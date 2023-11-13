「生成AI在未來會像空氣一樣無所不在」，日本企業家教你如何與ChatGPT當「好夥伴」
我們想讓你知道的是
在考慮企業是否該導入生成AI時，古川先生強調了「不要將手段視為目標」的重要性。古川表示：「我們要回歸商業的基本原則，也就是先思考如何提高收入、降低成本，或者如何低價進貨、高價銷貨，之後再來考量如何善用生成AI。」
作者：酒井麻里子｜譯者：何姵儀
生成AI的興起，讓工作方式和雇用趨勢慢慢發生巨大變革。在這種情況之下，我們該如何運用AI來推動組織的多元化，建立人力資本的管理基礎呢？
2023年8月23日，在Well-being Forum線上研討會「AIＸ多元化，思考未來工作方式的10個問題」上，ChatGPT相關著作和監修的專家之一，來自「數位食譜」（デジタルレシピ）的古川涉一先生在會議上進行了演講，分享了對未來員工、人力資源和管理者必要的觀點。
善用ChatGPT有助於彈性工作
近年來，像ChatGPT這樣的對話型文本生成AI，以及可以透過指定文本內容來產出圖像的生成AI引起了廣泛的關注。與過去使用的AI主要進行識別和分析不同，這些生成AI的特點在於能夠生成文本、圖像、音訊等內容。
像ChatGPT這種文章生成AI，可以幫助撰寫廣告文宣、新聞稿及企劃案，用途不僅廣泛，還能結合好幾件事來提出結論，應可視為共同思考及協作的好夥伴。
古川強調：「將可由AI處理的業務交給AI，有助於讓員工專注在真正該專注的業務上，這就是使用AI的優點。」他還表示，利用AI提高工作效率其實也有助於彈性工作。
「我自己有個一歲的女兒。有時會遇到一些突發狀況，像是女兒突然發燒而必須趕去幼兒園。在這種情況下若能將事情交給AI處理，就能提早完成工作去接小孩。所以我認為AI是一個不錯的工具，讓我可以把時間留給家人，並將時間花在只有我能夠做的事情上。」——古川涉一
另外，在形塑組織文化方面，AI也能夠發揮重要作用。例如，引入AI聊天機器人到公司的內部協作平台，可以進行管理，篩選符合公司文化的表現和有改進空間的行為，這樣的做法有助於培養一種不易產生騷擾的企業文化。
招聘人員時亦可消除偏見
另外，AI在招聘人員方面也能派上用場。本身是CTO（技術總監）的古川，經常參與創作者招聘相關事務。古川指出，目前的招聘方式有個問題：「在招聘上，我們確實制訂了一套可讓評價不會有所偏袒的規則，但是要人類根據這套規則來做出判斷並不容易。因為人類的判斷通常就是會帶有偏見」。
若能善用AI，就能客觀判斷，摒除性別等偏見。雖然有人以「思維不透明」為由，並對利用AI招聘人員這件事有所疑慮，不過古川表示：｢我們並不是把這件事完全交給AI判斷，而是參考AI所提出的意見，也就是把AI當作其中一名面試官來看待｣。
另外，在人才培訓方面，也可以期待透過AI，實現一對一的對話式教育，稱之為「超個人化」。舉例來說，可以讓AI從員工熟悉的領域向他們解釋事物，或者讓AI與員工喜歡的角色對話方式進行學習，使員工能夠在符合其經驗和知識背景的情境中學習新知識。
而AI的另一個優勢，就是消除緊張情緒，讓人可以毫無顧忌地提出問題，不會因為害羞或擔心對方忙碌而不敢開口。若能善用這一點，提供一個讓員工輕鬆諮詢煩惱的聊天機器人，說不定更能提高員工對於工作的參與度。
建立規則與素養教育不可或缺
不過古川也再三叮嚀，人類對AI不可太過依賴。
「ChatGPT是基於網路上龐大的資訊進行生成，因此僅能提供一般性的回答。這些答案通常缺乏突破性，且容易讓人感到似曾相識。因此，我們必須以AI所提供的內容為基礎，加入獨特的見解與個人體驗，為其增添附加價值，這一點非常重要。」——古川涉一
此外，對於像ChatGPT這樣提供給大眾使用的服務，由於使用者輸入的內容都會納入AI的資料庫，因此企業在自行導入時，需要制定規則，明確禁止輸入個人或企業機密，同時進行相應的識讀教育，以提高使用者的識讀能力。
像空氣一樣無所不在的AI
