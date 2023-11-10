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TNL+ 2023/11/10,
影劇

【影評】《可憐的東西》：尤格藍西莫的荒誕展演，艾瑪史東踏上「科學怪人」般的性愛成長之旅

【影評】《可憐的東西》：尤格藍西莫的荒誕展演，艾瑪史東踏上「科學怪人」般的性愛成長之旅
Photo Credit: 《可憐的東西》

我們想讓你知道的是

導演尤格藍西莫曾說，若無艾瑪史東《可憐的東西》就不會存在，這部荒誕詭譎的電影也引起關於父權、女性主義的討論，好像也嚇壞了很多人，或許，那些心有餘悸的人，應該試試答覆艾瑪史東在片中，初夜大戰、熱汗淋漓、高潮不斷之後，將古典裝飾床柱玩弄得嘎嘎作響後的大哉問：「為什麼人們不一直這樣幹到天明呢？」

繼2018年榮獲第75屆威尼斯影展最佳女主角與評審團大獎的《真寵》，希臘鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），2023年的哥德式奇幻新作《可憐的東西》，呈現了新藝術運動的場景設計[1]、充滿隱喻的服裝衣飾、鮮明滑稽的角色設定、明快卻感人的敘事節奏、歐洲壯遊的奇特大觀，一舉奪得第80屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎。

9月1日於麗都島大展廳Sala Grande影廳業界首映，在場影評人驚呼連連，笑聲不斷，無不叫好。《可憐的東西》劇情節奏錯落有致，整整141分鐘的「歐洲北非南遊記」，意猶未盡。

《可憐的東西》改編自蘇格蘭藝術家／小說家格雷（Alasdair James Gray，1934-2019）1992年出版的同名小說《Poor Things》，影片將商港格拉斯哥移師至霧都倫敦，宛如上帝的解剖學教授、死而復生的「科學怪女」貝拉、油嘴滑舌的苦情律師，再穿插充滿異色情調的「歐洲北非南遊記」，探討19世紀維多利亞晚期的大英帝國殖民史。

出版當年，《倫敦書評》評點《可憐的東西》「極具高度娛樂性」，小說也於1992年雙雙榮獲Whitebread小說獎和衛報小說獎。

《可憐的東西》電影發想籌備階段於2009年就已啟動，導演尤格藍西莫拜訪了當時已屆齡不踰矩之年的小說家格雷，成功確認電影翻拍版權。

2018年拍攝《真寵》之時，又與編劇Tony McNamara協力改編《可憐的東西》的劇本，並延攬當時也為《真寵》女配角之一的艾瑪史東擔任《可憐的東西》的第一要角。

尤格藍西莫、艾瑪史東與編劇Tony McNamara的三位一體，幾近可說是2023年秋冬各大影展獎季與2024年奧斯卡的大熱門，最佳導演、女主角、改編劇本、服裝甚至美術指導的提名與獲獎，皆聲勢看漲。

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Photo Credit: GettyImages
尤格藍西莫憑藉《可憐的東西》擒下今年威尼斯影展最高榮譽金獅獎

《真寵》與《可憐的東西》

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