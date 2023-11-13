福島核處理水的「氚」就跟鬼一樣，不明白的人才會覺得害怕
我們想讓你知道的是
由於處理水當中含氚，以當地漁民為中心的人們都害怕因此受到風評被害，鄰近的亞洲各國也發出抗議。茨城大學研究所理工研究科的鳥養祐二教授公開表示：「只要按部就班進行排入海洋的作業，就不會有問題。」鳥養教授長年研究氚，他替我們簡單解釋了排放處理水的安全性。
文：鳥養祐二
「不懂才會害怕的」鬼與氚
在排放處理水被大肆報導前，想必有很多人都沒聽過「氚」這個名詞吧。
我身為研究者的原點，是國中時開始播出的動畫《機動戰士鋼彈》。為了實現鋼彈機體的動力來源——小型高效率核融合反應爐，我的研究主題之一，就是如何安全使用反應爐的燃料氚。興趣則是造訪各地的湧泉，調查水中氚的濃度。身為於公於私都和氚息息相關的專家，在此盡可能以簡單的方式，說明關於氚的知識。
人們之所以怕鬼，是因為不知道鬼的真面目。氚也是同樣的道理，只要擁有正確的知識，就不會過度害怕了。
遠低於WHO規定值的處理水
福島第一核電廠為了冷卻熔毀的爐心，持續不斷進行注水，結果產生含有高濃度放射性物質的核汙水。再加上流入反應爐廠房的地下水和雨水，一天會產生100噸的核汙水。這些核汙水會先利用吸附裝置，重點式地去除銫和鍶，接著再使用多核素除去設備（通稱ALPS），去除氚以外的大部分放射性物質，然後保存在儲存槽中。這就是所謂的「處理水」。
氚是氫的同位素，兩者化學性質相同，但氚比普通的氫多了兩個構成原子的中子。氚也因此較為不穩定，其中一個中子會釋放出電子，變成質子後，再轉為穩定的氦。這時候會釋放出高速電子＝β射線。只不過，氚的β射線能量在放射線當中，其實非常微弱，用一張紙就能阻隔。換句話說，它的β無法穿透皮膚或容器的外殼，因此不用擔心會暴露在放射線當中。
另一方面，要是人體內的水分含氚，就會暴露在放射線中。將處理水排放至海洋的隱憂就是這一點吧。如果體內的氚濃度變高，自然會是問題。但根據世界衛生組織（WHO）發表的數據，即使喝了濃度10000 Bq / L（一公升含一萬貝克勒）的含氚水，也不會有問題。
福島第一核電廠的處理水排放計畫，是利用海水將處理水稀釋，最高濃度設定在1500 Bq / L ，也就是WHO公告數值的六分之一以下。換言之，只要去除鹽分，直接喝下排放前的水，對人體也不會有影響。就算一整年都喝含氚處理水，放射線的量也不大。（況且是海水，本來就沒辦法喝）
而且現在是將稀釋過的水再排入海中。海水的稀釋效果非常大，一旦遠離排放源頭數公里，海洋或魚等海產也很難因為處理水的關係，使體內的氚濃度上升。
全世界的核電廠都在持續排放氚
氚是核分裂反應中，一定會產生的元素，全世界所有的核能發電廠與核燃料二次處理設施在運作時，也都會排放氚。而這些設施排放的量，遠比接下來要排放的福島第一核電廠處理水還要多。即使如此，海洋中的氚濃度也沒有上升。
1945年～1980年進行的核試驗中，也有大量的氚被排放到環境中。
即使全世界的核電廠都將氚排放到環境之中，海水中的含氚濃度也沒有因此上升。這是因為核試驗中排出的氚非常大量，比起新排放的量，核試驗當時的氚減少的量更大。
順帶一提，頻繁進行核試驗的1960年代當時，雨水中的氚濃度非常高，根據記錄，1963年是110 Bq / L。日本的飲用水有90％來自河川，所以當時自來水的氚濃度很高。1966年出生的我，等於小時候是喝著氚濃度很高的水過活的。
為了確實進行廢爐，這是必要之舉
福島第一核電廠已經預計往後要正式進行廢爐作業，將熔解的爐心取出。為此，他們必須建造分析樣本用的設施、保管資機材的設施，還有因應意外發生的設備。
現在福島第一核電廠廠區內，已經堆滿了處理水儲存槽。為了進行廢爐作業，就只能排放處理水，撤走儲存槽，確保空間，以便建設下一個階段所需的設施。
這次災害被認定為最嚴重的等級七，讓全日本陷入不安之中，許多人因而無法相信東京電力公司，這也很正常。就某種意義來說，在心理層面無法接受排放處理水，也實屬無奈。
但是排放處理水並不是為了東電。為了讓福島在真正的意義上復興，就必須確實進行廢爐作業。拖延排放對人體幾乎沒有影響的處理水，只會拖延福島復興的時間。
希望減少謠言被害：分析海鮮的氚濃度的新方式
無論東京電力公司和政府再怎麼解釋安全性，一旦處理水開始排入海洋，依舊會有一定比例的人採觀望態度，暫時不購買海鮮。我們無法避免所謂的謠言被害。
為了多少減輕這樣的現象，提出安全的證據就很重要。但用於檢驗食品安全的氚濃度測量方式，非常費工且費時。如果使用公定方法，去測量海水中的氚濃度，需要一個星期，測量魚類體內水分的氚濃度，則要花上一個月。但誰會想吃撈上來後，過了一個月的魚呢？
為了檢視食品安全性，快速檢驗氚濃度的方式不可或缺。基於這個想法，我在與學生反覆實驗後，開發了「微波加熱法」。簡單來說，就是利用微波爐，有效回收魚類體內水分的方式。只要使用這種做法，短短30分鐘就能測出海水中的氚濃度，魚類的水分中的氚濃度也能在一個小時內得知。如此一來，就能趁撈上岸後，上架前進行分析，表明水產的「安全性」。
為了讓超市、居酒屋充滿自信提供商品，進而讓消費者放心食用福島的海產，我希望這種分析技術能在物流界等環節使用。為此，我不打算申請專利，而是舉辦關於檢測氚的分析講座，繼續支援整個產業。
我是父親在福島縣雙葉郡川內村工作時出生的小孩。當時我太小了，所以對那個地方沒有印象，但祈盼我出生的故鄉福島縣，能有安全的生活，並早日復興。為此，運用身為科學家的專門知識，致力減輕謠言被害。
作者介紹：茨城大學研究所理工研究科教授。在北海道大學從事放射線廢棄物的地層處分研究，之後轉往富山大學研究如何安全運用核融合爐燃料氚。後來在茨城大學致力研究如何安全使用氚，與含氚處理水的處分方式。隸屬核融合原型爐設計特別團隊成員，也是環境省ALPS處理水相關海域監測專家會議成員。
Tags：
跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。