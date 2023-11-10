【影評】《可憐的東西》：尤格藍西莫的荒誕展演，艾瑪史東踏上「科學怪人」般的性愛成長之旅
我們想讓你知道的是
導演尤格藍西莫曾說，若無艾瑪史東《可憐的東西》就不會存在，這部荒誕詭譎的電影也引起關於父權、女性主義的討論，好像也嚇壞了很多人，或許，那些心有餘悸的人，應該試試答覆艾瑪史東在片中，初夜大戰、熱汗淋漓、高潮不斷之後，將古典裝飾床柱玩弄得嘎嘎作響後的大哉問：「為什麼人們不一直這樣幹到天明呢？」
繼2018年榮獲第75屆威尼斯影展最佳女主角與評審團大獎的《真寵》，希臘鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），2023年的哥德式奇幻新作《可憐的東西》，呈現了新藝術運動的場景設計[1]、充滿隱喻的服裝衣飾、鮮明滑稽的角色設定、明快卻感人的敘事節奏、歐洲壯遊的奇特大觀，一舉奪得第80屆威尼斯影展最高榮譽金獅獎。
9月1日於麗都島大展廳Sala Grande影廳業界首映，在場影評人驚呼連連，笑聲不斷，無不叫好。《可憐的東西》劇情節奏錯落有致，整整141分鐘的「歐洲北非南遊記」，意猶未盡。
《可憐的東西》改編自蘇格蘭藝術家／小說家格雷（Alasdair James Gray，1934-2019）1992年出版的同名小說《Poor Things》，影片將商港格拉斯哥移師至霧都倫敦，宛如上帝的解剖學教授、死而復生的「科學怪女」貝拉、油嘴滑舌的苦情律師，再穿插充滿異色情調的「歐洲北非南遊記」，探討19世紀維多利亞晚期的大英帝國殖民史。
出版當年，《倫敦書評》評點《可憐的東西》「極具高度娛樂性」，小說也於1992年雙雙榮獲Whitebread小說獎和衛報小說獎。
《可憐的東西》電影發想籌備階段於2009年就已啟動，導演尤格藍西莫拜訪了當時已屆齡不踰矩之年的小說家格雷，成功確認電影翻拍版權。
2018年拍攝《真寵》之時，又與編劇Tony McNamara協力改編《可憐的東西》的劇本，並延攬當時也為《真寵》女配角之一的艾瑪史東擔任《可憐的東西》的第一要角。
尤格藍西莫、艾瑪史東與編劇Tony McNamara的三位一體，幾近可說是2023年秋冬各大影展獎季與2024年奧斯卡的大熱門，最佳導演、女主角、改編劇本、服裝甚至美術指導的提名與獲獎，皆聲勢看漲。
《真寵》與《可憐的東西》
Tags：
【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
「本經費使用菸品健康福利捐」廣告