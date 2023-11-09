撣邦民族武裝聯盟佔領多處軍事哨所及城鎮，緬甸軍政府面臨空前危機
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自10月下旬，緬甸北部撣邦三支少數民族武裝組織在其他反對政府的武裝團體的支持下發動協同襲擊後，這些組織在短短幾天內已佔領多處重要軍事哨所及對中國的貿易道路，緬甸軍政府因此失去對邊境大部分地區的控制權，為2021年發動政變以來最大危機。
《BBC》報導，自10月下旬，緬甸北部撣邦三支少數民族武裝組織在其他反對政府的武裝團體的支持下發動協同襲擊後，這些組織在短短幾天內已佔領了數十個軍事哨所，並佔領邊境岸口，以及與中國進行陸路貿易的道路。
據報導，這是軍方發動政變以來所遭受最嚴重的挫折，尤其這兩年來，軍政府不斷鎮壓各地的反對勢力，導致軍政府部隊軟弱無力，甚至可能難以擊潰這些武裝組織。
2021年2月政變發生後，反對派起初以和平抗議表達訴求，卻遭到軍政府以軍隊和警察的暴力鎮壓，因此反對派人士則改以號召全國範圍內的武裝起義來反抗軍政府，許多民眾也因此逃亡至緬甸與泰國、中國和印度邊境的少數民族武裝分子控制的地區，希望在武裝組織的庇護下獲得軍事訓練及武器，而一些實力雄厚的民族軍隊，如克倫族、克欽族、克倫尼族和欽族，決定與民族團結政府（下簡稱NUG）結盟，該影子政府由遭政變廢黜的民選政府所建立。
然而，撣邦的各個武裝團體並未跟NUG結盟。撣邦與中國、泰國邊界大量連接，是世上最大的大麻生產地區之一，近年賭場及詐騙集團發展興盛。
在撣邦的武裝團體中，以佤族最為強大，該組織擁有先進的現代武器，以及中國支持的2萬人軍隊。佤族早在1989年便與緬甸軍方達成停火協議，他們也表示在軍政府和反對派之間的衝突中保持中立。但據推測，佤族是緬甸許多地區反軍事抵抗組織的武器來源。
自稱為「三兄弟聯盟」的緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍（AA），自政變以來，他們都多次與軍方發生衝突，但多是為了自身的領土利益，而不是支持NUG。
直到10月27日，「三兄弟聯盟」分別在撣邦多個城鎮向政府軍發動攻擊，並取得重大的勝利，兄弟聯盟表示，他們已經佔領了一百多個軍事哨所和四個城鎮，其中包括清水河（Chinshwehaw）過境點和橫跨通往中國主要門戶木姐公路的木邦鎮（Hsenwi）。
這次襲擊的意義重大，因為此行動意味著撣邦裝備精良的民族武裝分子第一次明確地將自身的軍事行動與推翻軍政府、恢復民主統治的運動結合起來。
軍政府則以空襲和砲擊回應攻擊，並迫使數千人離開家園。然而，軍方一直無法引進援軍或收復失地。據信，在數百名陣亡士兵中，有撣邦北部政府軍指揮官昂覺倫（Aung Kyaw Lwin），為政變以來在戰鬥中陣亡的最高級別軍官。
《路透社》報導，國家行政委員會主席敏瑞在國防和安全委員會會議上表示：「如果政府不能有效管理邊境地區發生的事件，國家將分裂成不同的部分，因此軍方需要謹慎處理這個問題。」並補充：「現在是國家的重要時刻，全體人民需要共同支持緬軍。」
《美聯社》報導，即便正值內戰，緬甸與俄羅斯於週二（7日）開始在安達曼海舉辦兩國首次聯合、為期3天的海軍演習。此外，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）於週一（6日）於仰光南部迪洛瓦港會見了俄羅斯海軍總司令尼古拉·葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov），兩人會見的期間，敏昂萊聽取了有關俄羅斯武器能力、現代系統和反潛直升機安裝情況的簡報。
聯合國緬甸人權問題獨立調查員湯姆·安德魯斯（Tom Andrews）在5月向日內瓦人權理事會提交的報告中指出，俄羅斯為緬甸軍方的主要支持者及物資提供者，該國提供軍政府價值4.06億美元（新台幣131億元）的武器和物資來，當中俄羅斯製的戰鬥機被用來攻擊抵抗反對人士和民族武裝團體。
新聞來源
- A turning point in Myanmar as army suffers big losses（BBC）
- Myanmar president: country at risk of breaking apart due to border violence（路透社）
- Military-ruled Myanmar hosts joint naval exercise with Russia, its close ally and top arms supplier（美聯社）
延伸閱讀
- 緬甸政變加速國界毒品氾濫，寮國成亞洲毒品貿易販運走廊
- 緬甸北部少數民族武裝組織發動攻擊，打擊軍政府及詐諞集團為主要目標
- 因對抗緬甸軍政府而生的手遊「The PDF Game」，據真實人物創作角色下載次數更近百萬
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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