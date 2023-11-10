民眾黨發表三份「柯文哲輾壓侯友宜」的民調，可能反而幫國民黨鞏固基本盤
我們想讓你知道的是
對許多藍軍選民來講，他們即使覺得侯友宜並不那麼優秀，但終究在檯面上是代表國民黨參選，自家人可以有意見，不代表外人可以任意踐踏。而要投給侯友宜的中間選民原本就不多，所以即使端出看似輾壓侯友宜的民調，也無助於說服更多原本支持侯友宜的選民轉而棄保，反而幫助侯友宜再次鞏固自己的基本盤。
文：張進逸
去年的今天，我發文如下：
對有些人而言，退縮會讓人感到自體虛弱而痛苦，為了維護外在的強大生命力，態度強硬就是反射動作。此時，談利害計算沒有意義，因為對他們而言那都是次要的。
經過了一年之後，類似的事情巧合地再度重演。
民眾黨發表的三份民調
11月8日，柯文哲主席及民眾黨公布了三份民調，皆顯示柯文哲勝過侯友宜。在此先不討論民調數字的意義及疑慮，那是另一個問題，而是重點放在「公布」的意義上。
眾所皆知藍白合已經快要走不下去，所以雙方現在都在做損害管理，一方面要讓藍白不合的責任不要歸在自己頭上，另一方面則要在最後關頭時增加棄對方保自己的機會。換言之，前者的意義在於安撫自家的支持者，後者的意義在於要去爭搶對方的支持者。
在這段期間裡，無論是國民黨提出各種花式方案，或是民眾黨專注要求全民調，都是試圖建構自身的正當性，這一點某種程度也達到目的，確實自家的支持者多半能夠接受已經有盡力要促成藍白合，奈何對方並不相讓。
然而，在爭搶對方的支持者上，顯然柯主席及民眾黨做的就不夠漂亮。過程當中，先是說就算讓侯選也選不上，再拋出讓你3%也不敢跟，今天則是直接端出民調，宣告我們就是比你強。這一點，對於未來想要爭取藍軍選民的支持，顯然有非常不利的影響。
理由在於選票結構上，侯友宜現在的盤面大多是藍軍自家選票，缺乏中間選民的支持，因此要棄侯保柯的大前提，是要讓藍軍選民也認同柯主席。若要認同，至少要讓藍軍選民感受到無論由侯或柯當選，都是自家人，不用分那麼細。
但是柯主席在攻擊民進黨這點上，雖然確實能讓藍軍選民認同，但是對於國民黨也同樣不留情面時，那就是另一回事了。對許多藍軍選民來講，他們即使覺得侯友宜並不那麼優秀，但終究在檯面上是代表國民黨參選，自家人可以有意見，不代表外人可以任意踐踏，這只會激發嚴重的反感。
換言之，當未考慮藍軍選民的心情時，由於要投給侯友宜的中間選民原本就不多了，所以即使端出看似輾壓侯友宜的民調，也無助於說服更多原本支持侯友宜的選民，轉而棄保支持柯主席，反而幫助侯友宜再次的鞏固了自己的基本盤。
「不以短期利益犧牲長期利益」
之所以會導致藍白那麼嚴重的矛盾，最主要的原因還是柯主席雖然常常將「五個互相」掛在嘴邊，更加強調「互相諒解」的重要性，但顯然這個互相諒解沒有放在對國民黨身上。對國民黨來說，2024總統大選並不是終點，在考慮戰略時，會放在未來發展情勢的整體考量上，而不僅只是口號上的下架民進黨。
這也是為什麼柯主席常常不解，為什麼明明由他代表藍白合參選勝算最高，國民黨卻遲遲不願意接受？理由就是對於國民黨來講，他們的戰略目標顯然和柯主席不同。當柯主席說著「下架民進黨，然後呢？難道換國民黨上來貪污腐敗？」時，國民黨決策層或許也在想著「下架民進黨，然後呢？難道換民眾黨上來將藍軍吃乾抹淨？」
站在柯主席常講的，「不以短期利益犧牲長期利益」這句話上，國民黨正是了解若是為了下架民進黨，而讓出總統主導權，恰恰就是為了短期利益而犧牲長期利益，自然不會選擇隨隨便便退讓。
因此如果站在「互相諒解」的立場，其實柯主席的最優策略，應該是兄弟爬山，各自努力，採取「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」的態度，讓買賣不成仁義在，若是最後關頭確實顯示柯主席領先侯友宜，才有機會說服藍軍選民轉而棄侯保柯。
但遺憾的正是如開頭所言，這些利害計算並沒有意義，若是為了大局而退縮，就會讓人感到自體虛弱而痛苦，而要為了維護外在的強大生命力，反射性的採取強硬態度。類似的事與願違的情況，這不是第一次，也不會是最後一次，又是個性格決定命運的範例。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。