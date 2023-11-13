「生成AI在未來會像空氣一樣無所不在」，日本企業家教你如何與ChatGPT當「好夥伴」

作者：酒井麻里子｜譯者：何姵儀

生成AI的興起，讓工作方式和雇用趨勢慢慢發生巨大變革。在這種情況之下，我們該如何運用AI來推動組織的多元化，建立人力資本的管理基礎呢？

2023年8月23日，在Well-being Forum線上研討會「AIＸ多元化，思考未來工作方式的10個問題」上，ChatGPT相關著作和監修的專家之一，來自「數位食譜」（デジタルレシピ）的古川涉一先生在會議上進行了演講，分享了對未來員工、人力資源和管理者必要的觀點。

善用ChatGPT有助於彈性工作

近年來，像ChatGPT這樣的對話型文本生成AI，以及可以透過指定文本內容來產出圖像的生成AI引起了廣泛的關注。與過去使用的AI主要進行識別和分析不同，這些生成AI的特點在於能夠生成文本、圖像、音訊等內容。

像ChatGPT這種文章生成AI，可以幫助撰寫廣告文宣、新聞稿及企劃案，用途不僅廣泛，還能結合好幾件事來提出結論，應可視為共同思考及協作的好夥伴。

古川強調：「將可由AI處理的業務交給AI，有助於讓員工專注在真正該專注的業務上，這就是使用AI的優點。」他還表示，利用AI提高工作效率其實也有助於彈性工作。

「我自己有個一歲的女兒。有時會遇到一些突發狀況，像是女兒突然發燒而必須趕去幼兒園。在這種情況下若能將事情交給AI處理，就能提早完成工作去接小孩。所以我認為AI是一個不錯的工具，讓我可以把時間留給家人，並將時間花在只有我能夠做的事情上。」——古川涉一

另外，在形塑組織文化方面，AI也能夠發揮重要作用。例如，引入AI聊天機器人到公司的內部協作平台，可以進行管理，篩選符合公司文化的表現和有改進空間的行為，這樣的做法有助於培養一種不易產生騷擾的企業文化。

招聘人員時亦可消除偏見

另外，AI在招聘人員方面也能派上用場。本身是CTO（技術總監）的古川，經常參與創作者招聘相關事務。古川指出，目前的招聘方式有個問題：「在招聘上，我們確實制訂了一套可讓評價不會有所偏袒的規則，但是要人類根據這套規則來做出判斷並不容易。因為人類的判斷通常就是會帶有偏見」。

若能善用AI，就能客觀判斷，摒除性別等偏見。雖然有人以「思維不透明」為由，並對利用AI招聘人員這件事有所疑慮，不過古川表示：｢我們並不是把這件事完全交給AI判斷，而是參考AI所提出的意見，也就是把AI當作其中一名面試官來看待｣。

另外，在人才培訓方面，也可以期待透過AI，實現一對一的對話式教育，稱之為「超個人化」。舉例來說，可以讓AI從員工熟悉的領域向他們解釋事物，或者讓AI與員工喜歡的角色對話方式進行學習，使員工能夠在符合其經驗和知識背景的情境中學習新知識。

而AI的另一個優勢，就是消除緊張情緒，讓人可以毫無顧忌地提出問題，不會因為害羞或擔心對方忙碌而不敢開口。若能善用這一點，提供一個讓員工輕鬆諮詢煩惱的聊天機器人，說不定更能提高員工對於工作的參與度。

建立規則與素養教育不可或缺

不過古川也再三叮嚀，人類對AI不可太過依賴。

「ChatGPT是基於網路上龐大的資訊進行生成，因此僅能提供一般性的回答。這些答案通常缺乏突破性，且容易讓人感到似曾相識。因此，我們必須以AI所提供的內容為基礎，加入獨特的見解與個人體驗，為其增添附加價值，這一點非常重要。」——古川涉一

此外，對於像ChatGPT這樣提供給大眾使用的服務，由於使用者輸入的內容都會納入AI的資料庫，因此企業在自行導入時，需要制定規則，明確禁止輸入個人或企業機密，同時進行相應的識讀教育，以提高使用者的識讀能力。

像空氣一樣無所不在的AI

在考慮企業是否該導入生成AI時，古川強調了「不要將手段視為目標」的重要性。古川表示：「我們要回歸商業的基本原則，也就是先思考如何提高收入、降低成本，或者如何低價進貨、高價銷貨，之後再來考量如何善用生成AI。」

即使是需要仰賴人工處理、難以在短時間內完成的業務，我們仍可期待AI在這些事務上幫我們節省時間。因此，從跨部門的角度來評估應該在哪些業務中採用生成AI是相當重要的。

「生成AI在未來會像空氣一樣無所不在」——古川涉一

古川接著表示：「就像智慧型手機和線上會議已經變得普及一樣，我們可以預測在未來幾年中，生成AI也將成為一個大家司空見慣的工具。對於正在關注ChatGPT的人來說雖然時機尚早，但我還是希望大家能儘早採用，熟悉與AI協作。」

本文經MASHING UP授權轉載，原文刊載於此

原標題：生成AIは｢仲のよい相棒｣になれるのか？ ダイバーシティや未来の働き方を考える

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航