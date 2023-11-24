《生命的中間，是如果》：冤親債主型嬰靈，大多是人類自身罪惡感所折射出來的影像

文：Ruowen Huang

墮胎與嬰靈

今天我想透過回答網友的問題來解釋「墮胎與嬰靈」：靈魂是否都知道父母會流產或是決定墮胎？流產／墮胎是否等於扼殺一個生命？是否會引發所謂的報應？此外，是否有方法可以幫助那些被父母選擇墮胎的靈魂？

同樣的，我只能以一個靈媒的立場來分享我的個人看法。我知道墮胎並不是一個很容易的選擇，從自己懷孕到選擇放棄小孩子，或許在外人眼裡覺得人們選擇墮胎是件簡單又不負責任的決定。但是一個女性從受孕的那一刻起，她的身心靈其實就已經開始與體內那個還未成形的靈魂做了連結，所以往往內心需要經歷很大的掙扎才有辦法做出墮胎的決定。

我不知道各位是為了什麼原因選擇墮胎，但單就靈魂的角度來看，靈魂從一開始就知道自己會不會被生出來，無論是意外流產或是選擇墮胎。當然，有很多人覺得墮胎是自己的選擇，理應會得到報應。但我覺得與其說它是一種報應，倒不如說是一堂功課。

因為人們從知道自己懷孕到選擇墮胎的這個過程，內心通常有很大的掙扎，而如何去處理這段時間的情緒起伏，又或者是面對自己做出來的決定所帶來的後果，這些都是功課所在。只是人們往往帶著罪惡感墮胎，拿掉小孩之後，又因為罪惡感所引發的種種不順，很容易歸咎是嬰靈帶來的報應，藉此讓自己為墮胎的決定感到好過一點。

因此我個人覺得墮胎與因果報應並沒有太大的關聯。流產就更不用說了，在父母沒有辦法控制的情況下失去一個小孩，本身要調整失去的情緒就已經是一門大功課了，更不可能跟因果報應扯上關係。

此外，有很多人覺得，人們只要一受孕，特別是超音波裡顯示的心跳聲，證明肚子裡的胎兒已經擁有完全的生命，也就是有靈魂的存在。但坦白說，以我這麼多年從靈媒的立場觀察，當一個人懷孕未滿三個月以前，小孩的靈魂是不會進到身體裡面去的。他們可能會跟在母親的身邊，但還不會與體內的胎兒連結。往往是等到胚胎開始有點成形的時候，他們才會慢慢地學習適應那個身體。

即便是學習適應身體的過程中，他們也不會一直待在那裡，通常是進進出出、一點一滴地適應。等到胎兒的身體發育完整之後，他們待在母體內的時間也會相對地變長，大多是在快出生前的一、兩個月。

許多母親通常在懷孕三個月之後會發現自己的身體感官好像開始改變，原本喜歡的事情變得不喜歡了，或是喜歡的口味突然換了，又或者是在懷孕初期與末期有相差甚遠的改變，這主要也是因為嬰兒的靈魂開始進駐的關係。

由於體內的胎兒已經開始與靈魂做連結，所以你自身的感官也會因為那個靈魂的偏好而改變，藉此幫助母親更了解自己小孩的喜好與個性，進而在小孩出生之後可以更輕鬆地育養他。所以從靈魂的角度來看，無論你做了什麼樣的選擇，我尊重每個人的抉擇，也相信事情都有其存在的道理。在全知靈魂的鋪陳下，或許體驗這個決定的後果才是你的靈魂真正想要學習的功課。

如果今天有一個靈魂決定要成為你的小孩。他通常會在受孕前的六到八個月左右跟隨在你的身邊，並且一般會等到胎兒發育到三個月左右，靈魂才會慢慢地學著適應那個身體。此外，靈魂會有二十年左右的時間至少三次機會嘗試成為你的小孩。也就是說，如果你選擇墮胎一次或兩次，在三次之內都會是同樣的靈魂選擇來當你的小孩。

由於靈魂並不受時間和空間的限制，所以對人類來說漫長的二十年，對他們來說並沒有任何意義。換句話說，不管你們墮胎幾次，你們都注定要生下選擇你們為父母的小孩子。

在台灣，有些人在墮胎之後會去拜拜或算命，可能會聽到算命師父說身邊有嬰靈跟著。有懷孕過的人都應該知道，懷孕會影響到心靈與身體層面，因此在選擇墮胎的決定之後，如何從這個過程中找到平衡本身就是一件困難的功課。

若是配合前文所談到的「鬼的種類」，那麼所謂的嬰靈就是屬於「冤親債主」的類型。他們大多是透過人類自身的罪惡感所折射出來的影像。通常嬰靈的形體取決於父母親自己的觀念，若是他們覺得嬰靈像個胚胎的話，那麼就會以那樣子的方式呈現；若是覺得像個小男孩的模樣，那麼所謂的嬰靈也會以小男孩的模樣呈現。

嬰靈通常是靠內心的罪惡感在餵養。許多人墮胎以後內心都有很強烈的罪惡感。當這些情緒沒有辦法找到抒發的管道時，就會形成一個不斷增加的壓力附著在你的身上。如果內心一直沒有辦法面對這些罪惡感並處理它的話，那麼長期累積的結果可能就會在你的身體上造成病痛。

基本上，任何的能量被長期壓抑，都會積「壓」成疾。在國外並沒有嬰靈的觀念，當他們面對流產與墮胎的事件時，會習慣性地透過一些儀式來轉移或釋放悲傷。他們可能會種樹，也可能是為小孩辦一場盛大的喪禮，因此，一般的通靈人很少在外國人們身上看到台灣常見的嬰靈。

若是真想做些什麼事情來幫助這些靈魂，我曾經說過「祝福」是對靈魂最直接的幫助。同時，墮胎的人可以把自己的身心靈照顧好，等到小孩子再度來到生命中時，讓自己有足夠的能力以及成熟的心智成為一個好父母。

此外，即便靈魂不會被生出來，也不論手術大小，墮胎難免還是會使身體受到手術的傷害，所以若非情非得已，與其讓自己落入必須選擇墮胎的局面，不如從一開始就把自己保護好，若還沒有準備好生小孩，就先做好避孕，這才是最明智的選擇喔。