用ChatGPT可以練英文口說？使用「voice conversations」讓你有個隨身家教

ChatGPT的App有一個我很常利用的功能,就是「語音輸入」,透過提問時可以語音輸入,加上ChatGPT的文字修飾,可以幫我快速記錄會議逐字稿,或是記錄想法後轉成文章、報告(可參考:利用ChatGPTApp寫語音筆記,提升輸出效率的秘密武器)。而現在ChatGPT的手機App又多出了新功能,不只可以輸入,還可以「模擬跟真人進行語音對話」。

近期ChatGPT提供Plus付費用戶很多更新,其中一個是行動版本中的「voice conversations」,開啟這個功能後,ChatGPT會用一個「模仿真人語氣」的AI跟我們進行來回語音對話,我只要直接說出我的提問,ChatGPT就會用擬真語音進行回答。

ChatGPT近期新功能:

操作過程也非常簡單,在一個對話串「右上方」,開啟「voice conversations」功能按鈕。

首先是進入「聽」的模式,我們可以說出提問,只要停頓久一點,就會送出我們的提問。(所以可以自然對話,而不用繁瑣操作。)

接著ChatGPT會分析剛剛的提問並生成內容,生成後,就會用模仿真人的語氣,「說」出回答。然後繼續進入聽、說循環的問答模式。

我獲得這個功能後實際測試,ChatGPT「模仿真人語氣」這一點做得非常棒,不僅口條上像是真的人,而且還會學真人一樣停頓、有語助詞等等,我們真的可以感覺就像和一個真人聊天一樣。並且「voice conversations」支援多國語言,英文、中文等還可以混合對話。

不過,如果只是為了提問與獲得回答內容,我覺得還是自己語音輸入問題,然後ChatGPT直接用文字回答,整個流程的速度更快,我也能更有效從文字中獲得我需要的內容。

這樣的話,「voice conversations」可以拿來做什麼應用呢?

於是我想到了一個可能的應用方式,就是把自己其中一個ChatGPT對話頻道,設計成「英文會話練習App」。我的想像是:

以下就是我實驗成功的一個版本,提供有興趣的朋友參考。

首先,我們需要先做一些基本設定。

因為ChatGPTApp上的「voiceconversations」速度沒有想像中快,來回對話過程其實需要一些時間,AI看似會等生成出完整內容後,才開始說話。所以如果要流暢對話,要注意下面細節:

接著,如何利用ChatGPT設計一個英文對話練習App呢?

首先我使用下面這段提示語,先把我想要練習的「英文對話例句」輸入,讓ChatGPT先記住,這樣等一下才知道要出什麼題目跟我進行會話練習。

我這邊用和孩子一起練習英文會話為例子,可延伸參考:「父母如何用ChatGPT設計孩子的英文單字考卷、會話測驗學習單?」。

Slow down and stop eating like a pig.

Stop playing with your chopsticks.

I want more rice.

It's time for lunch.

Hand in your homework on time.

Take one and pass the rest on.

Be very careful on your test.

Be friendly to your classmates.

Spell it out.

You look down. what's the matter?I am fine. Really!

What's the matter? Never better.

Hello. How are you? I'm fine, and you?

Do you need some help?

Can I help you?

Are you okay?

It's nice to see you.

接著,我利用下面的提示語,讓ChatGPT學會出題的邏輯:

這部分,先在ChatGPT網頁端用文字提問設定完成。

根據上述的例句清單,跟我練習國小一年級的英文生活會話,請用英文情境題來設計題目,讓我回答出例句的答案。題目需要小一生可以聽得懂,每一題都要等我回答並確認正確後,才進行下一題。

英文情境題的出題範例:

題目:You are happy to see someone. What can you say?

答案例句:It's nice to see you.