在考慮企業是否該導入生成AI時，古川強調了「不要將手段視為目標」的重要性。古川表示：「我們要回歸商業的基本原則，也就是先思考如何提高收入、降低成本，或者如何低價進貨、高價銷貨，之後再來考量如何善用生成AI。」
即使是需要仰賴人工處理、難以在短時間內完成的業務，我們仍可期待AI在這些事務上幫我們節省時間。因此，從跨部門的角度來評估應該在哪些業務中採用生成AI是相當重要的。
「生成AI在未來會像空氣一樣無所不在」——古川涉一
古川接著表示：「就像智慧型手機和線上會議已經變得普及一樣，我們可以預測在未來幾年中，生成AI也將成為一個大家司空見慣的工具。對於正在關注ChatGPT的人來說雖然時機尚早，但我還是希望大家能儘早採用，熟悉與AI協作。」
本文經MASHING UP授權轉載，原文刊載於此
原標題：生成AIは｢仲のよい相棒｣になれるのか？ ダイバーシティや未来の働き方を考える
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF MARKET—當展會不只是交易，更是交心和交流的起點
我們想讓你知道的是
對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
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對文化內容產業的創作者來說，創作的過程往往是孤獨而煎熬的，但若能換得作品讓大眾看見的機會，甚至登上國際舞台，一路的艱辛似乎都能化成甜美果實。要取得這樣的機會，國內外的市場展會就是一個很有效的平台。因此，在文策院所策劃的TCCF 內容創意大會中，MARKET 市場展一直是非常重要的一環，不只要幫助台灣創作者，開發更多讓作品被看見的機會，更要讓全球對台灣內容感興趣的買家，在此齊聚一堂，進行最直接的交流。
跨領域、跨文化的全球交流，就在2023 TCCF MARKET
「在 TCCF 的這次市場活動中，有來自29個國家的買家匯聚到台灣，他們不僅僅是買家，還包括一些專業的影視從業者、國際媒體等等，總共有 200 多位國際專業人士來到台灣，非常強大。」文策院院長盧俊偉很開心的分享道。在 MARKET 市場展中，最重要的面向當然是商業買賣（B2B），然而對一般民眾來說，透過 MARKET 市場展，也可以在第一時間接觸到未來可能會在大銀幕、小螢幕或者出版品看到的新內容：「因為這是一個雙向的機會，我們將台灣的作品推銷到海外，同時也有可能將國外的內容引入到台灣。」
今年的交易的作品範圍，涵蓋了影視、出版、漫畫、動畫等許多領域。一般而言，影視佔據的了最大的比重：「但這次還特別增加了出版品、漫畫和動畫的內容，主要是因為近年來，在國際上有相當多精彩的影視作品，是基於漫畫改編的。」對於這樣的國際趨勢，盧院長認為，當這些優秀的小說、動漫作品，在已經具有一定人氣的基礎下被改編成影視作品，不只是觀眾會有期待感，可能更容易受到市場歡迎，因此投資者也會對收視率或票房方面感到比較樂觀。台哥大新媒體服務副總經理李芃君也認為：「交易市集是一個非常好的平台，將跨領域的人才、具有潛力的IP，都聚在一起。台灣的創作者可以同時、即時的收穫來自本土和海外投資者，對自己作品的看法，達到交流成果的最大化。」的確，在這個在地化與全球化相輔相成、創作內容「宇宙化」、優秀的IP擁有無限延展潛力的時代，文策院透過各種機會，鼓勵更多跨文化、跨領域應用的主題亮相，將能帶領台灣所有創作者繼續往前，並且讓創作的效益不斷擴大。
整合最強的資源和技術，尋找創造雙贏的夥伴
今年的 MARKET 市場展，還有非常具有特色的「國家館」，以國家為核心來設館，有超過 29 個國家參加。特別是法國、韓國和日本，都設有大型的國家館，在館中整合了各種不同的產業。這樣一站式但能同時接觸多元產業的特色，非常具有吸引力。文策院還引進了「協拍資源」，讓全台各地對影視行銷、文化宣傳有興趣的縣市政府，在這個展會中展示自己的資源，比方成立協拍中心、協助進行場地和路權的申請等，來吸引影視製作團隊前往當地拍攝。這樣的合作最主要的目的在於促進「粉絲經濟」，例如電影《痞子英雄》和《海角七號》，都曾因為作品的票房成功，而帶動了高雄、屏東等地的知名度和旅遊業。今年的 MARKET 市場展中，總共有九個縣市參與，包括六都以及南投、花蓮和嘉義。
