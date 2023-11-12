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2023/11/12,
影劇

想體驗《魷魚遊戲》的生存考驗嗎？把劇中世界化為現實的「Netflix之家」即將問世

想體驗《魷魚遊戲》的生存考驗嗎？把劇中世界化為現實的「Netflix之家」即將問世
Photo Credit：@NetflixFR

我們想讓你知道的是

走出沙發、走入真實世界，並與人互動的體驗無疑具有吸引力。Netflix House的具體細節尚未確定，但Netflix表示前兩家店預計會在美國開業，之後將擴張到全球，粉絲們可以密切關注Netflix社群動態，並期待更多詳細資訊。

文：蔡曉萱

如果你已經對於在家裡、躺在沙發上，眼睛盯著Netflix上的劇集感到膩了，那麼現在你有機會體驗一場全新的Netflix之旅，而這一次，你可以親身體驗劇中場景的真實。

Netflix將開設實體店

影音串流龍頭Netflix，已經在今年9月宣布終結了提供長達25年的DVD租借服務。這個重大決策，標誌著世界已經全面走向了數位串流時代，DVD租借的時代以然逝去。

然而，Netflix公司並不打算完全放棄實體市場，相反的，他們宣布將於2025年之前開設一系列的實體專門店，這些店鋪將是一個真實世界中的綜合體驗場所，將人氣影視作品中的代表場景、美食和周邊商品帶進現實，提供觀眾前所未有的互動和體驗。

提供沈浸式體驗、還有餐飲和周邊

Netflix公司的這一項計畫是一個前所未有的大舉投資，旨在拉近影視粉絲和他們喜愛的節目之間的距離，這些實體店面將成為粉絲們的聖地，一個能夠提供各種娛樂和互動體驗的地方。

踏進Netflix之家，你將被完全包圍在熱門影劇的氛圍中，這裡不僅是一個餐廳，還是一個購物天堂，你可以購買到劇集周邊商品，此外，Netflix之家也將提供沈浸式的娛樂體驗。你可以參加各種活動，例如在2021年，於巴黎設置的快閃店中舉辦的《魷魚遊戲》障礙訓練賽，粉絲將身臨劇中情節，實際體驗其中的緊張刺激。

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Photo Credit：@NetflixFR

Netflix在洛杉磯開設的快閃餐廳帶給了觀眾一場美食的盛宴，這裡的菜單來自不同的Netflix烹飪節目，你可以品味到來自不同國家的美食，像是《世界小吃：美國篇》中的洛杉磯、波蘭和紐奧良料理，還有《武士美食家》裡的日式菜餚，從快餐到高級料理應有盡有。

同時，Netflix也參與了《女王的舞會：一個柏捷頓體驗》（The Queen's Ball: A Bridgerton Experience），這是一個巡迴製作的盛事，大手筆地把《柏捷頓家族》的劇中場景重建得栩栩如生，宴會廳的華麗裝飾和音樂讓你彷彿穿越到貴族舞會中。

這個活動於北美的10個城市舉辦，從紐約到洛杉磯再到蒙特婁，你可以喝著美酒，隨著音樂優雅地起舞，假裝自己就是劇中的演員，實現一場柏捷頓之夢。

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Photo Credit：The Queen's Ball: A Bridgerton Experience

除了餐廳和沈浸式體驗，Netflix的粉絲們還可以在不同城市的快閃店中尋找他們喜愛劇集的周邊商品。巴黎、拉斯維加斯、芝加哥等城市開設了這些快閃店，讓粉絲們可以購買各種限量版《怪奇物語》的周邊商品。

前兩家店預計會在美國開業

成功的線上品牌走向實體世界的趨勢並不罕見，然而，Netflix這一嘗試引發了一些質疑。NPR電視評論家艾瑞克·德根斯（Eric Deggans）對Netflix進入現實世界的計畫提出了疑問：「聽起來Netflix想做迪士尼在做的事情，但迪士尼已經做了很長時間，Netflix要花多少錢才能真正與它競爭？」許多人對這項計畫持有保留態度，擔心其能否成功。

然而，走出沙發、走入真實世界，並與人互動的體驗無疑具有吸引力。Netflix House的具體細節尚未確定，但Netflix表示前兩家店預計會在美國開業，之後將擴張到全球，粉絲們可以密切關注Netflix社群動態，並期待更多詳細資訊。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標：想嚐嚐《怪奇物語》裡的冷凍披薩？把劇中世界化為現實，「Netflix之家」即將問世

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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