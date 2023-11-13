孟加拉紡織工人調薪近六成，紡織廠要求H&M等品牌共攤成本
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在服裝工人罷工抗議、與警方發生衝突後，孟加拉國政府宣佈最低薪水將上漲近60％，該國的幾家服裝工廠正在要求其國際客戶幫忙負擔這筆強制增加的費用。
文：德國之聲中文網（法新社、路透社）
自上週起，來自數十家服裝工廠的上萬名工人在孟加拉國最大工業城市加吉坡，以及阿蘇利亞發起罷工抗議，警方發射催淚彈和橡膠彈驅散群眾。
抗議活動至本週仍未停歇，服裝工人與警方週三（11月8日）於加吉坡再次發生衝突，媒體報導稱造成一名參與抗議的23歲縫紉機操作員死亡，數人受傷。
五年來首度加薪
孟加拉國政府週二（11月7日）表示，從12月1日起，最低薪水將上漲56.25％，達到每月1萬2500塔卡（114美元），這是五年來的首次薪水上漲。除了一次性漲薪以外，政府還表示，工人每年將獲得5％的加薪。不過，服裝工人對此表示漲薪幅度還不夠，但工會拒絕了繼續加碼。
服裝工廠主代表拉赫曼（Siddiqur Rahman）稱，由工廠主、工會領導人和官員組成的小組一致同意增漲薪水。不過，他也表示在明（2024）年一月份大選之前的漲薪對於這個佔GDP近16％、每年出口收入超過400億美元的行業來說可能是一場「災難」。
成本上升、出口下降
低薪水幫助了孟加拉國成為僅次於中國的全球最大服裝出口國，但近期以來飆升的燃料和電力價格，導致這個南亞發展中國家的居民生活成本持續上升。
孟加拉國的4000多家服裝工廠為全球時裝品牌如海恩斯莫里斯（H&M）、颯拉（Zara）、蓋璞（Gap）、雨果博斯（Hugo Boss）和露露檸檬（Lululemon）等供貨。
但與大多數消費品製造商一樣，時尚零售商也面臨著高庫存和全球經濟放緩的問題，主要市場的消費者因感到手頭拮據而減少了購買量，導致上個月孟加拉國服裝產品出口額下降14％。
服裝業困境
服裝出口商Plummy Fashions總經理、針織品製造商和出口商協會前主席霍克（Fazlul Hoque）在談到薪水上漲時表示「時機不太好」。他說，漲薪將使整體成本增加5％至6％，他和其他工廠主已要求客戶同意提高成本費率，以幫助承擔這項支出。勞動力佔其總成本的10％至13％。
霍克提到，該行業目前陷入困境，訂單流動緩慢、能源供應不足，整體經濟形勢也不佳。「在這種情況下，想大幅提高薪水肯定會很艱難……但對於工人來說，我贊同這是合理的要求。」
「負責任的採購措施」
上個月，包括阿迪達斯、蓋璞、李維斯（LEVI'S）在內的多個時尚品牌，在一封信中告訴孟加拉國總理哈西娜（Sheikh Hasina），他們「致力於實施負責任的採購措施」，以實現為工人們提供更高的薪水。信中說：「我們持續建議孟加拉國政府採取年度最低薪水審查機制，以跟上不斷變化的宏觀經濟因素。」
但向沃爾瑪和颯拉等公司銷售服裝的Envoy集團總經理穆謝迪（Abdus Salam Murshedy）說，隨著主要經濟體經濟放緩，烏克蘭和中東戰爭引發地緣政治擔憂，買家不願意支付「正確的、公平的價格」。
與哈西娜同為孟加拉國人民聯盟黨的穆謝迪表示：「買家可能會先說沒有問題，但當他們下訂單時，他們會說還有很多其他競爭供應商，所以你最好這樣做或那樣做。」他強調：「這個行業需要有能力支付它的成本。如果沒有這個行業，工人到哪去工作呢？」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：孟加拉服裝業罕見加薪 工廠望品牌承擔成本
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。