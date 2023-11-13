孟加拉紡織工人調薪近六成，紡織廠要求H&M等品牌共攤成本

文：德國之聲中文網（法新社、路透社）

自上週起，來自數十家服裝工廠的上萬名工人在孟加拉國最大工業城市加吉坡，以及阿蘇利亞發起罷工抗議，警方發射催淚彈和橡膠彈驅散群眾。

抗議活動至本週仍未停歇，服裝工人與警方週三（11月8日）於加吉坡再次發生衝突，媒體報導稱造成一名參與抗議的23歲縫紉機操作員死亡，數人受傷。

五年來首度加薪

孟加拉國政府週二（11月7日）表示，從12月1日起，最低薪水將上漲56.25％，達到每月1萬2500塔卡（114美元），這是五年來的首次薪水上漲。除了一次性漲薪以外，政府還表示，工人每年將獲得5％的加薪。不過，服裝工人對此表示漲薪幅度還不夠，但工會拒絕了繼續加碼。

服裝工廠主代表拉赫曼（Siddiqur Ra​​hman）稱，由工廠主、工會領導人和官員組成的小組一致同意增漲薪水。不過，他也表示在明（2024）年一月份大選之前的漲薪對於這個佔GDP近16％、每年出口收入超過400億美元的行業來說可能是一場「災難」。

成本上升、出口下降

低薪水幫助了孟加拉國成為僅次於中國的全球最大服裝出口國，但近期以來飆升的燃料和電力價格，導致這個南亞發展中國家的居民生活成本持續上升。

孟加拉國的4000多家服裝工廠為全球時裝品牌如海恩斯莫里斯（H&M）、颯拉（Zara）、蓋璞（Gap）、雨果博斯（Hugo Boss）和露露檸檬（Lululemon）等供貨。

但與大多數消費品製造商一樣，時尚零售商也面臨著高庫存和全球經濟放緩的問題，主要市場的消費者因感到手頭拮據而減少了購買量，導致上個月孟加拉國服裝產品出口額下降14％。

服裝業困境

服裝出口商Plummy Fashions總經理、針織品製造商和出口商協會前主席霍克（Fazlul Hoque）在談到薪水上漲時表示「時機不太好」。他說，漲薪將使整體成本增加5％至6％，他和其他工廠主已要求客戶同意提高成本費率，以幫助承擔這項支出。勞動力佔其總成本的10％至13％。

霍克提到，該行業目前陷入困境，訂單流動緩慢、能源供應不足，整體經濟形勢也不佳。「在這種情況下，想大幅提高薪水肯定會很艱難……但對於工人來說，我贊同這是合理的要求。」

「負責任的採購措施」

上個月，包括阿迪達斯、蓋璞、李維斯（LEVI'S）在內的多個時尚品牌，在一封信中告訴孟加拉國總理哈西娜（Sheikh Hasina），他們「致力於實施負責任的採購措施」，以實現為工人們提供更高的薪水。信中說：「我們持續建議孟加拉國政府採取年度最低薪水審查機制，以跟上不斷變化的宏觀經濟因素。」

但向沃爾瑪和颯拉等公司銷售服裝的Envoy集團總經理穆謝迪（Abdus Salam Murshedy）說，隨著主要經濟體經濟放緩，烏克蘭和中東戰爭引發地緣政治擔憂，買家不願意支付「正確的、公平的價格」。

與哈西娜同為孟加拉國人民聯盟黨的穆謝迪表示：「買家可能會先說沒有問題，但當他們下訂單時，他們會說還有很多其他競爭供應商，所以你最好這樣做或那樣做。」他強調：「這個行業需要有能力支付它的成本。如果沒有這個行業，工人到哪去工作呢？」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：孟加拉服裝業罕見加薪 工廠望品牌承擔成本

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九