仍會試圖發揮自己的影響力，並悄悄地扮演造王者（King Maker）角色，以確保他首選的繼任者會繼續執行他的政策，包括在婆羅洲建設新首都努山塔拉。
新聞來源
- Indonesia presidential contender Ganjar takes slim lead in new poll（路透社）
- Indonesian president hopeful Prabowo, tied to Jokowi’s son, falls in polls（海峽時報）
- Disgraced Judge Anwar Usman Claims ‘Character Assassination’（雅加達環球報）
延伸閱讀
- 佐科威長子吉伯朗獲提名參選副總統，部分選民不滿家族政治成形
- 2024印尼總統大選陷三角戰，明年首次同時舉辦總統及地方大選成選委會挑戰
- 印尼憲法法院准地方公職者參選總統，批評者稱為佐科威長子參選副總統鋪路
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。