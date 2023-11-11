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2023/11/11,
生活

送禮自用兩相宜：七種超人氣「蜜柑品種」該怎麼挑選？

送禮自用兩相宜：七種超人氣「蜜柑品種」該怎麼挑選？
Photo Credit: 無毒農

我們想讓你知道的是

日本蜜柑（ミカン）又稱「一口柑」，甜度高、糖酸比例適中，皮薄汁多外，果實小巧可愛更令人愛不釋手！那麼，最常見的7種超人氣日本蜜柑品種各有什麼不同？口感又有什麼差異呢？

文：無毒農

日本蜜柑（ミカン）又稱為「一口柑」，甜度高、皮薄汁多，令人愛不釋手！日本蜜柑排名前三的主要產區依次為和歌山、愛媛、靜岡三縣，其次是熊本、長崎、佐賀、福岡、廣島等縣。

日本蜜柑7大品種

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Photo Credit: 無毒農
日本７種蜜柑外觀、口感、甜度、產期一張圖解

日本蜜柑依收成時期可分成

  1. 極早生（9～10月）
  2. 早生（10下旬～12月）
  3. 中生（11月下旬～12月下旬）
  4. 晩生（12月下旬～3月）

1. 溫州蜜柑

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Photo Credit: 無毒農
溫州蜜柑是蜜柑的代表品種

溫州蜜柑（うんしゅう）：蜜柑的代表品種，擁有經典香氣，果實小巧。

  1. 外觀：精緻小巧
  2. 口感：皮薄汁多
  3. 甜度：甜中帶輕微苦澀感
  4. 產期：9月～3月

2. 伊予柑

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Photo Credit: 無毒農
伊予柑微酸且多汁受人喜愛

伊予柑（イヨカン）：果實較大的品種，微酸且多汁。

  1. 外觀：果大飽滿
  2. 口感：無籽多汁
  3. 甜度：甜酸適中
  4. 產期：1月～3月

3. 清見蜜柑

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Photo Credit: 無毒農

清見蜜柑（きよみ）：是由蜜柑交配而培育出的品種，也是許多品種的親本，有強烈的香氣跟味道。

  1. 外觀：肉多飽滿
  2. 口感：香濃多汁
  3. 甜度：酸甜適中
  4. 產期：3月～5月

4. 瀨戶香

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Photo Credit: 無毒農

瀨戶香（せとか）：精心開發，皮薄味香又多汁，將色、香、味濃縮。由於外觀美麗，作為答謝用的禮品也廣受歡迎。

  1. 外觀：果型較扁
  2. 口感：味香多汁
  3. 甜度：清甜可口
  4. 產期：2月～4月上

5. 河内晩柑

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Photo Credit: 無毒農

河内晩柑（かわち）：色較淡，味道甜，又被稱為「日本葡萄柚」。

  1. 外觀：柚子型果實
  2. 口感：皮厚多汁
  3. 甜度：清甜微酸
  4. 產期：4月～6月

6. 凸頂柑

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Photo Credit: 無毒農
黃金酸甜比例的凸頂柑

凸頂柑（しらぬい）：擁有黃金酸甜比例，讓凸頂柑呈現清爽風味，可愛的凸頂也成為人們喜愛的特點。

  1. 外觀：獨特凸頂
  2. 口感：籽少皮薄
  3. 甜度：甘甜微酸
  4. 產期：12月～5月

7. 山川蜜柑

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Photo Credit: 無毒農
小巧可愛的山川蜜柑

山川蜜柑（山川みかん）：橙黃亮麗、小巧可愛，皮薄無籽與酸甜滋味讓人愛不釋手。

  1. 外觀：果形小巧
  2. 口感：飽滿無籽
  3. 甜度：酸甜適中
  4. 產期：10月〜2月

蜜柑的挑選與保存

  • 蜜柑的挑選方式

可挑選圓扁狀、蒂頭切口小、果皮緊緻、顏色鮮豔且具重量感的果實，這種蜜柑較為新鮮、水分多。

  • 蜜柑的保存方式

避免存放於高溫潮濕處，因台灣氣候較為炎熱潮濕，建議將蒂頭朝下擺放並裝袋冷藏保存；若想長期存放，也可以將皮剝掉後密封冷凍保存。

本文經無毒農授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬


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