每天上下班經過忠孝復興捷運站，都能看到廣告牆灑滿消費主義的「精神毒品」
我們想讓你知道的是
台北捷運忠孝復興站廣告牆的洗腦方式，讓人想無視都很困難。而上面賣的產品，似乎都不是生活必需品。政府跟有錢人，他們攜手合作，創造了低薪、高房價的時代，有權有勢的人，他們灑滿廣告，竊笑著：「吃下去吧！吃下我製造的精神垃圾，你將失去自我，成為我的俘虜，乃至我的奴僕。」
文：HH小姐
我每天上下班搭乘捷運，穿梭在板南線跟文湖線之間，轉乘會經過忠孝復興站。
在忠孝復興轉乘的過程中，會經過長長的手扶梯，而手扶梯旁有一大片廣告牆，每隔一段時間會更換商業廣告。儘管捷運站裡每面牆都是廣告，但對手扶梯這面廣告牆特別有印象，是因為這面廣告牆不僅面積特別大，有時候還會有影片、音樂，甚至是將整條手扶梯都貼上廣告。
高強度的洗腦方式，讓人想無視都很困難。
對於這面廣告牆，今年比較有印象的，是五月天的粉紅foodpanda送，再到阿滴、唐綺陽、田馥甄的綠色Ubereats，接著是政治正確的黑小美人魚，沒多久，是金智秀的迪奧癮誘唇膏，然後，粉紅foodpanda送又換成吳慷仁和賀瓏代言，後來，是曹佑寧代言的Samsung手機，李知恩的NewBalance經典鞋款，最近則是不斷重複高唱baby的迪奧香水。
廣告的正確時間軸，可能不是這麼正確，可能記得有點凌亂，商業廣告太多。
迪奧跟foodpanda一定很有錢，不僅找了知名藝人代言，廣告待在廣告牆上的時間很久，短短一年以內，還在廣告牆上出現了兩次。
消費主義在民眾上下班的必經之路，灑下天羅地網的精神毒品。
上面商業廣告賣的產品，似乎都不是民眾生活中必然需要的產品。我這個年齡階段最想要的，是一個可以安身立命的家。不過，政府跟有錢人，他們是不會想給你一個家的，他們攜手合作，創造了低薪、高房價的時代，還要隱微地讓你吞下精神毒品，於是你逐漸活在消費主義創造的迷幻世界。
手裡拿著外送，擦上唇膏，穿上最經典的步鞋，噴上香水，使用拍照功能極佳的手機，拍照、上傳IG，人人靠著消費體驗，打造了虛幻的自我。
仔細看，小心聽，廣告賣的不只是產品，而是一種身而為人的獨特。
精神毒品吃久了，我們會忘記，一個人的獨特，本在於他的生命風格。生命風格是什麼？可以當飯吃嗎？是肉眼看得見的嗎？人有生命風格，要幹嘛呢？有什麼利益可言呢？
「常德不離，復歸於嬰兒。」——老子《道德經》
獨特的生命風格，是你生活在這個世界上，與他人與眾不同的證明。
你能因著你的生命風格，去探尋你的價值與天賦，創造他人無法複製的成就。
你能因著你的生命風格，在困頓、低潮的時候，用屬於你的生存模式，帶領自己擊碎困境，創造新的旅程。
你能因著你的生命風格，找到與你志趣相投的朋友，建立親密與歸屬，你們一起體驗生命的快樂與痛苦。
你能因著你的生命風格，去思索、去感受，生存的意義與目的，找出你活在世界上得以安然生活的方式。
生命風格，是老天爺送給人的禮物，是個人的價值所在。
回歸嬰兒的無邪天真，以嬰兒的眼光看世界，便能不受商業廣告影響，以自身獨特的生命風格生存，明白生命的意義在於探索與經歷，在遍布商業廣告的城市中，回歸本我。
有權有勢的人，不想要你看見自身的生命風格，回歸嬰兒的質樸，成為獨特的人。
他們灑滿廣告，竊笑著：「吃下去吧！吃下我製造的精神垃圾，你將失去自我，成為我的俘虜，乃至我的奴僕，什麼生命風格，什麼自我價值，都忘掉吧！把你身而為人的價值，全附著在商品上吧！」
吃下精神毒品，你的錢遠遠不夠買更多消費體驗，你想賺更多錢，甘於冒上風險嘗試投機、信任詐騙。投資成為顯學，人人領低薪，人人想致富，人人沒有安身立命的家。
但是，人人都在買更多消費體驗。
我只想要一個安身立命的家，在我照顧好多生命凋零的個案後，可以好好沉澱、休息的家，沒有想靠房地產致富，只想安穩自住到死。
家，能讓我富養自己的精神狀態，好繼續做一個能為社會貢獻的教育工作者，唇膏沒辦法照顧我的精神狀態。要買一個家的規則，也在他們的手上，唇膏你賣的，房子你賣的，吃下過多精神毒品，暈頭轉向的人，是我在顧的。
這是我所處的時代，我所處的社會階級，以及我沒有吃下精神毒品，清醒又無奈的悲傷。
（我一直覺得女人談消費主義，好像顯得很自命清高，我要強調，我還是有很喜歡物質的時候，例如看到漂亮洋裝跟耳環哈哈哈。）
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：忠孝復興捷運站的廣告牆像精神毒品
我一直覺得女人談消費主義，好像顯得很自命清高，我要強調，我還是有很喜歡物質的時候，例如看到漂亮洋裝跟耳環哈哈哈。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。