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2023/11/20,
軍事

中國發動斬首行動怎麼辦？（上）：台灣總統「指定繼承順位」相當短，大大增加中共攻擊成功率

中國發動斬首行動怎麼辦？（上）：台灣總統「指定繼承順位」相當短，大大增加中共攻擊成功率
台灣正副總統常一同出現，增加斬首戰風險｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣的總統指定繼承順位表相當短，總統缺位由副總統繼任，總統與副總統缺位時，由行政院院長代行職權。若三者皆喪生，沒有法律指明誰該成為三軍統帥。我國總統、副總統、行政院長又常出現在同一場合。大大增加了中共發動斬首戰的成功機率。

文：狸貓上師

近期，媒體報導一則聳人聽聞的新聞「越南特工駭全球政要3度攻擊蔡總統」。台灣社會對此事件並無引起討論熱潮，或許民眾對「越南」這兩個字並未放在心上，但若深入理解事件內幕，便知曉這起事件實際上是更為嚴重的「以色列特工駭全球政要，三度攻擊蔡總統」。

根據國際媒體和人權組織的深入調查，越南公安部門從Intellexa公司購入了網路攻擊武器，滲透並試圖監控各國政要。此公司聯盟雖在歐洲註冊，但其背後創辦人的影武者為前以色列情報指揮官塔爾－迪利恩（Tal Dilian），有「以色列網絡沙皇」之稱。

事實上，世界各國的情治機關爭相採購以色列出品的監控技術和網絡攻擊工具，用於反恐、打擊犯罪、監控異議人士，抑或是對他國進行情報蒐集。儘管這些早已不是什麼秘密，但對於許多民眾仍相當陌生。在這次攻擊事件發生前，筆者曾與朋友開玩笑指出：「蔡英文昨天在官邸幫貓咪理毛，貓咪叫了幾下，沒多久以色列就知道了我也不意外。」

Intellexa公司此前因希臘竊聽案件捲入政治糾紛而惡名昭彰，受到國際監督團體的嚴密盯梢。對於這方面有興趣的讀者，可進一步參閱國際特赦組織、加拿大公民實驗室與相關外國媒體之報告。筆者更有興趣討論的是，對台灣人來說，這樣的事件指向了一個更加棘手的對手——中國政府。

中國政府對「零日漏洞」（zero-day vulnerability）的掌握，不僅能與以色列相媲美，且在某些領域，中國的情報機關甚至有過之而無不及。中國透過資安比賽與各種途徑，收集大量零日漏洞，用以開發惡意軟體與網路武器，在全球大搞滲透攻擊。

然而面對這種攻勢，台灣實已潰不成軍，無力回應。面對這種險峻的局面，媒體引用政府的說法是：「政府高層保密手機使用國安局研製的第三代保密晶片，手機通話全程加密，如遭監聽側錄，晶片內容會自動銷毀，不會被破解。」任何精通智慧手機安全的專家與從業人員來說，都能理解這是自欺欺人的信口雌黃。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

若中國決定對台灣發起斬首行動，利用類似Intellexa的零日漏洞網路武器與惡意程式，便是執行此一戰略的關鍵，這無疑對台灣安全構成了一大威脅。一旦發生，台灣政府領導人的繼任問題將顯得尤為迫切且棘手。不幸的是，當今台灣的繼任法律規定簡陋，缺乏更加深入的緊急應變與繼任計畫。

想像以下場景：習近平決定對台灣發動斬首行動，利用網路武器與惡意程式，長期滲透國家元首與幕僚、黨政高層手機，而後發動零點擊攻擊（zero-click attack），從幕僚與黨政高層手機獲取關鍵的GPS地理位置、聊天記錄、行程資訊、甚至竊聽與植入假證據至幕僚手機（用以混淆數位取證或斬首行動後栽贓政治人物）。

而後，中共特工開著偽裝為新聞媒體SNG轉播車，實則為軍事情報專用的M化車（IMSI-catcher），內建戰術零點擊武器、無線訊號阻斷器、小型戰術無人機，精準定位我國元首與備位元首，發動斬首行動，試圖癱瘓台灣的軍政指揮系統。換言之，這些網路與電子訊號武器配合斬首戰術，如同一把鋒利的數位版「達摩克利斯之劍」，時刻懸掛在我國國家安全的頭頂上。

更為麻煩的是，台灣的總統指定繼承順位表相當短，根據法律，總統缺位由副總統繼任，總統與副總統缺位時，由行政院院長代行其職權。若此三者皆喪生，則目前沒有任何明確的法律依據，指明誰該代行總統職權並成為三軍統帥。

此外，我國的總統、副總統、行政院長甚至其他高層官員常常出現在同一場合。此一習慣大大增加了中共發動斬首戰後，完全清除我國國家元首、備位元首或代行職權官員的成功機率。中共奸計一旦得逞，三軍統帥權將陷入混亂之中，而被中共收買的政府、軍隊內奸與第五縱隊必然在此刻蠢蠢欲動。

此外，法律也沒有國家元首的「確認協議」（確認誰是國家元首的協議），亦無類似《美國聯邦政府運作連續性計畫》（continuity of operations plan）、「指定倖存者」（designated survivor）之類的周全規劃，一旦斬首攻擊發生，後果不堪設想。

漢光演習　憲警聯合反劫持作戰演練（2）
Photo Credit: 中央社

與此形成鮮明對比的是，美國政府的制度具有層層的連續性和冗餘系統。美國的「指定倖存者」、《美國聯邦政府運作連續性計畫》，以及明確且名單相當長的《總統繼任法案》（presidential succession act），確保了美國再發生重大危難、戰爭時政府倖存的可能性。

美國的指定倖存者制度，是當總統、副總統與國家高層領導同時聚集一地之際，如國情咨文和總統就職典禮，將有一位缺席的官員被事先安排好在某安全地點。其目的在於若上述人士因恐攻、斬首行動導致所有人不幸全數罹難，此名官員將依據《總統繼任法案》，立刻繼任總統，防止國家出現無人掌舵的局面。

回顧911慘劇發生時，美國特勤局立刻啟動了美國聯邦政府連續性行動與領導人撤離應急計劃。當時，布希總統被緊急撤至空軍一號，隨後直飛美國戰略司令部總部，以確保國家安全。

副總統錢尼則被轉移到白宮的地下碉堡，其後再移到烏鴉岩山綜合體（RRMC，Raven Rock Mountain Complex）。若布希總統遭遇不測，錢尼副總統會按照既定程序立即接任為國家元首。


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