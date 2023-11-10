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2023/11/10,
科技

9GAG推出「MEMECOIN」市值逾十億港元，我怎樣看迷因幣？

9GAG推出「MEMECOIN」市值逾十億港元，我怎樣看迷因幣？
Photo Credit: memeland Instagram

我們想讓你知道的是

在9GAG的MEMECOIN推出之前，除比特幣以外，我從來沒花錢買過meme coin，也是基於類似的邏輯，不是我看扁所有meme coin，更不是全都看成騙局，只是我並非它們所主張的文化的一部分，僅此而已。Meme coin承載的就是文化，如果我並非由衷認同這份文化，了解不深就去買，那就是投機。投機也沒有不可，只是我很少做而已。

  1. 要談MEMECOIN，得先談meme coin；而要談meme coin，當然得先談meme。Meme音/miːm/，不要再唸成「me me」了，中文通常翻譯成迷因，也有人翻譯為媒因、覓母、米姆、瀰，或意譯「文化的基因」。Meme是生物學家Richard Dawkins創造的新詞，首見於其1976年的著作《自私的基因》（The Selfish Gene）。
    　
  2. 大部分人認識meme都始於迷因圖，即有時是電影、劇集、漫畫的截屏，有時則是硬照，通常會搭配粗體單詞或短句的圖片，用於幽默地表達一份情緒。當選圖、文字、場景配搭得當，往往有著「a picture paints a thousand words」的效果，故事一下子從屏幕躍出，甚至無聲地有聲，即所謂的「有聲po」，不但讓人會心微笑，更能秒懂，感同身受地get 到那份情感。
    　
  3. 順帶一體，迷因圖最常用的字體叫Impact，由Geoffrey Lee於1965設計，因為超粗而清晰的線條，特別適合於如大型海報等。最終Impact大放異彩的場景不是巨型戶外廣告，反而成為了小小迷因圖的「指定字體」，相信一定出乎設計師意料吧。
    　
  4. 但是，迷因圖只是meme的其中一種載體，生理特徵由基因（gene）傳播，而文化特徵則是由 meme 傳播；如果文化是種病，meme 就是病毒，迷因圖有如飛沫，是病毒的最佳載體，但除此以外，儀式、道具、口號、演說、手勢等，通通都可以是meme的載體。
    　
    　
    Mature man using computer, drinking tea, looking at camera, smiling.
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
  5. 至於meme coin，則是隨著區塊鏈的出現帶動鑄幣民主化後，meme 的最新載體。不同於過往的所有載體，唯有meme coin可以做到「put one’s money where one’s mouth is」，當一種文化由meme coin去承載，無論説甚麼、做甚麼，都不及花錢買幣去支持這種文化來得直接，支持者多了，買對應meme coin的人就會多，基於經濟學最基本的供需定律，價格就會漲，這是其他載體全都沒有的特性。
    　
  6. 最為人熟悉的meme coin，非Dogecoin狗狗幣莫屬。就如很多meme一樣，Dogecoin的開始只是無心插柳，其創辦人Jackson Palmer與Billy Markus於2013年以半開玩笑的態度，分岔萊特幣的代碼開發出Dogecoin，並沒有甚麼野心，只為開發一種更有趣，更親民也更實用的密碼貨幣，結果卻大受歡迎。2015年，Palmer眼見社群因為巨大金錢利益而變質，憤而退出專案，他大概沒有料到，變質的好戲還在後頭，從2019年Elon Musk加入成為「執行長」開始。

    傳播的過程中可能出現「變種」，連創辦人也控制不了，文化適者生存，社群主導，這是meme的另一個特性。
    　
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    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    　
  7. 廣義來說，Bitcoin才是真正的meme coin之王，在罵我胡說八道之前，請從這個角度思考：如果meme coin的定義是不含內在價值，不能用作投票，純粹以概念、文化認同而形成共識採用的密碼貨幣，那麼既非utility token又非governance token，meme（這裡作動詞用）成價值載體的Bitcoin，完全符合meme coin的定義，只是它的「meme力」太強、市值太大，被抽出來獨當一幣而已。

