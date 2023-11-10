邪惡軸心上演一齣齣「魔幻現實」，全世界離第三次世界大戰或已不遠了

文：冼義哲（中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）

當哈瑪斯對以色列發動襲擊，全世界看著烏俄戰爭還在膠著，一時間1930年代末的氛圍滿佈人類社會，甚至已有國際時事評論家宣稱「第三次世界大戰已揭開序幕」，並將烏俄戰爭稱為「三戰歐洲戰場」、以哈戰爭稱為「三戰中東戰場」，至於「亞洲戰場」會在何時何地開啟，則是各界最為關注的焦點。

復盤近年以中國為首的各極權國家動態，「組隊挑戰」當前的國際秩序權威已是不爭的事實，而以美國及其傳統盟友為核心的民主國家，也因應情勢變化增強同盟關係，兩大陣營的對抗實為眼下國際政治最主要之課題。

吾人所身處的這個時代，是全球化後的世界，人類社會處於互動關係最為緊密的一個時代，縱然是「地球彼端」發生的事件，也可能對我們自身產生立即的影響與衝擊，更不用說台灣正是這場「陣營對抗」中最關鍵的所在。烏俄戰爭與以哈戰爭接力登場，對台灣海峽而言，未來的戰火此時已經可以窺見狼煙瀰漫，可謂山雨欲來風滿樓，而過去這一週兩大陣營的全球博弈對台灣來說，更是驚心動魄…

北韓軍援俄羅斯、撐腰哈瑪斯，你沒看錯的魔幻現實

上週於北京舉辦的「一帶一路論壇」上演了極為「魔幻現實主義」的一幕，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不僅見了習近平，也見了金正恩，且朝、俄雙方還簽訂一項合作協議，將由北韓軍事援助俄羅斯一大批武器、彈藥。而與普亭同步出訪的還有俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），其目的地恰恰就是北韓，專程「登門拜訪」表達對支持俄羅斯侵略烏克蘭的感謝之意。

根據10月中白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）所述，北韓已將超過1000個貨櫃的軍事裝備與彈藥運交俄羅斯，美國官方觀點判斷金正恩意在換取俄羅斯的武器技術，但讓人怎麼看都難以置信的一點是：為什麼幾乎全世界都認為舉國長期饔飧不繼的北韓，可以一手挺哈瑪斯去對抗世界公認的軍武強國以色列，另一手還去軍援國家體量遠勝己身的俄羅斯，對由美國和整個北約所力挺的烏克蘭進行一場長期戰爭？

到底家徒四壁、簞瓢屢空的北韓，怎麼做到同時支撐兩場遠離其本土的戰爭？說到底了還是其身後的那隻手在「出力」。

當前的北韓，儘管面臨多數國家的制裁，因為有中國在撐腰、豢養，不但「金家王朝」屹立不搖，更可以砸重本貫徹所費不貲的「先軍政治」、開發核子武器。順著中國長期對北韓的全方位資助「輸血模式」，藉由北韓作為「轉手」的第三方，中國對俄羅斯與哈瑪斯的「實質贊助」可謂相當順利，而這才是前述「魔幻現實」的真相。

美國官方逐步落實中俄伊朝的「軸心」認證

過去一週在美國政界引發關注的一條新聞，是美國聯邦參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在接受多家媒體採訪時，公開指出「中、俄、伊、朝四國是邪惡軸心」（Axis of Evil），這是他首度使用「邪惡軸心」一詞，這個在美國民間廣為流傳的用語如今已能聞於政治高層人物之口，足見美國官方正逐步落實對四國的「軸心」認證。

就實務論，中、俄、伊、朝這個極權軸心裡，伊朗、北韓的角色更接近代理人、白手套，將中國的資助轉手交給俄羅斯、哈瑪斯，而中國與俄羅斯才是該陣營真正的核心。麥康諾之所以敢於公開挑明，顯然無畏於得罪中國、衝擊美中關係，這與當前時局發展密切相關。

在俄外長拉夫羅夫離開北韓後，他正式訪問了伊朗的首都德黑蘭，更與伊朗外長海珊・阿米爾－阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）共同召開記者會，伊朗外長在記者會上甚至公開聲稱，「伊朗將與俄、中一起維護巴勒斯坦的利益」，亮明與美國對壘的態度。誠然，所謂「維護巴勒斯坦利益」一說，不過是冠冕堂皇的外交辭令，其言本質就是要力保哈瑪斯。

伊朗外長海珊・阿米爾－阿卜杜拉希揚（左）與哈瑪斯政治局主席哈尼亞（右）｜Photo Credit: GettyImages

陣營對抗中的各方過招與連鎖反應

俄羅斯不只是由外長出面表態，軍事上的動作更未曾停歇，普亭幾乎是在俄伊外長記者會召開的同時，批准伊朗「伊斯蘭革命衛隊」的航班可以使用俄羅斯位於敘利亞的赫梅米姆空軍基地，用來向由伊朗支持的黎巴嫩真主黨、部分敘利亞民兵組織運送武器。

俄羅斯直接介入、出手的背景，是敘利亞位於大馬士革和阿勒坡的國際機場都因以色列兩次空襲而被摧毀，是故，普亭授權伊朗使用自己在敘利亞的空軍基地，此舉無異於對這些恐怖組織雪中送炭，也形同對美國宣告，自己以準備好要跟美國來大打一場代理人的擂臺賽。

國際社會上對俄羅斯的態勢轉變觸發了連鎖反應：作為北約唯一的「穆斯林國家」土耳其，原先因宗教考量較為譴責以色列，也基於其自身利益考量頻頻杯葛瑞典加入北約；如今土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）正式簽署了同意瑞典加入北約的議定書，並交由議會進行批准程序。同時，根據《俄新社》報導指出，土耳其情報部門也已與哈瑪斯首腦哈尼亞（Ismail Haniyeh）會面，當面對其發出警告，表示「當局已經無法確保其在土耳其的安全」。

身為以色列追殺的頭號目標，聽懂土耳其一方所言為何物的哈尼亞隨即就帶著手下逃離土耳其，如今下落不明。而土耳其的「轉向」背後，自然是民主同盟對極權軸心頻頻動作的回應，來往之間都是全球博弈的軌跡。

中國南海點星火，「策應」哈瑪斯