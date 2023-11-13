每天上下班經過忠孝復興捷運站，都能看到廣告牆灑滿消費主義的「精神毒品」

文：HH小姐

我每天上下班搭乘捷運，穿梭在板南線跟文湖線之間，轉乘會經過忠孝復興站。

在忠孝復興轉乘的過程中，會經過長長的手扶梯，而手扶梯旁有一大片廣告牆，每隔一段時間會更換商業廣告。儘管捷運站裡每面牆都是廣告，但對手扶梯這面廣告牆特別有印象，是因為這面廣告牆不僅面積特別大，有時候還會有影片、音樂，甚至是將整條手扶梯都貼上廣告。

高強度的洗腦方式，讓人想無視都很困難。

對於這面廣告牆，今年比較有印象的，是五月天的粉紅foodpanda送，再到阿滴、唐綺陽、田馥甄的綠色Ubereats，接著是政治正確的黑小美人魚，沒多久，是金智秀的迪奧癮誘唇膏，然後，粉紅foodpanda送又換成吳慷仁和賀瓏代言，後來，是曹佑寧代言的Samsung手機，李知恩的NewBalance經典鞋款，最近則是不斷重複高唱baby的迪奧香水。

廣告的正確時間軸，可能不是這麼正確，可能記得有點凌亂，商業廣告太多。

迪奧跟foodpanda一定很有錢，不僅找了知名藝人代言，廣告待在廣告牆上的時間很久，短短一年以內，還在廣告牆上出現了兩次。

消費主義在民眾上下班的必經之路，灑下天羅地網的精神毒品。

上面商業廣告賣的產品，似乎都不是民眾生活中必然需要的產品。我這個年齡階段最想要的，是一個可以安身立命的家。不過，政府跟有錢人，他們是不會想給你一個家的，他們攜手合作，創造了低薪、高房價的時代，還要隱微地讓你吞下精神毒品，於是你逐漸活在消費主義創造的迷幻世界。

手裡拿著外送，擦上唇膏，穿上最經典的步鞋，噴上香水，使用拍照功能極佳的手機，拍照、上傳IG，人人靠著消費體驗，打造了虛幻的自我。

仔細看，小心聽，廣告賣的不只是產品，而是一種身而為人的獨特。

精神毒品吃久了，我們會忘記，一個人的獨特，本在於他的生命風格。生命風格是什麼？可以當飯吃嗎？是肉眼看得見的嗎？人有生命風格，要幹嘛呢？有什麼利益可言呢？

「常德不離，復歸於嬰兒。」——老子《道德經》

獨特的生命風格，是你生活在這個世界上，與他人與眾不同的證明。

你能因著你的生命風格，去探尋你的價值與天賦，創造他人無法複製的成就。

你能因著你的生命風格，在困頓、低潮的時候，用屬於你的生存模式，帶領自己擊碎困境，創造新的旅程。

你能因著你的生命風格，找到與你志趣相投的朋友，建立親密與歸屬，你們一起體驗生命的快樂與痛苦。

你能因著你的生命風格，去思索、去感受，生存的意義與目的，找出你活在世界上得以安然生活的方式。

生命風格，是老天爺送給人的禮物，是個人的價值所在。

回歸嬰兒的無邪天真，以嬰兒的眼光看世界，便能不受商業廣告影響，以自身獨特的生命風格生存，明白生命的意義在於探索與經歷，在遍布商業廣告的城市中，回歸本我。

有權有勢的人，不想要你看見自身的生命風格，回歸嬰兒的質樸，成為獨特的人。

他們灑滿廣告，竊笑著：「吃下去吧！吃下我製造的精神垃圾，你將失去自我，成為我的俘虜，乃至我的奴僕，什麼生命風格，什麼自我價值，都忘掉吧！把你身而為人的價值，全附著在商品上吧！」

吃下精神毒品，你的錢遠遠不夠買更多消費體驗，你想賺更多錢，甘於冒上風險嘗試投機、信任詐騙。投資成為顯學，人人領低薪，人人想致富，人人沒有安身立命的家。

但是，人人都在買更多消費體驗。

我只想要一個安身立命的家，在我照顧好多生命凋零的個案後，可以好好沉澱、休息的家，沒有想靠房地產致富，只想安穩自住到死。

家，能讓我富養自己的精神狀態，好繼續做一個能為社會貢獻的教育工作者，唇膏沒辦法照顧我的精神狀態。要買一個家的規則，也在他們的手上，唇膏你賣的，房子你賣的，吃下過多精神毒品，暈頭轉向的人，是我在顧的。

這是我所處的時代，我所處的社會階級，以及我沒有吃下精神毒品，清醒又無奈的悲傷。

（我一直覺得女人談消費主義，好像顯得很自命清高，我要強調，我還是有很喜歡物質的時候，例如看到漂亮洋裝跟耳環哈哈哈。）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：忠孝復興捷運站的廣告牆像精神毒品

我一直覺得女人談消費主義，好像顯得很自命清高，我要強調，我還是有很喜歡物質的時候，例如看到漂亮洋裝跟耳環哈哈哈。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九