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2023/11/13,
能源

福島核處理水的「氚」就跟鬼一樣，不明白的人才會覺得害怕

福島核處理水的「氚」就跟鬼一樣，不明白的人才會覺得害怕
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

由於處理水當中含氚，以當地漁民為中心的人們都害怕因此受到風評被害，鄰近的亞洲各國也發出抗議。茨城大學研究所理工研究科的鳥養祐二教授公開表示：「只要按部就班進行排入海洋的作業，就不會有問題。」鳥養教授長年研究氚，他替我們簡單解釋了排放處理水的安全性。

文：鳥養祐二

「不懂才會害怕的」鬼與氚

在排放處理水被大肆報導前，想必有很多人都沒聽過「氚」這個名詞吧。

我身為研究者的原點，是國中時開始播出的動畫《機動戰士鋼彈》。為了實現鋼彈機體的動力來源——小型高效率核融合反應爐，我的研究主題之一，就是如何安全使用反應爐的燃料氚。興趣則是造訪各地的湧泉，調查水中氚的濃度。身為於公於私都和氚息息相關的專家，在此盡可能以簡單的方式，說明關於氚的知識。

人們之所以怕鬼，是因為不知道鬼的真面目。氚也是同樣的道理，只要擁有正確的知識，就不會過度害怕了。

遠低於WHO規定值的處理水

福島第一核電廠為了冷卻熔毀的爐心，持續不斷進行注水，結果產生含有高濃度放射性物質的核汙水。再加上流入反應爐廠房的地下水和雨水，一天會產生100噸的核汙水。這些核汙水會先利用吸附裝置，重點式地去除銫和鍶，接著再使用多核素除去設備（通稱ALPS），去除氚以外的大部分放射性物質，然後保存在儲存槽中。這就是所謂的「處理水」。

氚是氫的同位素，兩者化學性質相同，但氚比普通的氫多了兩個構成原子的中子。氚也因此較為不穩定，其中一個中子會釋放出電子，變成質子後，再轉為穩定的氦。這時候會釋放出高速電子＝β射線。只不過，氚的β射線能量在放射線當中，其實非常微弱，用一張紙就能阻隔。換句話說，它的β無法穿透皮膚或容器的外殼，因此不用擔心會暴露在放射線當中。

另一方面，要是人體內的水分含氚，就會暴露在放射線中。將處理水排放至海洋的隱憂就是這一點吧。如果體內的氚濃度變高，自然會是問題。但根據世界衛生組織（WHO）發表的數據，即使喝了濃度10000 Bq / L（一公升含一萬貝克勒）的含氚水，也不會有問題。

福島第一核電廠的處理水排放計畫，是利用海水將處理水稀釋，最高濃度設定在1500 Bq / L ，也就是WHO公告數值的六分之一以下。換言之，只要去除鹽分，直接喝下排放前的水，對人體也不會有影響。就算一整年都喝含氚處理水，放射線的量也不大。（況且是海水，本來就沒辦法喝）

而且現在是將稀釋過的水再排入海中。海水的稀釋效果非常大，一旦遠離排放源頭數公里，海洋或魚等海產也很難因為處理水的關係，使體內的氚濃度上升。

各國核電廠排放處理水
Photo Credit: nippon.com

全世界的核電廠都在持續排放氚

氚是核分裂反應中，一定會產生的元素，全世界所有的核能發電廠與核燃料二次處理設施在運作時，也都會排放氚。而這些設施排放的量，遠比接下來要排放的福島第一核電廠處理水還要多。即使如此，海洋中的氚濃度也沒有上升。

全世界的核能設施排放的氚量（一年）
Photo Credit: nippon.com

1945年～1980年進行的核試驗中，也有大量的氚被排放到環境中。

即使全世界的核電廠都將氚排放到環境之中，海水中的含氚濃度也沒有因此上升。這是因為核試驗中排出的氚非常大量，比起新排放的量，核試驗當時的氚減少的量更大。

順帶一提，頻繁進行核試驗的1960年代當時，雨水中的氚濃度非常高，根據記錄，1963年是110 Bq / L。日本的飲用水有90％來自河川，所以當時自來水的氚濃度很高。1966年出生的我，等於小時候是喝著氚濃度很高的水過活的。

東京、千葉降雨含氚量
Photo Credit: nippon.com

為了確實進行廢爐，這是必要之舉

福島第一核電廠已經預計往後要正式進行廢爐作業，將熔解的爐心取出。為此，他們必須建造分析樣本用的設施、保管資機材的設施，還有因應意外發生的設備。

現在福島第一核電廠廠區內，已經堆滿了處理水儲存槽。為了進行廢爐作業，就只能排放處理水，撤走儲存槽，確保空間，以便建設下一個階段所需的設施。

這次災害被認定為最嚴重的等級七，讓全日本陷入不安之中，許多人因而無法相信東京電力公司，這也很正常。就某種意義來說，在心理層面無法接受排放處理水，也實屬無奈。

但是排放處理水並不是為了東電。為了讓福島在真正的意義上復興，就必須確實進行廢爐作業。拖延排放對人體幾乎沒有影響的處理水，只會拖延福島復興的時間。

希望減少謠言被害：分析海鮮的氚濃度的新方式

無論東京電力公司和政府再怎麼解釋安全性，一旦處理水開始排入海洋，依舊會有一定比例的人採觀望態度，暫時不購買海鮮。我們無法避免所謂的謠言被害。

為了多少減輕這樣的現象，提出安全的證據就很重要。但用於檢驗食品安全的氚濃度測量方式，非常費工且費時。如果使用公定方法，去測量海水中的氚濃度，需要一個星期，測量魚類體內水分的氚濃度，則要花上一個月。但誰會想吃撈上來後，過了一個月的魚呢？

為了檢視食品安全性，快速檢驗氚濃度的方式不可或缺。基於這個想法，我在與學生反覆實驗後，開發了「微波加熱法」。簡單來說，就是利用微波爐，有效回收魚類體內水分的方式。只要使用這種做法，短短30分鐘就能測出海水中的氚濃度，魚類的水分中的氚濃度也能在一個小時內得知。如此一來，就能趁撈上岸後，上架前進行分析，表明水產的「安全性」。

為了讓超市、居酒屋充滿自信提供商品，進而讓消費者放心食用福島的海產，我希望這種分析技術能在物流界等環節使用。為此，我不打算申請專利，而是舉辦關於檢測氚的分析講座，繼續支援整個產業。

我是父親在福島縣雙葉郡川內村工作時出生的小孩。當時我太小了，所以對那個地方沒有印象，但祈盼我出生的故鄉福島縣，能有安全的生活，並早日復興。為此，運用身為科學家的專門知識，致力減輕謠言被害。

作者介紹：茨城大學研究所理工研究科教授。在北海道大學從事放射線廢棄物的地層處分研究，之後轉往富山大學研究如何安全運用核融合爐燃料氚。後來在茨城大學致力研究如何安全使用氚，與含氚處理水的處分方式。隸屬核融合原型爐設計特別團隊成員，也是環境省ALPS處理水相關海域監測專家會議成員。


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