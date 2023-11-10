邪惡軸心上演一齣齣「魔幻現實」，全世界離第三次世界大戰或已不遠了
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中國為貫徹「疲美戰略」策劃了所謂新三大戰役，自2022年初點燃歐洲戰火、本月點燃中東戰火後，吾人已可見此一模式正逐步趨於完全兌現。縱使當前國際社會各方仍未說破，還沒掀落外交層面上罩著的細紗，但顯然各方皆已心中有數。
文：冼義哲（中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）
當哈瑪斯對以色列發動襲擊，全世界看著烏俄戰爭還在膠著，一時間1930年代末的氛圍滿佈人類社會，甚至已有國際時事評論家宣稱「第三次世界大戰已揭開序幕」，並將烏俄戰爭稱為「三戰歐洲戰場」、以哈戰爭稱為「三戰中東戰場」，至於「亞洲戰場」會在何時何地開啟，則是各界最為關注的焦點。
復盤近年以中國為首的各極權國家動態，「組隊挑戰」當前的國際秩序權威已是不爭的事實，而以美國及其傳統盟友為核心的民主國家，也因應情勢變化增強同盟關係，兩大陣營的對抗實為眼下國際政治最主要之課題。
吾人所身處的這個時代，是全球化後的世界，人類社會處於互動關係最為緊密的一個時代，縱然是「地球彼端」發生的事件，也可能對我們自身產生立即的影響與衝擊，更不用說台灣正是這場「陣營對抗」中最關鍵的所在。烏俄戰爭與以哈戰爭接力登場，對台灣海峽而言，未來的戰火此時已經可以窺見狼煙瀰漫，可謂山雨欲來風滿樓，而過去這一週兩大陣營的全球博弈對台灣來說，更是驚心動魄…
北韓軍援俄羅斯、撐腰哈瑪斯，你沒看錯的魔幻現實
上週於北京舉辦的「一帶一路論壇」上演了極為「魔幻現實主義」的一幕，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不僅見了習近平，也見了金正恩，且朝、俄雙方還簽訂一項合作協議，將由北韓軍事援助俄羅斯一大批武器、彈藥。而與普亭同步出訪的還有俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），其目的地恰恰就是北韓，專程「登門拜訪」表達對支持俄羅斯侵略烏克蘭的感謝之意。
根據10月中白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）所述，北韓已將超過1000個貨櫃的軍事裝備與彈藥運交俄羅斯，美國官方觀點判斷金正恩意在換取俄羅斯的武器技術，但讓人怎麼看都難以置信的一點是：為什麼幾乎全世界都認為舉國長期饔飧不繼的北韓，可以一手挺哈瑪斯去對抗世界公認的軍武強國以色列，另一手還去軍援國家體量遠勝己身的俄羅斯，對由美國和整個北約所力挺的烏克蘭進行一場長期戰爭？
到底家徒四壁、簞瓢屢空的北韓，怎麼做到同時支撐兩場遠離其本土的戰爭？說到底了還是其身後的那隻手在「出力」。
當前的北韓，儘管面臨多數國家的制裁，因為有中國在撐腰、豢養，不但「金家王朝」屹立不搖，更可以砸重本貫徹所費不貲的「先軍政治」、開發核子武器。順著中國長期對北韓的全方位資助「輸血模式」，藉由北韓作為「轉手」的第三方，中國對俄羅斯與哈瑪斯的「實質贊助」可謂相當順利，而這才是前述「魔幻現實」的真相。
美國官方逐步落實中俄伊朝的「軸心」認證
過去一週在美國政界引發關注的一條新聞，是美國聯邦參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在接受多家媒體採訪時，公開指出「中、俄、伊、朝四國是邪惡軸心」（Axis of Evil），這是他首度使用「邪惡軸心」一詞，這個在美國民間廣為流傳的用語如今已能聞於政治高層人物之口，足見美國官方正逐步落實對四國的「軸心」認證。
就實務論，中、俄、伊、朝這個極權軸心裡，伊朗、北韓的角色更接近代理人、白手套，將中國的資助轉手交給俄羅斯、哈瑪斯，而中國與俄羅斯才是該陣營真正的核心。麥康諾之所以敢於公開挑明，顯然無畏於得罪中國、衝擊美中關係，這與當前時局發展密切相關。
在俄外長拉夫羅夫離開北韓後，他正式訪問了伊朗的首都德黑蘭，更與伊朗外長海珊・阿米爾－阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）共同召開記者會，伊朗外長在記者會上甚至公開聲稱，「伊朗將與俄、中一起維護巴勒斯坦的利益」，亮明與美國對壘的態度。誠然，所謂「維護巴勒斯坦利益」一說，不過是冠冕堂皇的外交辭令，其言本質就是要力保哈瑪斯。
陣營對抗中的各方過招與連鎖反應
俄羅斯不只是由外長出面表態，軍事上的動作更未曾停歇，普亭幾乎是在俄伊外長記者會召開的同時，批准伊朗「伊斯蘭革命衛隊」的航班可以使用俄羅斯位於敘利亞的赫梅米姆空軍基地，用來向由伊朗支持的黎巴嫩真主黨、部分敘利亞民兵組織運送武器。
俄羅斯直接介入、出手的背景，是敘利亞位於大馬士革和阿勒坡的國際機場都因以色列兩次空襲而被摧毀，是故，普亭授權伊朗使用自己在敘利亞的空軍基地，此舉無異於對這些恐怖組織雪中送炭，也形同對美國宣告，自己以準備好要跟美國來大打一場代理人的擂臺賽。
國際社會上對俄羅斯的態勢轉變觸發了連鎖反應：作為北約唯一的「穆斯林國家」土耳其，原先因宗教考量較為譴責以色列，也基於其自身利益考量頻頻杯葛瑞典加入北約；如今土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）正式簽署了同意瑞典加入北約的議定書，並交由議會進行批准程序。同時，根據《俄新社》報導指出，土耳其情報部門也已與哈瑪斯首腦哈尼亞（Ismail Haniyeh）會面，當面對其發出警告，表示「當局已經無法確保其在土耳其的安全」。
身為以色列追殺的頭號目標，聽懂土耳其一方所言為何物的哈尼亞隨即就帶著手下逃離土耳其，如今下落不明。而土耳其的「轉向」背後，自然是民主同盟對極權軸心頻頻動作的回應，來往之間都是全球博弈的軌跡。
中國南海點星火，「策應」哈瑪斯
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。