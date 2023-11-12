選前不談理念卻喊出要「聯合執政」，這在內閣制的德國完全不可想像
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基於政黨公平競爭的原則，德國絕對不會在選前預設哪個政黨會和哪個政黨合作，一切的合作都是在政黨展現完整的政黨實力之後，端看各個政黨的得票數與合作意願來決定。沒有實力，根本連談的資格都沒有。
聯合政黨執政可以選前決定嗎？
德國的政黨無一黨獨大的情勢，所以大選過後，一定要聯合兩到三個政黨共同執政。這就如同現在台灣的藍白政黨要聯合起來執政的概念，但是實際上理念與做法大不同。
因應社會多元，各個政黨代表各種不同價值觀的選民，所以選票中的第二張政黨票決定選民的核心價值。像台灣這樣不談理念而不斷討論特定政黨的聯合執政的現象，在德國是完全不可想像也是不可能發生的。
這是因為各政黨選前都不會知道選後可拿多少比例的選票，就算知道一定要聯合執政，合作的小黨也可能憑空消失，例如在德國經常和大黨一起聯合執政的自由民主黨（FDP），就曾在2013年選票低於5％而根本不能在國會擁有任何席次。
小黨成為長期的執政黨
自民黨是在戰後1948年創立，在當年社會不太多元也不講究環保的時代，這中間偏右的政黨一直多和大黨一起執政，雖然得票比案例大約維持9％至15％，但在1949到1998年之間可說是德國永遠的執政黨，因為每次大選完之後，大黨要找小黨聯合執政，只有自由民主黨可拿到高於5％的選票。
因此德國兩大主要政黨基民盟與社民黨，在拿不到超過50％的選票下，都會競相爭取自民黨的聯合執政。有趣的是，1965年國會大選，取得最多選票比例的是基民盟，拿到47.6％仍無法執政。而第二大黨社民黨拿到39.3％，自民黨拿9.5％，兩個相對小的政黨的得票比例聯合起來比最大黨多，雖然政黨票比例沒過50％，但加上直接第一張票的當選人席次，加總起來席次超過一半的國會席次。
在該年選後，自民黨與基民盟共同執政，但僅過了一年就因預算問題退出政府，反倒促成基民盟與社民黨組成大聯合政府，意外讓社民黨在二戰後首度參與執政。
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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