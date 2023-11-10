9GAG推出「MEMECOIN」市值逾十億港元，我怎樣看迷因幣？
我們想讓你知道的是
在9GAG的MEMECOIN推出之前，除比特幣以外，我從來沒花錢買過meme coin，也是基於類似的邏輯，不是我看扁所有meme coin，更不是全都看成騙局，只是我並非它們所主張的文化的一部分，僅此而已。Meme coin承載的就是文化，如果我並非由衷認同這份文化，了解不深就去買，那就是投機。投機也沒有不可，只是我很少做而已。
- 要談MEMECOIN，得先談meme coin；而要談meme coin，當然得先談meme。Meme音/miːm/，不要再唸成「me me」了，中文通常翻譯成迷因，也有人翻譯為媒因、覓母、米姆、瀰，或意譯「文化的基因」。Meme是生物學家Richard Dawkins創造的新詞，首見於其1976年的著作《自私的基因》（The Selfish Gene）。
- 大部分人認識meme都始於迷因圖，即有時是電影、劇集、漫畫的截屏，有時則是硬照，通常會搭配粗體單詞或短句的圖片，用於幽默地表達一份情緒。當選圖、文字、場景配搭得當，往往有著「a picture paints a thousand words」的效果，故事一下子從屏幕躍出，甚至無聲地有聲，即所謂的「有聲po」，不但讓人會心微笑，更能秒懂，感同身受地get 到那份情感。
- 順帶一體，迷因圖最常用的字體叫Impact，由Geoffrey Lee於1965設計，因為超粗而清晰的線條，特別適合於如大型海報等。最終Impact大放異彩的場景不是巨型戶外廣告，反而成為了小小迷因圖的「指定字體」，相信一定出乎設計師意料吧。
- 但是，迷因圖只是meme的其中一種載體，生理特徵由基因（gene）傳播，而文化特徵則是由 meme 傳播；如果文化是種病，meme 就是病毒，迷因圖有如飛沫，是病毒的最佳載體，但除此以外，儀式、道具、口號、演說、手勢等，通通都可以是meme的載體。
- 至於meme coin，則是隨著區塊鏈的出現帶動鑄幣民主化後，meme 的最新載體。不同於過往的所有載體，唯有meme coin可以做到「put one’s money where one’s mouth is」，當一種文化由meme coin去承載，無論説甚麼、做甚麼，都不及花錢買幣去支持這種文化來得直接，支持者多了，買對應meme coin的人就會多，基於經濟學最基本的供需定律，價格就會漲，這是其他載體全都沒有的特性。
- 最為人熟悉的meme coin，非Dogecoin狗狗幣莫屬。就如很多meme一樣，Dogecoin的開始只是無心插柳，其創辦人Jackson Palmer與Billy Markus於2013年以半開玩笑的態度，分岔萊特幣的代碼開發出Dogecoin，並沒有甚麼野心，只為開發一種更有趣，更親民也更實用的密碼貨幣，結果卻大受歡迎。2015年，Palmer眼見社群因為巨大金錢利益而變質，憤而退出專案，他大概沒有料到，變質的好戲還在後頭，從2019年Elon Musk加入成為「執行長」開始。
傳播的過程中可能出現「變種」，連創辦人也控制不了，文化適者生存，社群主導，這是meme的另一個特性。
- 廣義來說，Bitcoin才是真正的meme coin之王，在罵我胡說八道之前，請從這個角度思考：如果meme coin的定義是不含內在價值，不能用作投票，純粹以概念、文化認同而形成共識採用的密碼貨幣，那麼既非utility token又非governance token，meme（這裡作動詞用）成價值載體的Bitcoin，完全符合meme coin的定義，只是它的「meme力」太強、市值太大，被抽出來獨當一幣而已。
更廣義地說，就連黃金也是meme，黃金的內在價值雖然不至於零，但卻極之有限，絕大部分的價格都是meme出來的，但跨越千年、跨越地域、跨越文明形成的共識，這個 meme 卻變得堅實無比。
- 這樣說並不是貶低Bitcoin，恰恰相反，反而是想提出別小看meme coin，當一個meme正式形成，它就成為一股信念，力量比強勁的功能和具體的應用場景還要巨大和持久。更強的meme甚至是一種信仰，你不可能跟信徒辯論神是否存在。
也因此，我認為meme coin必須毋忘初心，保持純粹，Elon Musk曾說會投入資源開發Dogecoin讓它更有用，我認為是走歪路，要做功能，根本不該建基於Dogecoin。同理，雖然我欣賞強調創造的黑客精神，但認為與其在Bitcoin上架NFT、智能合約等基建，還不如讓它保持價值載體的純粹，把開發能量投放到其他專案。
- 我跟財科暗戰章濤老師有一場鬧著玩的「永續賭局」，他主張持有比特幣才是王道，我則持有以太幣為主，超過比特幣一倍以上。事實上，這並不代表我看衰比特幣，或者看好以太幣長遠會升得較比特幣多，那更多是因為文化的傳遞（meme）比較抽象，但是智能合約的用途（utility）則十分具體，因此即使很多人稱以太幣為「虛擬」貨幣，我仍以它作為資產配置的骨幹，感覺還很踏實。
在9GAG的MEMECOIN推出之前，除比特幣以外，我從來沒花錢買過meme coin，也是基於類似的邏輯，不是我看扁所有meme coin，更不是全都看成騙局，只是我並非它們所主張的文化的一部分，僅此而已。Meme coin承載的就是文化，如果我並非由衷認同這份文化，了解不深就去買，那就是投機。投機也沒有不可，只是我很少做而已。
- 上月我在Twitter（拜託不要糾正我應該叫X好不好）farm MEMECOIN，好幾位朋友都善意提醒，問我的帳號是不是被駭，這大概是白皮書開宗明義「has no functions, no utility and no intrinsic value」、「is completely useless and for entertainment purposes only」的MEMECOIN，不符合我不苟言笑，主張「千斤擔子兩肩挑」也要開發出對世界有承擔的服務這個「人設」吧。不過，有了以上的討論，朋友現在應該能夠理解了吧，我有我的志業，但並不排斥其他人的路徑，正所謂兄弟爬山。況且，單是支持我的好友，9GAG的創辦人Ray，就是farm MEMECOIN的充分理由了。
說支持朋友，是不小心把自己捧高了。與其奇怪我為甚麼支持MEMECOIN，不如奇怪MEMECOIN為甚麼支持我。雖然我在區塊鏈領域的時間比Ray長，也的確分享過不少想法與經驗，但達者為先，MEMECOIN無論是市值、流動性、持有人數、聲勢等任何面向，都比LikeCoin強太多太多。再說，即使MEMECOIN本身真的毫無用處，基於區塊鏈的特性，也可以「swap」成用處。
我上月大喊如果我的文章提供到洞見和幫助請付費訂閱，每100港元可以幫我掃描一本頻臨絕種的香港書，力竭聲嘶，得到9位讀者慷慨支持，足以掃描40本書，我由衷感激，但只是杯水車薪，遠遠不夠解決問題。另一邊廂，因為我一直盡力科普，解釋區塊鏈的邏輯與理念，也可能給過一點洞見，Memeland送我「YOU THE REAL MVP」NFT，又因為我一直持有並無套現，正對著海量有待掃瞄的書本雜誌苦惱之際，意外獲得MEMECOIN空投，抵得上我十年的訂閱收入。
很多事情，不要單從表面看；很多付出，不要計較太多。區塊鏈是karma的載體，只要你全力去做，用心打拼，經常會以你意料之外的方法，找到方法回饋你。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。