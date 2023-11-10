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2023/11/10,
商業

Gogoro支援Apple錢包機車鑰匙，SSmartCore車款將支持尋找功能，同步推出兩款車系新色

Gogoro支援Apple錢包機車鑰匙，SSmartCore車款將支持尋找功能，同步推出兩款車系新色
Photo Credit: cool3c

我們想讓你知道的是

Apple錢包機車鑰匙建立在Apple錢包的安全機制與規範之上，先在Gogoro App選擇啟用後，會透過認證碼的方式進行安全認證，而後打開Apple錢包選擇添加Gogoro的機車鑰匙並輸入帳號密碼，即可為同一個iCloud帳號最多2支iPhone、1支Apple Watch進行綁定。

文：Chevelle.fu

以智慧電車為產品主打特色的Gogoro向來積極擁抱結合智慧手機的應用與功能，Gogoro在2023年11月7日宣布為同時是iOS用戶的Gogoro車主帶來兩項新功能：使30萬Gogoro車主支援Apple錢包機車鑰匙，以及將在幾個月後為採用SSmartCore電控的新車添加Apple的「尋找（Find My）」功能，成為首個支援Apple數位鑰匙的二輪品牌，也是第一家由車輛電控系統提供尋找功能的二輪品牌。

Gogoro也為了慶祝與蘋果合作的新里程碑，推出Gogoro Delight電晶紫、Gogoro SuperSport電光銀兩款車系的新色。

Gogoro已從Touch ID、Face ID設定雙重防盜密碼鎖、Apple Pay支付電池資費帳單與GoShare騎乘費用、iPhone輕觸GoShare車輛進行自動預約、支援Siri語音控制、iOS Widget小工具等與蘋果有深度的合作；此次新添的兩項功能也是在二輪車輛產業首創，且皆獲得蘋果相關認證。

可提供2支iPhone、1支Apple Watch綁定還可分享給5個帳號的Apple錢包機車鑰匙

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Photo Credit: cool3c
啟用Apple錢包機車鑰匙需先自Gogoro App進行驗證，才能進入Apple錢包添加數位鑰匙。

蘋果先前已經與BMW合作，為汽車提供基於NFC與加密技術的Apple數位鑰匙功能，Gogoro則是第一家獲得蘋果認證的Apple數位鑰匙二輪品牌；即日起只要是2019年後推出、採用iQ System（NFC卡片鑰匙，系統韌體需為6.8.2以上）的Gogoro車款，皆可在iPhone XS以上的智慧手機（系統需iOS 17以上）與Apple Watch Series 4以上（需WatchOS 10系統以上）的裝置使用Apple錢包的卡片功能解鎖，且預設「快速模式」，僅須將手機或智慧錶靠近感應區即可解鎖，帶有動態島的機型還有專屬特效，預計有72款車款、達30萬車主受惠。

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Photo Credit: cool3c
由於預設快速模式，除了免認證解鎖以外即便手機在低電量也能解鎖。

Apple錢包機車鑰匙建立在Apple錢包的安全機制與規範之上，先在Gogoro App選擇啟用後，會透過認證碼的方式進行安全認證，而後打開Apple錢包選擇添加Gogoro的機車鑰匙並輸入帳號密碼，即可為同一個iCloud帳號最多2支iPhone、1支Apple Watch進行綁定。

此外強調由於預設快速模式，iPhone電力不足的情況仍可利用Apple錢包機車鑰匙啟閉車輛，並以蘋果要求的安全保護模式確保個資的安全。

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一個iCloud帳號可提供2支iPhone與1支Apple Watch添加數位鑰匙，並可分享給最多5個iCloud用戶。

另外還可透過iOS的分享功能、無論是AirDrops、iMessenger、電子郵件或LINE等把數位鑰匙透過分享方式分享給最多5個iCloud帳號，使家人或臨時借用機車的朋友也可受惠，而車主仍擁有權限可隨時停止共享甚至刪除鑰匙。另外，再將所有軟體與韌體更新到最新版本後，仍需前往GoStation進行一次電池交換才能正式啟用Apple錢包機車鑰匙。

SSmartCore智駕電控和新車款將享蘋果「尋找」功能

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由於蘋果規範需求，僅有在出廠時寫入必要資訊的新車才能支援「尋找」功能。

雖然現在已有車主透過在Gogoro放置一顆AirTag做為能使iPhone透過「尋找（Find My）」功能找車的方式，不過Gogoro攜手蘋果，透過整合新一代藍牙的SSmartCore智駕電控核心提供符合蘋果規範的「尋找」功能，預計將在幾個月後正式提供蘋果用戶使用。

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一樣先需自Gogoro App選擇加入Apple「尋找」後才能在「尋找」app加入車輛。
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收到App添加「尋找」要求的車輛會在儀表板顯示配對中的提示。

不過值得注意的是由於蘋果在安全規範要求較為嚴謹，須自出場階段進行驗證與添加識別，故僅限幾個月後全新出廠的車款才能支援，暫時無法為既有車主進行功能升級，同時符合支援「尋找」的車款都會在車身標有「Locate with Apple Find My」的認證標誌。

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打開「尋找」app開始搜尋要配對的車輛。
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搜尋後可編輯名稱與使用Emoji作為物件識別。
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成功配對後會在螢幕看到Fnd ON的字樣。

然而，Gogoro提供的「尋找」功能仍與Air Tag有些許不同，由於Gogoro是以自身的SSmartCore平台的藍牙功能進行蘋果「Locate with Apple Find My」認證，而非額外安裝AirTag，故「Locate with Apple Find My」的Gogoro車款並不支援UWB技術（同時蘋果目前仍未開放第三方裝置支援UWB），故僅有基本定位功能，不含UWB的物件循向指示功能。

此外由於蘋果規範物件大於一定尺寸就不需具備趨近蜂鳴，故若希望使用聲音辨別車輛位置的用戶仍須使用Gogoro App的定位找車功能。

新車色、新氣象

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Photo Credit: cool3c
左為Gogoro Delight電晶紫，右為Gogoro SuperSport電光銀。
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電晶紫為鎖定女性的車色，內裝與椅墊採用紫羅蘭色。
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Photo Credit: cool3c
電光銀平常看似深灰色，受到光線照射會折射出銀色光芒。

為了慶祝與蘋果合作提供車主新功能，Gogoro也同步推出Gogoro Delight電晶紫、Gogoro SuperSport電光銀（TCS版本）新色，兩款新色都支援Apple錢包機車鑰匙與「尋找」功能（正式開通待公告）；Gogoro Delight電晶紫鎖定女性市場，以粉紫色車身搭配紫色椅墊；而Gogoro SuperSport電光銀（TCS版本）則採用特殊貼膜的方式，在照射光線會呈現銀色的反光效果，平時則如深棕色一般。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Gogoro為30萬車主帶來Apple錢包機車鑰匙、SSmartCore車款還支援Apple尋找功能，並同步推出Gogoro Delight電晶紫、Gogoro SuperSport電光銀新色

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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