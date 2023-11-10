民眾黨發表三份「柯文哲輾壓侯友宜」的民調，可能反而幫國民黨鞏固基本盤

文：張進逸

去年的今天，我發文如下：

對有些人而言，退縮會讓人感到自體虛弱而痛苦，為了維護外在的強大生命力，態度強硬就是反射動作。此時，談利害計算沒有意義，因為對他們而言那都是次要的。

經過了一年之後，類似的事情巧合地再度重演。

民眾黨發表的三份民調

11月8日，柯文哲主席及民眾黨公布了三份民調，皆顯示柯文哲勝過侯友宜。在此先不討論民調數字的意義及疑慮，那是另一個問題，而是重點放在「公布」的意義上。

資料來源：民眾黨

眾所皆知藍白合已經快要走不下去，所以雙方現在都在做損害管理，一方面要讓藍白不合的責任不要歸在自己頭上，另一方面則要在最後關頭時增加棄對方保自己的機會。換言之，前者的意義在於安撫自家的支持者，後者的意義在於要去爭搶對方的支持者。

在這段期間裡，無論是國民黨提出各種花式方案，或是民眾黨專注要求全民調，都是試圖建構自身的正當性，這一點某種程度也達到目的，確實自家的支持者多半能夠接受已經有盡力要促成藍白合，奈何對方並不相讓。

然而，在爭搶對方的支持者上，顯然柯主席及民眾黨做的就不夠漂亮。過程當中，先是說就算讓侯選也選不上，再拋出讓你3%也不敢跟，今天則是直接端出民調，宣告我們就是比你強。這一點，對於未來想要爭取藍軍選民的支持，顯然有非常不利的影響。

理由在於選票結構上，侯友宜現在的盤面大多是藍軍自家選票，缺乏中間選民的支持，因此要棄侯保柯的大前提，是要讓藍軍選民也認同柯主席。若要認同，至少要讓藍軍選民感受到無論由侯或柯當選，都是自家人，不用分那麼細。

但是柯主席在攻擊民進黨這點上，雖然確實能讓藍軍選民認同，但是對於國民黨也同樣不留情面時，那就是另一回事了。對許多藍軍選民來講，他們即使覺得侯友宜並不那麼優秀，但終究在檯面上是代表國民黨參選，自家人可以有意見，不代表外人可以任意踐踏，這只會激發嚴重的反感。

換言之，當未考慮藍軍選民的心情時，由於要投給侯友宜的中間選民原本就不多了，所以即使端出看似輾壓侯友宜的民調，也無助於說服更多原本支持侯友宜的選民，轉而棄保支持柯主席，反而幫助侯友宜再次的鞏固了自己的基本盤。

「不以短期利益犧牲長期利益」

之所以會導致藍白那麼嚴重的矛盾，最主要的原因還是柯主席雖然常常將「五個互相」掛在嘴邊，更加強調「互相諒解」的重要性，但顯然這個互相諒解沒有放在對國民黨身上。對國民黨來說，2024總統大選並不是終點，在考慮戰略時，會放在未來發展情勢的整體考量上，而不僅只是口號上的下架民進黨。

這也是為什麼柯主席常常不解，為什麼明明由他代表藍白合參選勝算最高，國民黨卻遲遲不願意接受？理由就是對於國民黨來講，他們的戰略目標顯然和柯主席不同。當柯主席說著「下架民進黨，然後呢？難道換國民黨上來貪污腐敗？」時，國民黨決策層或許也在想著「下架民進黨，然後呢？難道換民眾黨上來將藍軍吃乾抹淨？」

站在柯主席常講的，「不以短期利益犧牲長期利益」這句話上，國民黨正是了解若是為了下架民進黨，而讓出總統主導權，恰恰就是為了短期利益而犧牲長期利益，自然不會選擇隨隨便便退讓。

因此如果站在「互相諒解」的立場，其實柯主席的最優策略，應該是兄弟爬山，各自努力，採取「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」的態度，讓買賣不成仁義在，若是最後關頭確實顯示柯主席領先侯友宜，才有機會說服藍軍選民轉而棄侯保柯。

但遺憾的正是如開頭所言，這些利害計算並沒有意義，若是為了大局而退縮，就會讓人感到自體虛弱而痛苦，而要為了維護外在的強大生命力，反射性的採取強硬態度。類似的事與願違的情況，這不是第一次，也不會是最後一次，又是個性格決定命運的範例。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航