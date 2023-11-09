普拉伯沃首次民調落後，搭檔佐科威長子角逐印尼總統惹選民反感

綜合《路透社》、《海峽時報》報導，印尼總統候選人兼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在宣布搭檔佐科威長子吉伯倫（Gibran Rakabuming Raka）參選後名調下滑，首次輸給其競爭對手前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo）。

Aman Toh..!!

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印尼民調公司Charta Politika週一（6日）公佈的民調顯示，在10月26日至31日期間受訪的2400名民眾中，36.8%支持甘查爾，34.7%支持普拉伯沃，24.3%支持雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

這也是在過去六個月中，普拉伯沃首次在民調中位居第二，先前其大多以些微差距領先甘查爾。

據報導，民調下滑表明印尼選民不滿佐科威的兒子介入這場關鍵的選舉，也對於佐科威試圖建立「政治王朝」而感到不安。

Charta Politika的民調中，近 60%的受訪者不同意印尼需要建立一個政治王朝；近一半的人不支持吉伯朗參選副總統，因為這位來自爪哇梭羅市的36歲市長太年輕且缺乏經驗。

民調還顯示，人們對即將結束任期的佐科威在此次選舉中的角色有些不滿，特別是對他涉及一項有爭議的法院裁決。

《印尼環球報》報導，在2017年的大選法中要求參選人須年滿40歲，但以佐科威妹夫安華（Anwar Usman）為首的憲法法庭卻在10月16日裁定，將參選條件放寬至「必須年滿40歲，或者必須通過選舉擔任地方政府首長等公職。」，被認為是為36歲的梭羅市市長吉伯朗參選闢逕，引發爭議。

最新民調中，近40%的受訪者表示，他們認為佐科影響了法院的判決，23.3%的人不同意，37%的人沒有回答或表示不知道。

裁定此判決的首席大法官的安華被指控未進行利益迴避，即便安華否認指控，但他仍被法院榮譽委員會剝奪了首席大法官的職務，並禁止他在具有潛在利益衝突時處理選舉糾紛，且不能在憲法法院首席法官的內部選舉中提名自己。

印尼政治王朝

自1945年獨立以來，家族王朝是印尼政治經常看到的現象，政府職位由許多具有政治、商業和軍事背景的家族擔任。

如三度參選的普拉伯沃，其出身於菁英家庭，曾與軍事獨裁者蘇哈托的女兒結婚，普拉伯沃的祖父是印尼中央銀行的創始人，父親也曾在第一任總統蘇卡諾（Sukarno）及後來的蘇哈托（Suharto）政府擔任公職。

佐科威是第一位非菁英圈的印尼總統，他成功地以反貪腐為競選政策。但現在，他的兩個兒子和一個女婿都涉足政壇，因此批評者認為，即便佐科威無法在兩屆任期後繼續競選總統，他仍可以在此次選舉中發揮影響力。

儘管佐科威沒有公開表示支持任何一位總統候選人，但分析人士表示，他在卸任後仍會試圖發揮自己的影響力，並悄悄地扮演造王者（King Maker）角色，以確保他首選的繼任者會繼續執行他的政策，包括在婆羅洲建設新首都努山塔拉。

Photo Credit:GettyImages 印尼總統佐科威。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