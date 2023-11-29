嘴巴破抹鹽、西瓜霜或是吃奇異果真的有效？牙科醫師一次破解迷思
我們想讓你知道的是
相信大部分的人都有嘴巴破掉的經驗，每次遇到這種情況，就會有些「解方」，例如抹鹽。但是，你知道嗎，抹鹽基本上只會加倍疼痛，沒有任何藥效，鹽也很快就在嘴裡溶解吞入肚，不太可能持續附著在傷口上，毫無道理。
文：品御牙醫／家庭牙科醫師／劉凱皓醫師
「醫師，為什麼我嘴巴容易破皮？」
「醫師，我嘴巴破皮好久都沒好，會不會有什麼問題？」
「醫師，聽說嘴破塗鹽巴就會好嗎？」
臨床上劉醫師發現嘴破的情況相當常見，不管是什麼原因造成，對我們的生活或多或少會造成一些困擾，甚至有些病人會擔心是否是口腔癌而變得相當緊張，每天睡不好。今天就讓我們一起了解經常遇到的牙科狀況，有關嘴破的小知識吧！
一、什麼是嘴巴破？嘴巴破的定義
嘴破常見形狀
嘴巴破又稱口腔潰瘍，嘴破通常指的是在口腔的軟組織，包含嘴唇內側、舌頭底下、雙頰口腔黏膜上、牙齦或者是上顎，患部常見形成外圍紅色、中間較白、形似隕石坑洞的凹陷，邊緣雖不規則，但大致而言可說得上是一個圓形的傷口。
這種潰瘍通常會伴隨著疼痛，但不會傳染，疼痛感會很難正常吃飯、喝水，甚至影響到說話。通常在1-2個星期左右便會漸漸好轉自行癒合。
二、常見嘴破的原因
嘴破的原因大致可分為：外在刺激與體內因素
常見的嘴破原因有分外在刺激、體內因素以及受到感染、藥物或腫瘤的影響。而外在刺激又分物理性傷害跟飲食習慣；體內因素造成嘴破的原因可能有營養素缺乏、免疫力失調或疾病或賀爾蒙變化；其他還有病毒細菌黴菌感染、藥物影響或是惡性腫瘤都有可能會是嘴破的原因。
外在刺激
- 物理性傷害
刷牙時使用毛太硬的牙刷、不小心自己咬到或刺到、假牙或矯正器不小心勾到或刮到、牙醫治療過程中產生的小傷口、運動事故、過冷或過熱受傷或燙傷…這些微小的傷害都可能導致嘴破。
- 飲食刺激或敏感
例如酸、辣的食物，或者某些人對巧克力、咖啡…等，也有可能導致嘴破。食物過敏，尤其是巧克力、咖啡、草莓、蛋、堅果、起司和酸辣食物。愛吃火烤、油炸、辛辣等燥熱、刺激性強的食物，也比較容易造成嘴破。
體內因素
- 特定營養素缺乏
長期缺少維生素B12、維生素C、維生素A、葉酸、鋅、鐵質，也可能導致潰瘍。
- 免疫力影響
免疫失調，例如：生病、熬夜、壓力、情緒起伏大，發生的機率就會增高。
- 自體免疫疾病
紅斑性狼瘡、雷德氏症候群等自體免疫疾病，也都會出現口腔潰瘍。
- 賀爾蒙變化
特別是女性生理期間或懷孕的賀爾蒙變化，也可能導致嘴破。
其他
- 感染性潰瘍
病毒、細菌、黴菌感染都可能造成嘴破。例如感染人類免疫缺乏病毒(HIV)、愛滋病(AIDS)、 畢賽氏症候群(Behcet’s disease)、 發炎性腸道疾病(Inflammatory bowel diseases)、乳糜瀉(Celiac disease)、皰疹病毒、帶狀皰疹病毒、克沙奇病毒、EB病毒、巨細胞病毒、梅毒、淋病、急性壞死潰瘍性牙齦炎、結核病、白色念珠球菌等等
- 藥物影響
有些藥物可能導致唾液分泌減少，粘膜乾燥，會增加嘴破的機率。
- 惡性腫瘤癌症
若45歲以上的男性，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，嘴破又久久不癒則須注意口腔癌的可能性。
