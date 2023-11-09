撣邦民族武裝聯盟佔領多處軍事哨所及城鎮，緬甸軍政府面臨空前危機

《BBC》報導，自10月下旬，緬甸北部撣邦三支少數民族武裝組織在其他反對政府的武裝團體的支持下發動協同襲擊後，這些組織在短短幾天內已佔領了數十個軍事哨所，並佔領邊境岸口，以及與中國進行陸路貿易的道路。

據報導，這是軍方發動政變以來所遭受最嚴重的挫折，尤其這兩年來，軍政府不斷鎮壓各地的反對勢力，導致軍政府部隊軟弱無力，甚至可能難以擊潰這些武裝組織。

2021年2月政變發生後，反對派起初以和平抗議表達訴求，卻遭到軍政府以軍隊和警察的暴力鎮壓，因此反對派人士則改以號召全國範圍內的武裝起義來反抗軍政府，許多民眾也因此逃亡至緬甸與泰國、中國和印度邊境的少數民族武裝分子控制的地區，希望在武裝組織的庇護下獲得軍事訓練及武器，而一些實力雄厚的民族軍隊，如克倫族、克欽族、克倫尼族和欽族，決定與民族團結政府（下簡稱NUG）結盟，該影子政府由遭政變廢黜的民選政府所建立。

然而，撣邦的各個武裝團體並未跟NUG結盟。撣邦與中國、泰國邊界大量連接，是世上最大的大麻生產地區之一，近年賭場及詐騙集團發展興盛。

在撣邦的武裝團體中，以佤族最為強大，該組織擁有先進的現代武器，以及中國支持的2萬人軍隊。佤族早在1989年便與緬甸軍方達成停火協議，他們也表示在軍政府和反對派之間的衝突中保持中立。但據推測，佤族是緬甸許多地區反軍事抵抗組織的武器來源。

自稱為「三兄弟聯盟」的緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA），自政變以來，他們都多次與軍方發生衝突，但多是為了自身的領土利益，而不是支持NUG。

直到10月27日，「三兄弟聯盟」分別在撣邦多個城鎮向政府軍發動攻擊，並取得重大的勝利，兄弟聯盟表示，他們已經佔領了一百多個軍事哨所和四個城鎮，其中包括清水河（Chinshwehaw）過境點和橫跨通往中國主要門戶木姐公路的木邦鎮（Hsenwi）。

Ethnic alliance makes further gains against Myanmar juntahttps://t.co/g1EteDlC0o#Myanmar — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) November 6, 2023

這次襲擊的意義重大，因為此行動意味著撣邦裝備精良的民族武裝分子第一次明確地將自身的軍事行動與推翻軍政府、恢復民主統治的運動結合起來。

軍政府則以空襲和砲擊回應攻擊，並迫使數千人離開家園。然而，軍方一直無法引進援軍或收復失地。據信，在數百名陣亡士兵中，有撣邦北部政府軍指揮官昂覺倫（Aung Kyaw Lwin），為政變以來在戰鬥中陣亡的最高級別軍官。

《路透社》報導，國家行政委員會主席敏瑞在國防和安全委員會會議上表示：「如果政府不能有效管理邊境地區發生的事件，國家將分裂成不同的部分，因此軍方需要謹慎處理這個問題。」並補充：「現在是國家的重要時刻，全體人民需要共同支持緬軍。」

《美聯社》報導，即便正值內戰，緬甸與俄羅斯於週二（7日）開始在安達曼海舉辦兩國首次聯合、為期3天的海軍演習。此外，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）於週一（6日）於仰光南部迪洛瓦港會見了俄羅斯海軍總司令尼古拉·葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），兩人會見的期間，敏昂萊聽取了有關俄羅斯武器能力、現代系統和反潛直升機安裝情況的簡報。

聯合國緬甸人權問題獨立調查員湯姆·安德魯斯（Tom Andrews）在5月向日內瓦人權理事會提交的報告中指出，俄羅斯為緬甸軍方的主要支持者及物資提供者，該國提供軍政府價值4.06億美元（新台幣131億元）的武器和物資來，當中俄羅斯製的戰鬥機被用來攻擊抵抗反對人士和民族武裝團體。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