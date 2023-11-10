Gogoro支援Apple錢包機車鑰匙，SSmartCore車款將支持尋找功能，同步推出兩款車系新色
我們想讓你知道的是
Apple錢包機車鑰匙建立在Apple錢包的安全機制與規範之上，先在Gogoro App選擇啟用後，會透過認證碼的方式進行安全認證，而後打開Apple錢包選擇添加Gogoro的機車鑰匙並輸入帳號密碼，即可為同一個iCloud帳號最多2支iPhone、1支Apple Watch進行綁定。
文：Chevelle.fu
以智慧電車為產品主打特色的Gogoro向來積極擁抱結合智慧手機的應用與功能，Gogoro在2023年11月7日宣布為同時是iOS用戶的Gogoro車主帶來兩項新功能：使30萬Gogoro車主支援Apple錢包機車鑰匙，以及將在幾個月後為採用SSmartCore電控的新車添加Apple的「尋找（Find My）」功能，成為首個支援Apple數位鑰匙的二輪品牌，也是第一家由車輛電控系統提供尋找功能的二輪品牌。
Gogoro也為了慶祝與蘋果合作的新里程碑，推出Gogoro Delight電晶紫、Gogoro SuperSport電光銀兩款車系的新色。
Gogoro已從Touch ID、Face ID設定雙重防盜密碼鎖、Apple Pay支付電池資費帳單與GoShare騎乘費用、iPhone輕觸GoShare車輛進行自動預約、支援Siri語音控制、iOS Widget小工具等與蘋果有深度的合作；此次新添的兩項功能也是在二輪車輛產業首創，且皆獲得蘋果相關認證。
可提供2支iPhone、1支Apple Watch綁定還可分享給5個帳號的Apple錢包機車鑰匙
蘋果先前已經與BMW合作，為汽車提供基於NFC與加密技術的Apple數位鑰匙功能，Gogoro則是第一家獲得蘋果認證的Apple數位鑰匙二輪品牌；即日起只要是2019年後推出、採用iQ System（NFC卡片鑰匙，系統韌體需為6.8.2以上）的Gogoro車款，皆可在iPhone XS以上的智慧手機（系統需iOS 17以上）與Apple Watch Series 4以上（需WatchOS 10系統以上）的裝置使用Apple錢包的卡片功能解鎖，且預設「快速模式」，僅須將手機或智慧錶靠近感應區即可解鎖，帶有動態島的機型還有專屬特效，預計有72款車款、達30萬車主受惠。
Apple錢包機車鑰匙建立在Apple錢包的安全機制與規範之上，先在Gogoro App選擇啟用後，會透過認證碼的方式進行安全認證，而後打開Apple錢包選擇添加Gogoro的機車鑰匙並輸入帳號密碼，即可為同一個iCloud帳號最多2支iPhone、1支Apple Watch進行綁定。
此外強調由於預設快速模式，iPhone電力不足的情況仍可利用Apple錢包機車鑰匙啟閉車輛，並以蘋果要求的安全保護模式確保個資的安全。
另外還可透過iOS的分享功能、無論是AirDrops、iMessenger、電子郵件或LINE等把數位鑰匙透過分享方式分享給最多5個iCloud帳號，使家人或臨時借用機車的朋友也可受惠，而車主仍擁有權限可隨時停止共享甚至刪除鑰匙。另外，再將所有軟體與韌體更新到最新版本後，仍需前往GoStation進行一次電池交換才能正式啟用Apple錢包機車鑰匙。
SSmartCore智駕電控和新車款將享蘋果「尋找」功能
雖然現在已有車主透過在Gogoro放置一顆AirTag做為能使iPhone透過「尋找（Find My）」功能找車的方式，不過Gogoro攜手蘋果，透過整合新一代藍牙的SSmartCore智駕電控核心提供符合蘋果規範的「尋找」功能，預計將在幾個月後正式提供蘋果用戶使用。
不過值得注意的是由於蘋果在安全規範要求較為嚴謹，須自出場階段進行驗證與添加識別，故僅限幾個月後全新出廠的車款才能支援，暫時無法為既有車主進行功能升級，同時符合支援「尋找」的車款都會在車身標有「Locate with Apple Find My」的認證標誌。
然而，Gogoro提供的「尋找」功能仍與Air Tag有些許不同，由於Gogoro是以自身的SSmartCore平台的藍牙功能進行蘋果「Locate with Apple Find My」認證，而非額外安裝AirTag，故「Locate with Apple Find My」的Gogoro車款並不支援UWB技術（同時蘋果目前仍未開放第三方裝置支援UWB），故僅有基本定位功能，不含UWB的物件循向指示功能。
此外由於蘋果規範物件大於一定尺寸就不需具備趨近蜂鳴，故若希望使用聲音辨別車輛位置的用戶仍須使用Gogoro App的定位找車功能。
新車色、新氣象
為了慶祝與蘋果合作提供車主新功能，Gogoro也同步推出Gogoro Delight電晶紫、Gogoro SuperSport電光銀（TCS版本）新色，兩款新色都支援Apple錢包機車鑰匙與「尋找」功能（正式開通待公告）；Gogoro Delight電晶紫鎖定女性市場，以粉紫色車身搭配紫色椅墊；而Gogoro SuperSport電光銀（TCS版本）則採用特殊貼膜的方式，在照射光線會呈現銀色的反光效果，平時則如深棕色一般。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：Gogoro為30萬車主帶來Apple錢包機車鑰匙、SSmartCore車款還支援Apple尋找功能，並同步推出Gogoro Delight電晶紫、Gogoro SuperSport電光銀新色
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。