此外，還有一部分參展商屬於創新技術領域，他們雖然是技術型公司，但他們的產品，或者新興技術，和影視製作有關。比方「元宇宙」技術，或者虛擬實境，這種科技可以為影視創作帶來新的動能，比方在更創新的互動可能中，文本應該如何設計？又或者在沈浸式的觀影體驗裡，觀眾所關注的範圍將擴大到360度，於是空間的安排、演出的動線，也成為創作者的挑戰。「現在最熱門的一個主題，還包括了 AI。在影視技術方面，有些AI演員在電影中表現出與真人演員幾乎相同的水準，甚至有 AI 主播，這些新技術都正在快速的改變影視創作的內容和方式。」今天的影視創作者，需要面對不斷變化的局面、全新技術的應用和可能性，這不僅是機遇，也是一個挑戰。透過市場展，文策院希望能更全面地幫助創作者掌握這些新興技術，以推動台灣影視產業的發展。
好故事更要精彩的說：跨出合作的第一步
「當投資人在參加市場展時，是期待看到具有原創性、吸引力、市場潛力和故事性的作品。雖然對於不同種類的作品，觀看方式和評估標準可能會有所不同，但根據我的經驗，投資者一定會考慮的要素，通常會包括故事性、作品長度、視覺效果、創新或投資的吸引力，以及創作者說故事的技巧。」作為長期投資台劇的投資者，李副總也擁有許多市場展經驗，他特別分享了對創作者來說，無論是參加 PITCHING 提案大會，或參加 MARKET 市場展都會需要的一些觀察，其中最重要的可以說是「故事」。「一個擁有吸引力的故事，其實不只吸引了投資人，也具有引起觀眾興趣的潛力，這是最重要的第一點。」對於投資人來說，提案的內容非常關鍵，能夠快速且清晰地傳達作品的概念，讓投資人能夠理解並感受到其潛力，相信就能在市場展上獲得不錯的反響。
李副總的提醒，是根據文策院舉辦 MARKET 市場展的兩個重要目的。第一，作為一個交流平台，希望可以促進參與者們在這個場合中建立關係、瞭解行業動態，並尋找合作機會，有助於擴展人脈和增進業內互動。其次，MARKET 市場展也因為它的交易的性質，讓參與者有機會考慮內容的採購、投資參與或合作開發，從而促進了影視內容的買賣和合作。在這兩大目的下，好的溝通就成為跨出第一步的關鍵。相對的，當業者也可以有效地展示自己強大的資源或技術，也將吸引更多優秀的創作者與之合作，持續創造出更有吸引力的作品。
大型串流平台的雙面刃效應
在全球影視作品的趨勢中，我們可以看到幾個重要觀點。除了之前提到的IP建立和擴展、市場國際化之外，大型串流平台對影視產業也產生了深遠的影響。
李副總認為，大型串流平台的崛起，對影視產業帶來了雙面刃的效應。一方面，這些平台為台劇和國片提供了迅速進軍國際市場的途徑。只要作品足夠優秀，且傳達了大眾共鳴的概念或普世價值，就能在觀眾之間引起一陣風潮。然而，這種樣方便、快速傳播的平台，也為作品帶來風險——若作品在平台上缺乏充分宣傳，或在一開始無法引起足夠的關注度，它會立刻被眾多其他的內容淹沒。因此，成功的關鍵在於如何讓作品脫穎而出，吸引觀眾的關注，建立良好的傳播力。
目前，台灣需要加強與國際串流平台的合作和談判能力。韓國已經在這方面取得成功，建立了與國際平台的互利互惠模式。此外，合製也是一個具有潛力的選擇，通過結合不同市場的知識和經驗，創造全新的故事。台灣有機會透過合作，與其他地區的影視業者攜手，創造更大的成功。因為大型串流平台帶來了前所未見的機會和挑戰，我們需要的是與時俱進的能力，不斷調整策略，發揮創造力，並加強國際合作，才能真正在國際市場上蓬勃發展。
「在今年的 TCCF MARKET 市場展中，我們特別強調了交流和合作的重要性，這是現代影視產業的趨勢之一。我們不僅希望將作品拍攝完成後出售，更希望在創作和製作的過程中，與其他國家的影視業者進行合作。」盧院長最後總結道。
這種合作不僅能夠促進國際間文化的交流，還能夠融合不同地區的專業知識和創意，共同打造更具創新性和國際競爭力的影視作品。正如盧院長所總結的那樣，這是台灣影視產業必須面對的現實，也是一個充滿挑戰和機遇的時刻。我們期望透過 TCCF MARKET 市場展，能夠進一步推動台灣影視產業的國際化，並實現更多優秀作品的國際發展。