《生命的中間，是如果》：做為靈媒，我覺得死藤草與提升靈性沒有直接關係

文：Ruowen Huang

死藤草、大麻對靈性提升的幫助

有一陣子我經常聽到朋友推薦死藤草，主要是因為坊間流行使用死藤草來協助靈性提升。也有人告訴我，大麻在某些宗教中被視為聖草，古時候也有人用它來提升靈性，甚至到現在仍有許多人抱持這樣的信念。

這讓我想跟大家談談我對死藤草和大麻的看法。不過在開始之前，我想先聲明，我不是醫生，任何用藥都請先詢問專業醫生的意見。此外，我對世界上的任何事物都沒有太大的意見，唯有當人們過度依賴某件物品而成癮時，我才可能會產生偏見。人們對物品所附加的意義往往是混淆他們觀感的主要原因，就像人們相信自己必須喝咖啡才能保持清醒一樣，但這不表示必須有咖啡因才能保持清醒，而是因為人們已經對咖啡因產生依賴。

大家都知道我向來是個意見很多的人，對於任何過度使用而造成的不平衡，特別有意見。如果真的想要在靈性上有所提升，請先理解「在這個宇宙底下沒有好壞對錯」的觀念。

當然，一定有許多人覺得這樣的觀念並不合理，因為如果這個宇宙底下真的沒有好壞對錯的話，豈不就沒有任何準則了嗎？其實對靈性愈了解到某種程度，愈無法分辦真正的好壞究竟是什麼。就好比因果，有些人在這輩子是個大善人，但卻是藉由上輩子當過十惡不赦的壞人悔改後的結果；又或者上輩子當過受害者的人，這輩子選擇成為加害者，就為了透過體驗兩個極端的身分去理解平衡的道理。

因果看得愈多，愈發現這個世界上的所有存在都有它的道理，不管在你的個人觀念裡覺得它們是好的還是壞的。就像人們覺得是毒品的古柯鹼，也幫助過許多人走出戰後創傷。

不過，也正是因為這種「沒有好壞對錯」的觀念，所以當人們興奮地向我介紹什麼東西好之又好的時候，我的腦子也不禁會有所質疑。近幾年來，流行使用藥草來提升靈性感官，許多人都信誓旦旦地宣稱這些古代藥草不只能夠安全地開發靈媒體質，而且還能夠讓他們更接近上帝。

其實早在十幾年前，朋友就跟我提到死藤草的事情，當時還沒有那麼多人在研究，但已經讓朋友躍躍欲試，老是纏著我問使用死藤草會不會加速提升她的靈性感官。當時的我對這個名詞一點概念也沒有，甚至不知道它的用途，但直覺卻告訴我它會傷害腦後下方的位置。

然而我不是醫生，向來只會靠直覺回答問題，所以當人們努力地向我證明死藤草有益無害，真的可以提升人的靈性時，我一點也不想爭辯。反正我對它沒有任何的意見，只是單就我的直覺來回答問題，只要不成癮，我給朋友的回答往往是：「如果你真的想試就去試吧。」

我向來很有興趣研究人的行為模式，也很好奇是什麼因素導致人們容易上癮、無法戒斷又重複成癮。當然，所謂的成癮也不一定是毒品，可能是煙、咖啡、糖，又或者是賭博、囤物等行為。也是基於這樣的出發點，讓我不斷地想要在眾多的案例中找到相同的模式是什麼、什麼樣的人會想要使用死藤草／大麻、實際使用後的結果、使用頻率、成癮機率以及長期使用的影響⋯⋯等等。

曾經有個年過半百的客戶來問我同樣的問題，她聽說服用死藤草對靈性有很大的幫助，所以想聽聽我的看法。其實任何有關醫療的問題，我通常會建議客戶先詢問醫生再做決定。她原以為我會因為她的年紀而反對她嘗試，沒想到我卻說：「如果在與醫生確認過可以的情況下，當然可以。你都活到這把年紀了，應該是好好地去享受人生，而不是一直活在擔心與恐懼底下。」

與其說死藤草會幫助人提升靈性，我卻覺得這就跟使用任何藥物的模式是一樣的。可能使用者原本的生活就是壓抑的、不快樂的，透過使用某種物品，無論是酒精、煙草、鴉片、大麻、死藤草或搖頭丸等等，而得到短暫的解放，覺得那好像才是真正的自己，以致於理智回復到現實之後，又因為一成不變的壓抑、不快樂，而渴望用藥時的感覺，造成無止盡的循環，也就是人們眼中的成癮。

因此，與其說人們追求的藥物可以帶給他們解放感，我覺得更像是短暫逃離自己的身分與現實生活的壓力。

現實生活中有許多的重量是人們不知道該如何釋放的，像是父母對自己的期待、自我的期許、工作壓力。當我們習慣將這些重量壓在自己身上時，就會忘記如何適時地解放自己、放過自己。而正好這些藥物往往有舒緩神經的作用，讓使用者在使用的當下不會因為想太多而放不下。

當然，也有許多人跟我抱怨，不管自己再怎麼努力就是放不下，所以才必須藉助酒精或大麻來幫助自己進入那個狀態。但如果大家真的了解上述的道理的話，就會清楚地知道，現實生活裡你並不需要這些物品來幫助你達到那個狀態。人們之所以使用藥物，只不過是你可以為自己「不負責任」的行為找到一個推卸責任的合理藉口。

這些藥草並不是幫助你靈性提升的要件，充其量只是個管道。只要你願意改變自己的行為，就算不透過任何的藥物也可以讓自己達到相同的境界。每個人只要每天願意花個五分鐘的時間與自己對話，為自己的人生做一點改變，那麼它的作用跟這些藥草的效果是一樣的。

人生中，有許多思想讓我們認為自己必須要有其它的要件來幫助我們變得完整，但其實靈魂本身就是完整的，不需要透過任何的人事物來幫助我們達到那樣的結果。只要一個人願意相信自己，那麼他的信念自然會帶領他去創造出他想要的生活。在你放不下的時候，想想自己真正害怕的究竟是什麼。