    更廣義地說，就連黃金也是meme，黃金的內在價值雖然不至於零，但卻極之有限，絕大部分的價格都是meme出來的，但跨越千年、跨越地域、跨越文明形成的共識，這個 meme 卻變得堅實無比。
    　
  8. 這樣說並不是貶低Bitcoin，恰恰相反，反而是想提出別小看meme coin，當一個meme正式形成，它就成為一股信念，力量比強勁的功能和具體的應用場景還要巨大和持久。更強的meme甚至是一種信仰，你不可能跟信徒辯論神是否存在。

    也因此，我認為meme coin必須毋忘初心，保持純粹，Elon Musk曾說會投入資源開發Dogecoin讓它更有用，我認為是走歪路，要做功能，根本不該建基於Dogecoin。同理，雖然我欣賞強調創造的黑客精神，但認為與其在Bitcoin上架NFT、智能合約等基建，還不如讓它保持價值載體的純粹，把開發能量投放到其他專案。
    　
  9. 我跟財科暗戰章濤老師有一場鬧著玩的「永續賭局」，他主張持有比特幣才是王道，我則持有以太幣為主，超過比特幣一倍以上。事實上，這並不代表我看衰比特幣，或者看好以太幣長遠會升得較比特幣多，那更多是因為文化的傳遞（meme）比較抽象，但是智能合約的用途（utility）則十分具體，因此即使很多人稱以太幣為「虛擬」貨幣，我仍以它作為資產配置的骨幹，感覺還很踏實。

    在9GAG的MEMECOIN推出之前，除比特幣以外，我從來沒花錢買過meme coin，也是基於類似的邏輯，不是我看扁所有meme coin，更不是全都看成騙局，只是我並非它們所主張的文化的一部分，僅此而已。Meme coin承載的就是文化，如果我並非由衷認同這份文化，了解不深就去買，那就是投機。投機也沒有不可，只是我很少做而已。
    　
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    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    　
  10. 上月我在Twitter（拜託不要糾正我應該叫X好不好）farm MEMECOIN，好幾位朋友都善意提醒，問我的帳號是不是被駭，這大概是白皮書開宗明義「has no functions, no utility and no intrinsic value」、「is completely useless and for entertainment purposes only」的MEMECOIN，不符合我不苟言笑，主張「千斤擔子兩肩挑」也要開發出對世界有承擔的服務這個「人設」吧。不過，有了以上的討論，朋友現在應該能夠理解了吧，我有我的志業，但並不排斥其他人的路徑，正所謂兄弟爬山。況且，單是支持我的好友，9GAG的創辦人Ray，就是farm MEMECOIN的充分理由了。

    說支持朋友，是不小心把自己捧高了。與其奇怪我為甚麼支持MEMECOIN，不如奇怪MEMECOIN為甚麼支持我。雖然我在區塊鏈領域的時間比Ray長，也的確分享過不少想法與經驗，但達者為先，MEMECOIN無論是市值、流動性、持有人數、聲勢等任何面向，都比LikeCoin強太多太多。再說，即使MEMECOIN本身真的毫無用處，基於區塊鏈的特性，也可以「swap」成用處。

    我上月大喊如果我的文章提供到洞見和幫助請付費訂閱，每100港元可以幫我掃描一本頻臨絕種的香港書，力竭聲嘶，得到9位讀者慷慨支持，足以掃描40本書，我由衷感激，但只是杯水車薪，遠遠不夠解決問題。另一邊廂，因為我一直盡力科普，解釋區塊鏈的邏輯與理念，也可能給過一點洞見，Memeland送我「YOU THE REAL MVP」NFT，又因為我一直持有並無套現，正對著海量有待掃瞄的書本雜誌苦惱之際，意外獲得MEMECOIN空投，抵得上我十年的訂閱收入。

    很多事情，不要單從表面看；很多付出，不要計較太多。區塊鏈是karma的載體，只要你全力去做，用心打拼，經常會以你意料之外的方法，找到方法回饋你。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：


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