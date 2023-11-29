嘴巴破抹鹽、西瓜霜或是吃奇異果真的有效？牙科醫師一次破解迷思

文：品御牙醫／家庭牙科醫師／劉凱皓醫師

「醫師，為什麼我嘴巴容易破皮？」 「醫師，我嘴巴破皮好久都沒好，會不會有什麼問題？」 「醫師，聽說嘴破塗鹽巴就會好嗎？」

臨床上劉醫師發現嘴破的情況相當常見，不管是什麼原因造成，對我們的生活或多或少會造成一些困擾，甚至有些病人會擔心是否是口腔癌而變得相當緊張，每天睡不好。今天就讓我們一起了解經常遇到的牙科狀況，有關嘴破的小知識吧！

一、什麼是嘴巴破？嘴巴破的定義

圖片來源：品御牙醫

嘴破常見形狀

嘴巴破又稱口腔潰瘍，嘴破通常指的是在口腔的軟組織，包含嘴唇內側、舌頭底下、雙頰口腔黏膜上、牙齦或者是上顎，患部常見形成外圍紅色、中間較白、形似隕石坑洞的凹陷，邊緣雖不規則，但大致而言可說得上是一個圓形的傷口。

這種潰瘍通常會伴隨著疼痛，但不會傳染，疼痛感會很難正常吃飯、喝水，甚至影響到說話。通常在1-2個星期左右便會漸漸好轉自行癒合。

圖片來源：品御牙醫 嘴破的常見位置

二、常見嘴破的原因

圖片來源：品御牙醫

嘴破的原因大致可分為：外在刺激與體內因素

常見的嘴破原因有分外在刺激、體內因素以及受到感染、藥物或腫瘤的影響。而外在刺激又分物理性傷害跟飲食習慣；體內因素造成嘴破的原因可能有營養素缺乏、免疫力失調或疾病或賀爾蒙變化；其他還有病毒細菌黴菌感染、藥物影響或是惡性腫瘤都有可能會是嘴破的原因。

外在刺激

物理性傷害

刷牙時使用毛太硬的牙刷、不小心自己咬到或刺到、假牙或矯正器不小心勾到或刮到、牙醫治療過程中產生的小傷口、運動事故、過冷或過熱受傷或燙傷…這些微小的傷害都可能導致嘴破。

飲食刺激或敏感

例如酸、辣的食物，或者某些人對巧克力、咖啡…等，也有可能導致嘴破。食物過敏，尤其是巧克力、咖啡、草莓、蛋、堅果、起司和酸辣食物。愛吃火烤、油炸、辛辣等燥熱、刺激性強的食物，也比較容易造成嘴破。

體內因素

特定營養素缺乏

長期缺少維生素B12、維生素C、維生素A、葉酸、鋅、鐵質，也可能導致潰瘍。

免疫力影響

免疫失調，例如：生病、熬夜、壓力、情緒起伏大，發生的機率就會增高。

自體免疫疾病

紅斑性狼瘡、雷德氏症候群等自體免疫疾病，也都會出現口腔潰瘍。

賀爾蒙變化

特別是女性生理期間或懷孕的賀爾蒙變化，也可能導致嘴破。

其他

感染性潰瘍

病毒、細菌、黴菌感染都可能造成嘴破。例如感染人類免疫缺乏病毒(HIV)、愛滋病(AIDS)、 畢賽氏症候群(Behcet’s disease)、 發炎性腸道疾病(Inflammatory bowel diseases)、乳糜瀉(Celiac disease)、皰疹病毒、帶狀皰疹病毒、克沙奇病毒、EB病毒、巨細胞病毒、梅毒、淋病、急性壞死潰瘍性牙齦炎、結核病、白色念珠球菌等等

藥物影響

有些藥物可能導致唾液分泌減少，粘膜乾燥，會增加嘴破的機率。

惡性腫瘤癌症

若45歲以上的男性，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，嘴破又久久不癒則須注意口腔癌的可能性。

