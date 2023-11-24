《生命的中間，是如果》：做為靈媒，我覺得死藤草與提升靈性沒有直接關係
我們想讓你知道的是
其實早在十幾年前，朋友就跟我提到死藤草的事情，當時還沒有那麼多人在研究，但已經讓朋友躍躍欲試，老是纏著我問使用死藤草會不會加速提升她的靈性感官。當時的我對這個名詞一點概念也沒有，甚至不知道它的用途，但直覺卻告訴我它會傷害腦後下方的位置。
文：Ruowen Huang
死藤草、大麻對靈性提升的幫助
有一陣子我經常聽到朋友推薦死藤草，主要是因為坊間流行使用死藤草來協助靈性提升。也有人告訴我，大麻在某些宗教中被視為聖草，古時候也有人用它來提升靈性，甚至到現在仍有許多人抱持這樣的信念。
這讓我想跟大家談談我對死藤草和大麻的看法。不過在開始之前，我想先聲明，我不是醫生，任何用藥都請先詢問專業醫生的意見。此外，我對世界上的任何事物都沒有太大的意見，唯有當人們過度依賴某件物品而成癮時，我才可能會產生偏見。人們對物品所附加的意義往往是混淆他們觀感的主要原因，就像人們相信自己必須喝咖啡才能保持清醒一樣，但這不表示必須有咖啡因才能保持清醒，而是因為人們已經對咖啡因產生依賴。
大家都知道我向來是個意見很多的人，對於任何過度使用而造成的不平衡，特別有意見。如果真的想要在靈性上有所提升，請先理解「在這個宇宙底下沒有好壞對錯」的觀念。
當然，一定有許多人覺得這樣的觀念並不合理，因為如果這個宇宙底下真的沒有好壞對錯的話，豈不就沒有任何準則了嗎？其實對靈性愈了解到某種程度，愈無法分辦真正的好壞究竟是什麼。就好比因果，有些人在這輩子是個大善人，但卻是藉由上輩子當過十惡不赦的壞人悔改後的結果；又或者上輩子當過受害者的人，這輩子選擇成為加害者，就為了透過體驗兩個極端的身分去理解平衡的道理。
因果看得愈多，愈發現這個世界上的所有存在都有它的道理，不管在你的個人觀念裡覺得它們是好的還是壞的。就像人們覺得是毒品的古柯鹼，也幫助過許多人走出戰後創傷。
不過，也正是因為這種「沒有好壞對錯」的觀念，所以當人們興奮地向我介紹什麼東西好之又好的時候，我的腦子也不禁會有所質疑。近幾年來，流行使用藥草來提升靈性感官，許多人都信誓旦旦地宣稱這些古代藥草不只能夠安全地開發靈媒體質，而且還能夠讓他們更接近上帝。
其實早在十幾年前，朋友就跟我提到死藤草的事情，當時還沒有那麼多人在研究，但已經讓朋友躍躍欲試，老是纏著我問使用死藤草會不會加速提升她的靈性感官。當時的我對這個名詞一點概念也沒有，甚至不知道它的用途，但直覺卻告訴我它會傷害腦後下方的位置。
然而我不是醫生，向來只會靠直覺回答問題，所以當人們努力地向我證明死藤草有益無害，真的可以提升人的靈性時，我一點也不想爭辯。反正我對它沒有任何的意見，只是單就我的直覺來回答問題，只要不成癮，我給朋友的回答往往是：「如果你真的想試就去試吧。」
我向來很有興趣研究人的行為模式，也很好奇是什麼因素導致人們容易上癮、無法戒斷又重複成癮。當然，所謂的成癮也不一定是毒品，可能是煙、咖啡、糖，又或者是賭博、囤物等行為。也是基於這樣的出發點，讓我不斷地想要在眾多的案例中找到相同的模式是什麼、什麼樣的人會想要使用死藤草／大麻、實際使用後的結果、使用頻率、成癮機率以及長期使用的影響⋯⋯等等。
曾經有個年過半百的客戶來問我同樣的問題，她聽說服用死藤草對靈性有很大的幫助，所以想聽聽我的看法。其實任何有關醫療的問題，我通常會建議客戶先詢問醫生再做決定。她原以為我會因為她的年紀而反對她嘗試，沒想到我卻說：「如果在與醫生確認過可以的情況下，當然可以。你都活到這把年紀了，應該是好好地去享受人生，而不是一直活在擔心與恐懼底下。」
與其說死藤草會幫助人提升靈性，我卻覺得這就跟使用任何藥物的模式是一樣的。可能使用者原本的生活就是壓抑的、不快樂的，透過使用某種物品，無論是酒精、煙草、鴉片、大麻、死藤草或搖頭丸等等，而得到短暫的解放，覺得那好像才是真正的自己，以致於理智回復到現實之後，又因為一成不變的壓抑、不快樂，而渴望用藥時的感覺，造成無止盡的循環，也就是人們眼中的成癮。
因此，與其說人們追求的藥物可以帶給他們解放感，我覺得更像是短暫逃離自己的身分與現實生活的壓力。
現實生活中有許多的重量是人們不知道該如何釋放的，像是父母對自己的期待、自我的期許、工作壓力。當我們習慣將這些重量壓在自己身上時，就會忘記如何適時地解放自己、放過自己。而正好這些藥物往往有舒緩神經的作用，讓使用者在使用的當下不會因為想太多而放不下。
當然，也有許多人跟我抱怨，不管自己再怎麼努力就是放不下，所以才必須藉助酒精或大麻來幫助自己進入那個狀態。但如果大家真的了解上述的道理的話，就會清楚地知道，現實生活裡你並不需要這些物品來幫助你達到那個狀態。人們之所以使用藥物，只不過是你可以為自己「不負責任」的行為找到一個推卸責任的合理藉口。
這些藥草並不是幫助你靈性提升的要件，充其量只是個管道。只要你願意改變自己的行為，就算不透過任何的藥物也可以讓自己達到相同的境界。每個人只要每天願意花個五分鐘的時間與自己對話，為自己的人生做一點改變，那麼它的作用跟這些藥草的效果是一樣的。
人生中，有許多思想讓我們認為自己必須要有其它的要件來幫助我們變得完整，但其實靈魂本身就是完整的，不需要透過任何的人事物來幫助我們達到那樣的結果。只要一個人願意相信自己，那麼他的信念自然會帶領他去創造出他想要的生活。在你放不下的時候，想想自己真正害怕的究竟是什麼。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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