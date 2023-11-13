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2023/11/13,
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孟加拉紡織工人調薪近六成，紡織廠要求H&M等品牌共攤成本

孟加拉紡織工人調薪近六成，紡織廠要求H&M等品牌共攤成本
Photo Credit: GettyImages

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在服裝工人罷工抗議、與警方發生衝突後，孟加拉國政府宣佈最低薪水將上漲近60％，該國的幾家服裝工廠正在要求其國際客戶幫忙負擔這筆強制增加的費用。

文：德國之聲中文網（法新社、路透社）

自上週起，來自數十家服裝工廠的上萬名工人在孟加拉國最大工業城市加吉坡，以及阿蘇利亞發起罷工抗議，警方發射催淚彈和橡膠彈驅散群眾。

抗議活動至本週仍未停歇，服裝工人與警方週三（11月8日）於加吉坡再次發生衝突，媒體報導稱造成一名參與抗議的23歲縫紉機操作員死亡，數人受傷。

五年來首度加薪

孟加拉國政府週二（11月7日）表示，從12月1日起，最低薪水將上漲56.25％，達到每月1萬2500塔卡（114美元），這是五年來的首次薪水上漲。除了一次性漲薪以外，政府還表示，工人每年將獲得5％的加薪。不過，服裝工人對此表示漲薪幅度還不夠，但工會拒絕了繼續加碼。

服裝工廠主代表拉赫曼（Siddiqur Ra​​hman）稱，由工廠主、工會領導人和官員組成的小組一致同意增漲薪水。不過，他也表示在明（2024）年一月份大選之前的漲薪對於這個佔GDP近16％、每年出口收入超過400億美元的行業來說可能是一場「災難」。

成本上升、出口下降

低薪水幫助了孟加拉國成為僅次於中國的全球最大服裝出口國，但近期以來飆升的燃料和電力價格，導致這個南亞發展中國家的居民生活成本持續上升。

孟加拉國的4000多家服裝工廠為全球時裝品牌如海恩斯莫里斯（H&M）、颯拉（Zara）、蓋璞（Gap）、雨果博斯（Hugo Boss）和露露檸檬（Lululemon）等供貨。

但與大多數消費品製造商一樣，時尚零售商也面臨著高庫存和全球經濟放緩的問題，主要市場的消費者因感到手頭拮據而減少了購買量，導致上個月孟加拉國服裝產品出口額下降14％。

服裝業困境

服裝出口商Plummy Fashions總經理、針織品製造商和出口商協會前主席霍克（Fazlul Hoque）在談到薪水上漲時表示「時機不太好」。他說，漲薪將使整體成本增加5％至6％，他和其他工廠主已要求客戶同意提高成本費率，以幫助承擔這項支出。勞動力佔其總成本的10％至13％。

霍克提到，該行業目前陷入困境，訂單流動緩慢、能源供應不足，整體經濟形勢也不佳。「在這種情況下，想大幅提高薪水肯定會很艱難……但對於工人來說，我贊同這是合理的要求。」

「負責任的採購措施」

上個月，包括阿迪達斯、蓋璞、李維斯（LEVI'S）在內的多個時尚品牌，在一封信中告訴孟加拉國總理哈西娜（Sheikh Hasina），他們「致力於實施負責任的採購措施」，以實現為工人們提供更高的薪水。信中說：「我們持續建議孟加拉國政府採取年度最低薪水審查機制，以跟上不斷變化的宏觀經濟因素。」

但向沃爾瑪和颯拉等公司銷售服裝的Envoy集團總經理穆謝迪（Abdus Salam Murshedy）說，隨著主要經濟體經濟放緩，烏克蘭和中東戰爭引發地緣政治擔憂，買家不願意支付「正確的、公平的價格」。

與哈西娜同為孟加拉國人民聯盟黨的穆謝迪表示：「買家可能會先說沒有問題，但當他們下訂單時，他們會說還有很多其他競爭供應商，所以你最好這樣做或那樣做。」他強調：「這個行業需要有能力支付它的成本。如果沒有這個行業，工人到哪去工作呢？」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：孟加拉服裝業罕見加薪 工廠望品牌承擔成本

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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