「嘴破會不會導致口腔癌」？

在多數狀況下，其實口腔潰瘍都是良性的，但是在以下的狀況，就要特別注意！ 口腔癌所造成的潰瘍，和一般常見的嘴破不太一樣，通常會有以下的特色： 超過2個禮拜以上無法癒合潰瘍發生不明的流血，且反覆發生口腔黏膜出現紅斑或者白斑長出不正常大小的瘡口。嘴巴反覆破洞、舊的瘡口還沒痊癒就長出新的、或是不停在各個部位反覆長瘡、飲食極度困難，伴隨不退的高燒。 如果有以上的情形，特別是45歲以上的男性，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的朋友，一定要特別注意，須回牙科進一步評估。

三、嘴破治療的方式與藥物

口內膏

針對治療嘴破常見的治療方式大多是以口內膏來緩解疼痛、幫助癒合。一般的口內膏，主要用在於形成保護膜防止傷口持續受到外在刺激，而含類固醇或消炎成分的口內膏，就是具有明顯的消炎效果，用以降低口腔粘膜的免疫反應。

止痛藥

開立止痛藥幫助症狀緩解。

硝酸銀

有時候嚴重一點的潰瘍可以局部在病灶上點上硝酸銀，對組織產生燒灼的作用，加速傷口癒合。另外一種主成份為聚甲酚磺醛（Policresulen，常見商品名Albothyl）的濃縮液，可以選擇性地作用在受傷的粘膜上使其凝固、變性，也是常見的作法。

補充營養素

若是缺乏營養素，會需要補充葉酸、維生素B6、維生素B12或鋅。

四、嘴破如何預防及改善

有哪些事情可以改善或預防容易嘴破呢？以下是預防嘴破的生活調整與居家療法常見的方式。

避免粘膜受傷

進食時注意不要吃太快去咬到，也避免太硬或太刺的食物

假牙或矯正器刮到的話，要回診追蹤調整

要用軟毛牙刷，刷牙不要太大力

降低過敏或刺激的機率

戒除菸、酒、檳榔

避開辛辣、酸、油炸、刺激的食物

避免太燙的食物灼傷粘膜

多喝水

提升免疫力

充足的睡眠

降低自己的壓力

營養均衡

多休息，適時補充維生素B群、缺乏維生素C。

五、偏方有用嗎？抹西瓜霜、抹鹽、奇異果有用嗎？

Ｑ：嘴破用西瓜霜有用嗎？

Ａ：有些人會使用西瓜霜，這類產品成份比較不明確，品質難以控制，另外之前曾經有驗出過重金屬的紀錄，這種產品使用時還是得多加注意。

Ｑ：嘴破抹鹽有用嗎？

Ａ：抹鹽基本上只會加倍疼痛，沒有任何藥效，鹽也很快就在嘴裡溶解吞入肚，不太可能持續附著在傷口上，毫無道理。

Ｑ：嘴破吃奇異果有用嗎？

Ａ：奇異果可以補充一點維生素C或纖維，對於人體整體來說是不錯的，但是能不能加速粘膜的癒合，目前證據不足。

結語、醫師的話

相信大部分的人都有嘴巴破掉的經驗，嘴唇、舌頭、口腔內出現小白點，吃飯、喝水、說話、需要動到嘴部的動作都讓人痛不欲生。嘴破是許多人不時會發生的困擾，看似小小的傷口，但痛起來可能連吃飯、喝水都是很痛苦的事。

嘴巴破皮與許多原因有關，應盡量避免誘發的因素、降低破皮的發生率，在平時的生活中注意口腔的衛生以及避免刺激性食物，避免損傷口腔內的黏膜，遵循良好的生活規律，飲食要均衡睡眠要充足，避免過度疲勞。

嘴破潰瘍通常會伴隨著疼痛，但不會傳染，疼痛感會很難正常吃飯、喝水，甚至影響到說話。通常在1-2個星期左右便會漸漸好轉自行癒合。但若45歲以上的男性，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，嘴破又久久不癒超過兩週以上，則須找牙醫師進一步評估。