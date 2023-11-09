美菲日韓聯合海上演習開幕，逾三千名軍人近台灣島嶼等處展開演練
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美菲「海上戰士合作」演習今天開幕，聯合日本、韓國軍隊，2700多名軍人將在鄰近台灣的巴丹群島和近南海的巴拉旺島等菲律賓各戰略據點，展開近2週的演練。
（中央社）美菲「海上戰士合作」演習今天開幕，聯合日本、韓國軍隊，2700多名軍人將在鄰近台灣的巴丹群島和近南海的巴拉旺島等菲律賓各戰略據點，展開近2週的演練。
菲律賓與美國、日本等盟邦近來強化國防合作，菲美兩國軍隊今天在馬尼拉為「海上戰士合作」（Kamandag）演習揭幕。
菲國陸戰隊表示，今天起到20日，菲律賓軍隊將與美軍第三陸戰遠征軍和第一陸戰遠征軍、日本陸上自衛隊及韓國陸戰隊展開能力強化訓練，聚焦於特種作戰、海岸防禦、人道援助和災害防救，以及化生放核（化學、生物、放射性、核子）防禦等戰術訓練，以加強多邊合作與聯合戰力，英國突擊隊則將派遣觀察員參加。
本次演習內容包括在三描禮士省（Zambales）海軍基地舉行兩棲突擊車主題專家交流、巴拉旺島（Palawan）舉行海防訓練、甲美地市（Cavite）桑格里角（Sangley Point）海軍基地舉行化生放核訓練，以及菲律賓北端的巴丹群島（Batanes）巴斯戈鎮（Basco）和呂宋島北方的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）巴瑞德斯（Paredes）航空站舉行衛生勤務支援演練等。
巴丹群島位於菲律賓北端，與台灣最近的距離僅98公里。台海情勢緊張下，此處已成為菲國重要戰略據點。
菲律賓陸戰隊司令羅哈斯（Arturo G. Rojas）致詞表示：「藉由匯聚2000多名人員參與今年的演習，我們堅定地決心確保我們的軍隊始終就緒、有能力、準備好應對任何挑戰。」
他表示：「這次演習將加強我們的區域戰備狀態，有助於營造安全穩定的環境。」
羅哈斯說：「我們展現我們並肩工作以實現共同目標的能力。我們共同向世界，尤其是那些可能試圖破壞和平的人發出強有力的訊息：我們的夥伴關係牢不可破，我們的決心不屈不撓，我們對保衛我們國家的承諾始終堅定不移。」
菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci）致詞表示，這次預計將有超過2700名軍人，涵蓋菲國各主要軍種，齊聚於菲律賓從北到南的據點進行聯合訓練與演習。
他指出，菲律賓海軍必須積極參與這類訓練，以提升和發展戰力，實現成為現代化、具備多能力的海軍部隊的遠景。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來
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數位化浪潮襲來，科技讓你不走矯正冤枉路！透過陳易駿齒顎矯正專科醫師的案例分享，讓我們來看看隱形矯正數位科技，可以怎麼提升醫病溝通效率，並透過視覺化圖片讓我們遇見理想的自己！
你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測
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臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容
多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：
首先，跳脫傳統取模方式現在可以透過數位口腔掃描儀，精準且快速地建立患者的牙齒3D模型，並與患者討論想改善的牙齒排列、假牙贋復等需求。此外，陳易駿醫師也提到口掃儀器不僅能呈現牙齒外觀，更有「臉部笑容模擬」技術。
他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。
再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。
為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。
數位矯正療程提供完善的美齒規劃
在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。
數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。
本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
本文章內容由「霍夫曼公關」提供。