「嘴破會不會導致口腔癌」？
在多數狀況下，其實口腔潰瘍都是良性的，但是在以下的狀況，就要特別注意！ 口腔癌所造成的潰瘍，和一般常見的嘴破不太一樣，通常會有以下的特色： 超過2個禮拜以上無法癒合潰瘍發生不明的流血，且反覆發生口腔黏膜出現紅斑或者白斑長出不正常大小的瘡口。嘴巴反覆破洞、舊的瘡口還沒痊癒就長出新的、或是不停在各個部位反覆長瘡、飲食極度困難，伴隨不退的高燒。 如果有以上的情形，特別是45歲以上的男性，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的朋友，一定要特別注意，須回牙科進一步評估。
三、嘴破治療的方式與藥物
- 口內膏
針對治療嘴破常見的治療方式大多是以口內膏來緩解疼痛、幫助癒合。一般的口內膏，主要用在於形成保護膜防止傷口持續受到外在刺激，而含類固醇或消炎成分的口內膏，就是具有明顯的消炎效果，用以降低口腔粘膜的免疫反應。
- 止痛藥
開立止痛藥幫助症狀緩解。
- 硝酸銀
有時候嚴重一點的潰瘍可以局部在病灶上點上硝酸銀，對組織產生燒灼的作用，加速傷口癒合。另外一種主成份為聚甲酚磺醛（Policresulen，常見商品名Albothyl）的濃縮液，可以選擇性地作用在受傷的粘膜上使其凝固、變性，也是常見的作法。
- 補充營養素
若是缺乏營養素，會需要補充葉酸、維生素B6、維生素B12或鋅。
四、嘴破如何預防及改善
有哪些事情可以改善或預防容易嘴破呢？以下是預防嘴破的生活調整與居家療法常見的方式。
避免粘膜受傷
- 進食時注意不要吃太快去咬到，也避免太硬或太刺的食物
- 假牙或矯正器刮到的話，要回診追蹤調整
- 要用軟毛牙刷，刷牙不要太大力
降低過敏或刺激的機率
- 戒除菸、酒、檳榔
- 避開辛辣、酸、油炸、刺激的食物
- 避免太燙的食物灼傷粘膜
多喝水
- 提升免疫力
- 充足的睡眠
- 降低自己的壓力
- 營養均衡
- 多休息，適時補充維生素B群、缺乏維生素C。
五、偏方有用嗎？抹西瓜霜、抹鹽、奇異果有用嗎？
Ｑ：嘴破用西瓜霜有用嗎？
Ａ：有些人會使用西瓜霜，這類產品成份比較不明確，品質難以控制，另外之前曾經有驗出過重金屬的紀錄，這種產品使用時還是得多加注意。
Ｑ：嘴破抹鹽有用嗎？
Ａ：抹鹽基本上只會加倍疼痛，沒有任何藥效，鹽也很快就在嘴裡溶解吞入肚，不太可能持續附著在傷口上，毫無道理。
Ｑ：嘴破吃奇異果有用嗎？
Ａ：奇異果可以補充一點維生素C或纖維，對於人體整體來說是不錯的，但是能不能加速粘膜的癒合，目前證據不足。
結語、醫師的話
相信大部分的人都有嘴巴破掉的經驗，嘴唇、舌頭、口腔內出現小白點，吃飯、喝水、說話、需要動到嘴部的動作都讓人痛不欲生。嘴破是許多人不時會發生的困擾，看似小小的傷口，但痛起來可能連吃飯、喝水都是很痛苦的事。
嘴巴破皮與許多原因有關，應盡量避免誘發的因素、降低破皮的發生率，在平時的生活中注意口腔的衛生以及避免刺激性食物，避免損傷口腔內的黏膜，遵循良好的生活規律，飲食要均衡睡眠要充足，避免過度疲勞。
嘴破潰瘍通常會伴隨著疼痛，但不會傳染，疼痛感會很難正常吃飯、喝水，甚至影響到說話。通常在1-2個星期左右便會漸漸好轉自行癒合。但若45歲以上的男性，有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，嘴破又久久不癒超過兩週以上，則須找牙醫師進一步評估。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）