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TNL+ 2023/11/12,
歐洲

選前不談理念卻喊出要「聯合執政」，這在內閣制的德國完全不可想像

選前不談理念卻喊出要「聯合執政」，這在內閣制的德國完全不可想像
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

基於政黨公平競爭的原則，德國絕對不會在選前預設哪個政黨會和哪個政黨合作，一切的合作都是在政黨展現完整的政黨實力之後，端看各個政黨的得票數與合作意願來決定。沒有實力，根本連談的資格都沒有。

聯合政黨執政可以選前決定嗎？

德國的政黨無一黨獨大的情勢，所以大選過後，一定要聯合兩到三個政黨共同執政。這就如同現在台灣的藍白政黨要聯合起來執政的概念，但是實際上理念與做法大不同。

因應社會多元，各個政黨代表各種不同價值觀的選民，所以選票中的第二張政黨票決定選民的核心價值。像台灣這樣不談理念而不斷討論特定政黨的聯合執政的現象，在德國是完全不可想像也是不可能發生的。

這是因為各政黨選前都不會知道選後可拿多少比例的選票，就算知道一定要聯合執政，合作的小黨也可能憑空消失，例如在德國經常和大黨一起聯合執政的自由民主黨（FDP），就曾在2013年選票低於5％而根本不能在國會擁有任何席次。

小黨成為長期的執政黨

自民黨是在戰後1948年創立，在當年社會不太多元也不講究環保的時代，這中間偏右的政黨一直多和大黨一起執政，雖然得票比案例大約維持9％至15％，但在1949到1998年之間可說是德國永遠的執政黨，因為每次大選完之後，大黨要找小黨聯合執政，只有自由民主黨可拿到高於5％的選票。

因此德國兩大主要政黨基民盟與社民黨，在拿不到超過50％的選票下，都會競相爭取自民黨的聯合執政。有趣的是，1965年國會大選，取得最多選票比例的是基民盟，拿到47.6％仍無法執政。而第二大黨社民黨拿到39.3％，自民黨拿9.5％，兩個相對小的政黨的得票比例聯合起來比最大黨多，雖然政黨票比例沒過50％，但加上直接第一張票的當選人席次，加總起來席次超過一半的國會席次。

在該年選後，自民黨與基民盟共同執政，但僅過了一年就因預算問題退出政府，反倒促成基民盟與社民黨組成大聯合政府，意外讓社民黨在二戰後首度參與執政。

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