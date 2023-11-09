《驚奇隊長2》上映，首波爛番茄評價曝光！朴敘俊亮相、片名爭議、萌貓彩蛋等五大觀影話題一覽
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雖然一開始多數外國媒體對《驚奇隊長2》的預期並不高，但根據上映前後的網路聲浪觀察，這部漫威作品仍然受到了高度的關注。當然，也有不少觀眾觀影提出了批評和吐槽，但這種多樣的意見和討論恰恰營造了一部作品的豐富性，讓觀眾們能夠更深入地探討和體驗其中的內容。那麼，讓我們一起來看看，《驚奇隊長2》上映後，有哪些片中的亮點引發了大家的熱烈討。
美國漫威巨作《驚奇隊長2》（The Marvels）11月8日終於在台灣正式上映。不過，爛番茄評分卻只獲得了54％的好評，顯然分數相對較低。
雖然一開始多數外國媒體對《驚奇隊長2》的預期並不高，但根據上映前後的網路聲浪觀察，這部漫威作品仍然受到了高度的關注。
《驚奇隊長2》在台灣上映後，僅一天內就引發了大量討論。這些討論涵蓋了劇情走向的探討，以及彩蛋的評論。觀眾們紛紛分享他們對於角色的喜好，以及片中精彩場面的回顧。
當然，也有不少觀眾觀影提出了批評和吐槽，但這種多樣的意見和討論恰恰營造了一部作品的豐富性，讓觀眾們能夠更深入地探討和體驗其中的內容。那麼，讓我們一起來看看，《驚奇隊長2》上映後，有哪些片中的亮點引發了大家的熱烈討論。
（以下內容涉及部分電影劇情，請斟酌閱讀）
1. 朴敘俊出場時間與造型引發議論
《驚奇隊長2》不論是在上映前或上映後，朴敘俊的參演一直都備受關注。當他首次宣布加入漫威宇宙時，這個消息迅速引發了影迷的好奇，大家都迫不及待地想知道他將為電影帶來怎樣的角色，然而製作團隊一直對他所扮演的角色保持神秘。
電影播出後，觀眾及得知朴敘俊在《驚奇隊長2》中，飾演音樂星球Aldana的王子「Yan」一角。早在電影首支預告中，他的長髮造型就引起了網友們的熱烈討論，有些人甚至戲稱他是否「得罪了髮型師」。
而在電影上映前的最新預告中，當他戴上一頂金色的頭冠，特別是那頂頭冠兩側加入了份量感十足的大翅膀，整體造型宛如「飛蛾展翅」，即使只在預告片中瞬間出現，但這種誇張的造型卻讓觀眾難以忘懷，並引起了網友們的幽默評論。甚至有部分韓國網友以輕鬆風趣的方式，將朴敘俊頭頂的王冠比喻為「滑稽版新羅時代的王冠」，搞笑的揶揄也讓觀影後的網友十分有共鳴。
在《驚奇隊長2》中，朴敘俊一甩過去韓劇中常見的酷帥形象，這一次的表現為他帶來了全新的角色挑戰。進軍好萊塢，以這種與眾不同的造型現身，並在片中獻聲，飾演音樂星球的王子，多方面大膽的突破，著實讓觀眾留下深刻的印象。
可惜朴敘俊在《驚奇隊長2》出現的總時長竟不超過三分鐘，引發了不少討論。儘管如此，朴敘俊的參演，確實為《驚奇隊長2》增添了不少話題度。
2. 電影中文譯名與故事本身的不相符
當《驚奇隊長2》上映後，網路上出現了關於電影中文譯名和實際故事情節不相符的討論。觀影後，我們可以發現，《驚奇隊長2》實際上包含了三位女主角——「驚奇隊長」卡蘿・丹佛斯（Carol Danvers）、「驚奇少女」卡瑪拉・克汗（Kamala Khan）、以及「光子」莫妮卡・藍博（Monica Rambeau）。
《驚奇隊長2》的故事情節是繞著以上三位女性組成的「The Marvels」團隊展開，他們攜手完成任務，展開一連串緊湊的劇情。然而，如果僅從中文片名《驚奇隊長2》來看，可能會誤解為這部電影仍然圍繞著驚奇隊長一人展開，就像第一集《驚奇隊長》（Captain Marvel）一樣。
但事實並非如此，相較之下英文片名《The Marvels》更貼切地表達了電影的內容。這種片名的誤導可能讓一些觀眾對於電影的預期有所誤解，因此有關電影的中文翻譯引起了許多討論。
3. 觀影前需要補足這些作品
由於漫威宇宙之龐大，每當一部新的漫威作品問世時，總會引發觀眾的好奇，想知道觀影前是否需要先觀看特定的漫威作品，以免無法理解電影的情節。這次《驚奇隊長2》的上映同樣引發了這類討論。
首先，考慮到這部影片與驚奇隊長有關，當然最好先觀看第一集的《驚奇隊長》，這樣可以更快速地理解角色的起源和故事背景。
接下來，如果有機會，觀眾們也可以在觀影前先看過Disney+串流影集《驚奇少女》（Ms. Marvel），這部影集將有助於初步認識「驚奇少女」這個角色，使觀影體驗更豐富。
此外，電影中的「The Marvels」團隊成員中的「光子」莫妮卡・藍博曾在影集《汪達與幻視》（WandaVision）中亮相，所以如果觀眾希望更了解這個角色，亦可先觀看這部影集。
至於其他角色，如史克魯爾人、女武神瓦爾基麗、鷹眼的接班人凱特和藍野獸，它們都分別出現在Disney+影集《秘密入侵》（Secret Invasion）、電影《雷神索爾》（Thor）系列、Disney+影集《鷹眼》（Hawkeye）和電影《X戰警》（X-Men）系列中。看過這些作品，將有助於理解角色和情節，更能享受《驚奇隊長2》這部電影。
4. 萌貓們增添觀影樂趣
除了劇情和角色之間的羈絆引起討論，另一個在《驚奇隊長2》中引起廣泛討論的元素，就是電影中大量出現的各種不同品種的貓咪，這些可愛的毛孩為科幻緊湊的故事注入了一絲療癒和特殊的獵奇感。
為什麼會提到獵奇呢？因為在電影中，這些貓咪實際上是一種具有特殊能力，名為「佛萊肯」（Flerken）的外星生物，它們在《驚奇隊長2》中擔任著突破任務時至關重要的角色。對於喜歡貓咪且熱愛漫威宇宙的觀眾來說，無疑是一大觀影吸引力。
至於貓咪們的超能力，以及關鍵作用為何，就有待觀眾們自行觀影尋找樂趣了。
5. 彩蛋揭示下一波釋出的漫威作品
當然，漫威最著名的操作非電影播放後的彩蛋莫屬，在《驚奇隊長2》也不例外。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。