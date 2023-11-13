德國人常強調歡迎難民和移民，但同理心不是靠口號
我們想讓你知道的是
很多居德的人卻會發現，公家機關對外國人態度不佳，尤其是德文不佳者；而公文所用的深奧官僚用語，亦即「juristisches Deutsch」或「Amtsdeutsch」，甚至連德國人都看不懂。
留外的人時會希望身邊人多一份同理心。
何謂同理心，簡單來說就是易地而處，即英文所講的「穿上別人的鞋子」（put oneself into somebody's shoes）。按《劍橋詞典》解釋，同理心（empathy）是能夠設身處地、想像自己體驗別人境況的能力。這字典將「empathy」分類為C2級別的高階詞彙，然而許多歐洲語言都有這個字，對於歐洲人絕不陌生。
同理心不應流於口號。近年德國人常強調歡迎難民和移民，從數年前的中東難民，到今天的烏克蘭難民，民間和政府部門都有很多歡迎標語，在各地亦貼有這些語言的資訊，聘用很多會這些語言的義工和工作人員，也增設阿拉伯文和烏克蘭文的網站。而對於來求學、工作和生活的人，德國民間普遍歡迎，政府近年亦調低入籍門檻，讓技術勞工可盡快歸化。
很多居德的人卻會發現，公家機關對外國人態度不佳，尤其是德文不佳者；而公文所用的深奧官僚用語，亦即「juristisches Deutsch」或「Amtsdeutsch」，甚至連德國人都看不懂。
我時常對德國人說，同理心不是單靠歡迎口號，而是設身處地體會外國人在德遇到的困難。與德文不佳的人談天時，有沒有嘗試講慢些、講少點俚語和俗語、用上簡單詞彙讓他們聽懂？有沒有向外國同事主動伸出援手，以及介紹當地生活須知？當德文不流利的人向你問路或查詢售票機用法時，有沒有試過盡量簡單解釋，以及有耐性呢？
這些微小的一點一滴，外國人都看在眼內，也是他們對德國最貼身的印象和感受，官員說甚麼都是其次。曾看過一個討論，有歐洲人問到為何大學宿舍內亞洲學生總愛抱團，見到本地人都不打招呼。回答的人都反問他有否先主動介紹自己，與他們傾談。因為亞洲人人在異地，不熟悉當地文化，自然也比較內斂。主動與人和善，是本地人應盡的責任，而不是只抱怨亞洲人無禮。
當然，同理心絕不應被濫用，佔人便宜後還責備對方沒同理心，非常要不得。然而適量的同理心，人應共有。在外地生活，我們一定會記得每個對自己有同理心的人，從下機後指引我們到車站的伯伯，到耐心解釋宿舍洗衣機操作的年輕學生，都點燃我們在異地的每一寸軌跡。
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
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你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
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看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome