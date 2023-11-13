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2023/11/13,
科技

ChatGPT升級，外掛新創業者嚇出一身冷汗——AI紅利初始期，該選擇依附或創新？

ChatGPT升級，外掛新創業者嚇出一身冷汗——AI紅利初始期，該選擇依附或創新？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

ChatGPT在上週更新功能後，使用者可以上傳PDF進行分析並擷取重點，讓一票提供PDF解讀服務的外掛新創瞬間無所適從。Nvidia的AI科學家 Jin Fan認為，如果新創的想法可輕易被大公司做出，最後公司將面臨倒閉。

文：顏誌廷

「大樹底下好乘涼」，如同蘋果每次推出新iPhone，許多周邊產品如充電線、螢幕貼跟保護殼如雨後春筍般出現；OpenAI於今年5月解開ChatGPT封印開放外掛後，不少新創公司透過ChatGPT的API建立產品提供服務。但最近OpenAI更新ChatGPT功能，付費用戶也可以上傳PDF、直接分析並彙整重點。

這一課或許迫使AI新創思考，圍繞當紅核心開發產品固然減少開拓市場的風險，但是否也失去產品的獨創性？

ChatGPT更新，新創業者心驚

「圍繞一家公司的核心技術開發產品固然更為輕鬆，但相對的也非常冒險。」大多數科技創始人和開發者都理解這個規則。當ChatGPT推出上傳PDF的服務後，不少技術人員認為這將讓許多以「開發ChatGPT外掛程式」為主力的新創公司關門大吉。

自去年11月推出以來，ChatGPT成為許多人工作及日常生活的得力助手，許多新創業者以ChatGPT為中心開發外掛程式，像是建立廣告文案、幫助銷售的設計元件和社群媒體貼文。

但OpenAI的更新讓新創業者意識到：如果你作為產品開發基礎的公司因為其龐大規模及資金，能輕鬆以你的想法為基礎開發出更好的產品與你競爭，公司是否面臨隨時失去利基市場的風險？

站在巨人肩膀上？或是跌至巨人腳下成墊腳石？

HTGF的高級投資經理Dominik Lohle認為，他可以理解創業者希望在大公司現有的AI基礎之上迅速建立業務的想法。畢竟創業維艱，透過已經擁有市場的LLM（大型語言模型），可以確保新創公司推出的商品能快速帶來營收。但正如「等價交換原則」，當新創公司選擇快速從市場獲利的道路，也失去開發獨創性產品的機會。Lohle表示：

長遠看來，新創公司的未來將受到威脅。因為OpenAI、Google和其他開發LLM的公司勢必會根據受歡迎的外掛程式做為未來開發的參考並調整路線。

以Sider.ai為例，此外掛程式由Vidline開發並於3月推出「ChatPDF」的功能，使用者可將PDF上傳到聊天機器人進行分析，每個月收費10美元。ChatGPT上週更新功能後，Vidline顯然成為被影響最大的新創公司。執行長Joel Liu在接受Insider訪問時表示幾個月前就有預感OpenAI可能會更新ChatGPT的PDF功能，但他並無意指責OpenAI：

作為一個根據ChatPDF開發相關功能的小型新創，我們了解OpenAI針對PDF逐步開發相關功能是理所當然的趨勢。雖然目前公司穩定成長，但我們正準備應對OpenAI更新後對我們造成的衝擊。

Joel Liu正嘗試其他想法並擴大產品路線，例如與不同的生成式AI（如Anthropic的Claude）合作並計劃將ChatGPT整合到Sider.ai的網路瀏覽器外掛程式，他表示目前已有200萬用戶下載此外掛。

PDF.ai創始人Damon Chen也在OpenAI更新在社群平台X（原Twitter）上表示對公司的未來樂觀以對，並認為OpenAI不會再針對其他小眾使用者的PDF相關程式進行更新。

AI專家：專屬於你的創業想法？大公司都能短時間輕鬆完成

但理想很豐滿，現實總是骨感。Nvidia的高級AI科學家JinFan的冷水當頭淋下：

當你腦袋閃過一個看來錢途無限的創業想法，腎上腺素直線飆升前捫心自問：OpenAI、Anthropic或Microsoft是否可以在一次黑克松（Hackathon，由駭客Hack及馬拉松Marathon組合而成，意指由幾個人聚會以馬拉松方式進行長時間的程式設計活動）用3名工程師就搞定你的想法？回答「Yes」的比例令人驚訝。在這個荒涼的包裝新創（開發LLM周邊功能而成立的新創公司）墓地裡祝自己萬聖節快樂吧！

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

可以預見的是OpenAI會持續增加ChatGPT的功能，將會有越來越多非OpenAI開發的外掛程式被抬出場。此外，這些新創公司可能也得考慮到一個風險：當ChatGPT發生故障或當機而必須長時間維修時，OpenAI有足夠規模等待甚至暫停訂閱者的付費，但新創公司的資金鏈撐得住嗎？

股神巴菲特的名言放諸四海而皆準：「當潮水退了，就知道誰在裸泳。」或許當ChatGPT發生大規模故障，才能看到哪些新創公司能在市場存活。

本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：ChatGPT一進版、外掛新創原形畢露！AI紅利初始期，該選擇依附或創新？

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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