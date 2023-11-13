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TNL+ 2023/11/13,
國際

德國人常強調歡迎難民和移民，但同理心不是靠口號

德國人常強調歡迎難民和移民，但同理心不是靠口號
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

很多居德的人卻會發現，公家機關對外國人態度不佳，尤其是德文不佳者；而公文所用的深奧官僚用語，亦即「juristisches Deutsch」或「Amtsdeutsch」，甚至連德國人都看不懂。

留外的人時會希望身邊人多一份同理心。

何謂同理心，簡單來說就是易地而處，即英文所講的「穿上別人的鞋子」（put oneself into somebody's shoes）。按《劍橋詞典》解釋，同理心（empathy）是能夠設身處地、想像自己體驗別人境況的能力。這字典將「empathy」分類為C2級別的高階詞彙，然而許多歐洲語言都有這個字，對於歐洲人絕不陌生。

同理心不應流於口號。近年德國人常強調歡迎難民和移民，從數年前的中東難民，到今天的烏克蘭難民，民間和政府部門都有很多歡迎標語，在各地亦貼有這些語言的資訊，聘用很多會這些語言的義工和工作人員，也增設阿拉伯文和烏克蘭文的網站。而對於來求學、工作和生活的人，德國民間普遍歡迎，政府近年亦調低入籍門檻，讓技術勞工可盡快歸化。

很多居德的人卻會發現，公家機關對外國人態度不佳，尤其是德文不佳者；而公文所用的深奧官僚用語，亦即「juristisches Deutsch」或「Amtsdeutsch」，甚至連德國人都看不懂。

我時常對德國人說，同理心不是單靠歡迎口號，而是設身處地體會外國人在德遇到的困難。與德文不佳的人談天時，有沒有嘗試講慢些、講少點俚語和俗語、用上簡單詞彙讓他們聽懂？有沒有向外國同事主動伸出援手，以及介紹當地生活須知？當德文不流利的人向你問路或查詢售票機用法時，有沒有試過盡量簡單解釋，以及有耐性呢？

這些微小的一點一滴，外國人都看在眼內，也是他們對德國最貼身的印象和感受，官員說甚麼都是其次。曾看過一個討論，有歐洲人問到為何大學宿舍內亞洲學生總愛抱團，見到本地人都不打招呼。回答的人都反問他有否先主動介紹自己，與他們傾談。因為亞洲人人在異地，不熟悉當地文化，自然也比較內斂。主動與人和善，是本地人應盡的責任，而不是只抱怨亞洲人無禮。

當然，同理心絕不應被濫用，佔人便宜後還責備對方沒同理心，非常要不得。然而適量的同理心，人應共有。在外地生活，我們一定會記得每個對自己有同理心的人，從下機後指引我們到車站的伯伯，到耐心解釋宿舍洗衣機操作的年輕學生，都點燃我們在異地的每一寸軌跡。

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