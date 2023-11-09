《驚奇隊長2》上映，首波爛番茄評價曝光！朴敘俊亮相、片名爭議、萌貓彩蛋等五大觀影話題一覽

美國漫威巨作《驚奇隊長2》（The Marvels）11月8日終於在台灣正式上映。不過，爛番茄評分卻只獲得了54％的好評，顯然分數相對較低。

雖然一開始多數外國媒體對《驚奇隊長2》的預期並不高，但根據上映前後的網路聲浪觀察，這部漫威作品仍然受到了高度的關注。

《驚奇隊長2》在台灣上映後，僅一天內就引發了大量討論。這些討論涵蓋了劇情走向的探討，以及彩蛋的評論。觀眾們紛紛分享他們對於角色的喜好，以及片中精彩場面的回顧。

當然，也有不少觀眾觀影提出了批評和吐槽，但這種多樣的意見和討論恰恰營造了一部作品的豐富性，讓觀眾們能夠更深入地探討和體驗其中的內容。那麼，讓我們一起來看看，《驚奇隊長2》上映後，有哪些片中的亮點引發了大家的熱烈討論。

（以下內容涉及部分電影劇情，請斟酌閱讀）

1. 朴敘俊出場時間與造型引發議論

《驚奇隊長2》不論是在上映前或上映後，朴敘俊的參演一直都備受關注。當他首次宣布加入漫威宇宙時，這個消息迅速引發了影迷的好奇，大家都迫不及待地想知道他將為電影帶來怎樣的角色，然而製作團隊一直對他所扮演的角色保持神秘。

電影播出後，觀眾及得知朴敘俊在《驚奇隊長2》中，飾演音樂星球Aldana的王子「Yan」一角。早在電影首支預告中，他的長髮造型就引起了網友們的熱烈討論，有些人甚至戲稱他是否「得罪了髮型師」。

而在電影上映前的最新預告中，當他戴上一頂金色的頭冠，特別是那頂頭冠兩側加入了份量感十足的大翅膀，整體造型宛如「飛蛾展翅」，即使只在預告片中瞬間出現，但這種誇張的造型卻讓觀眾難以忘懷，並引起了網友們的幽默評論。甚至有部分韓國網友以輕鬆風趣的方式，將朴敘俊頭頂的王冠比喻為「滑稽版新羅時代的王冠」，搞笑的揶揄也讓觀影後的網友十分有共鳴。

在《驚奇隊長2》中，朴敘俊一甩過去韓劇中常見的酷帥形象，這一次的表現為他帶來了全新的角色挑戰。進軍好萊塢，以這種與眾不同的造型現身，並在片中獻聲，飾演音樂星球的王子，多方面大膽的突破，著實讓觀眾留下深刻的印象。

可惜朴敘俊在《驚奇隊長2》出現的總時長竟不超過三分鐘，引發了不少討論。儘管如此，朴敘俊的參演，確實為《驚奇隊長2》增添了不少話題度。

2. 電影中文譯名與故事本身的不相符

當《驚奇隊長2》上映後，網路上出現了關於電影中文譯名和實際故事情節不相符的討論。觀影後，我們可以發現，《驚奇隊長2》實際上包含了三位女主角——「驚奇隊長」卡蘿・丹佛斯（Carol Danvers）、「驚奇少女」卡瑪拉・克汗（Kamala Khan）、以及「光子」莫妮卡・藍博（Monica Rambeau）。

《驚奇隊長2》的故事情節是繞著以上三位女性組成的「The Marvels」團隊展開，他們攜手完成任務，展開一連串緊湊的劇情。然而，如果僅從中文片名《驚奇隊長2》來看，可能會誤解為這部電影仍然圍繞著驚奇隊長一人展開，就像第一集《驚奇隊長》（Captain Marvel）一樣。

但事實並非如此，相較之下英文片名《The Marvels》更貼切地表達了電影的內容。這種片名的誤導可能讓一些觀眾對於電影的預期有所誤解，因此有關電影的中文翻譯引起了許多討論。

3. 觀影前需要補足這些作品

由於漫威宇宙之龐大，每當一部新的漫威作品問世時，總會引發觀眾的好奇，想知道觀影前是否需要先觀看特定的漫威作品，以免無法理解電影的情節。這次《驚奇隊長2》的上映同樣引發了這類討論。

首先，考慮到這部影片與驚奇隊長有關，當然最好先觀看第一集的《驚奇隊長》，這樣可以更快速地理解角色的起源和故事背景。

接下來，如果有機會，觀眾們也可以在觀影前先看過Disney+串流影集《驚奇少女》（Ms. Marvel），這部影集將有助於初步認識「驚奇少女」這個角色，使觀影體驗更豐富。

此外，電影中的「The Marvels」團隊成員中的「光子」莫妮卡・藍博曾在影集《汪達與幻視》（WandaVision）中亮相，所以如果觀眾希望更了解這個角色，亦可先觀看這部影集。

至於其他角色，如史克魯爾人、女武神瓦爾基麗、鷹眼的接班人凱特和藍野獸，它們都分別出現在Disney+影集《秘密入侵》（Secret Invasion）、電影《雷神索爾》（Thor）系列、Disney+影集《鷹眼》（Hawkeye）和電影《X戰警》（X-Men）系列中。看過這些作品，將有助於理解角色和情節，更能享受《驚奇隊長2》這部電影。

4. 萌貓們增添觀影樂趣

除了劇情和角色之間的羈絆引起討論，另一個在《驚奇隊長2》中引起廣泛討論的元素，就是電影中大量出現的各種不同品種的貓咪，這些可愛的毛孩為科幻緊湊的故事注入了一絲療癒和特殊的獵奇感。

為什麼會提到獵奇呢？因為在電影中，這些貓咪實際上是一種具有特殊能力，名為「佛萊肯」（Flerken）的外星生物，它們在《驚奇隊長2》中擔任著突破任務時至關重要的角色。對於喜歡貓咪且熱愛漫威宇宙的觀眾來說，無疑是一大觀影吸引力。

至於貓咪們的超能力，以及關鍵作用為何，就有待觀眾們自行觀影尋找樂趣了。

5. 彩蛋揭示下一波釋出的漫威作品

當然，漫威最著名的操作非電影播放後的彩蛋莫屬，在《驚奇隊長2》也不例外。