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2023/11/10,
農漁

專家用肉眼也分辨不出來，幫「台灣蚵」驗明正身有多困難？

專家用肉眼也分辨不出來，幫「台灣蚵」驗明正身有多困難？
Photo Credit: 環境資訊中心 / 袁慧妍

我們想讓你知道的是

你能分辨出美味蚵仔煎的「蚵」，是來自台灣還是越南嗎？其實，如果憑肉眼連專業研究人員都分不出來，整個過程最難的，是要確認牡蠣樣品真正的來源地，在台灣可以在養殖場找到樣本，但在越南，你要確認他們售賣的是純越南生長還是還有混充。

環境資訊中心記者 袁慧妍報導

你能分辨出美味蚵仔煎的「蚵」，是來自台灣還是越南嗎？近年，與台灣蚵同屬葡萄牙牡蠣（學名︰Magallana angulata）品種、售價較低的越南蚵，佔總進口牡蠣量一半以上。為杜絕混充，農業部水產試驗所於6日召開記者會，公布新開發的牡蠣產地鑑別技術，透過分析兩地共595件蚵樣本中14種元素，辨識率可達97.3%。

漁業署稱，未來將與行政院食品安全辦公室和衛福局食藥署共同研擬檢驗機制，若有混充則以《食安法》開罰。

進口越南蚵，引發混充及食安疑慮

本地牡蠣近十年產量下跌，由2010年的3.6萬公噸，下跌至2022年的1.67萬公噸。牡蠣進口量則持續上升，由2019年的1931公噸，逐年上升至2022年的5217公噸，及2023年首9個月的4525公噸。

每年10月至隔年2月為國內牡蠣生產量淡季，亦是進口牡蠣高峰期。

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擷取自農業部水產試驗所簡報
從2020年開始，越南進口蚵數量大增，跑贏其他國家如日本、韓國等

越南是我國目前最大牡蠣進口國，從2019年的201公噸（占總進口量10.4%），上升至2022年的2023公噸（占總進口量57.9%），進口量遠超日本、韓國、美國或其他國家。台灣蚵售價每台斤約160元，越南蚵則約120元，由於兩地牡蠣屬同種，肉眼難以辨識，引發不肖業者混充疑慮。

食安問題亦是消費者關心的一環，衛生福利部食品藥物管理署在2021年至今，已有14筆關於進口越南蚵肉的微生物量、重金屬量等不符規定的資料。

最難是確認「越南蚵」的來源地

為保障消費者，農業部水試所於2022年6月至2023年9月期間，於台灣5個行政區包括彰化、雲林、嘉義、台車及澎湖，取得國產牡蠣樣本380件，及北越（下龍灣及榮市）、中越（峴港）、南越（芽莊）等收集215件樣品，進行DNA鑑定技術以確定為葡萄牙牡蠣後，再利用感應耦合電漿質譜儀（ICP-MS）技術，分析清肉樣本中14種元素包括鎘（Cd）、鉻（Co）、銅（Cr）、鐵（Fe）等的含量，建立1785筆特徵元素分析資料庫。

由於牡蠣的可食用組織會累積生長及棲息環境中的各種元素，這種特性可反映來源地及作為產地鑑別的重要依據，辨識率可達97.3%。

水產加工組研究員兼組長蔡慧君表示，整個檢測過程最難的部分，是要確認牡蠣樣品真正的來源地，「在台灣可以在養殖場找到樣本，但在越南，你要確認他們售賣的是純越南生長還是還有混充。」當局在越南市場找到純正來源地的剝殼牡蠣後，會裝箱冷凍寄回實驗室進行檢測。

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擷取自農業部水產試驗所簡報
從595件境內外牡蠣樣品中，可分析到牡蠣是來自台灣本島、澎湖、越南

台灣蚵溯源養殖戶不到四成，標章非強制性

水試所所長張錦宜稱，新技術尚未在市場上使用過，只做樣品測試；由於過往並沒有技術可以辨識到牡蠣來源地，也一直未有違反標示的開罰案件。漁業署過往亦有輔導國產牡蠣業者導入水產品溯源制度，迄今已通過產銷履歷及水產品可溯源標章戶共有702戶，佔總牡蠣養殖戶逾35%。

對於「不標就不抓」，或者可溯源標章產品售價更貴等問題，張錦宜表示，標章制度非強制性，但「相信民眾願意付出更多來購買有來源保證的食品」，又指新技術未來也可應用在其他水產品。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：農業部新技術助「台灣蚵」驗明正身 混充者可被開罰

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬


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