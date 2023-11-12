看完《進擊的巨人》我不會說艾倫是絕對正確的，但諫山創完整傳達了「追求自由」的理念

文：淺咖啡

《進擊的巨人》連載了11年7個月的歲月，終於在2021年4月份完結。

動畫從第一季的恐怖熱血、第二季的瀕臨絕望，第三季的解開謎團，到第四季的殘酷戰爭。從恐怖、熱血、解謎、政治鬥爭、戰爭裡的人性，《進擊的巨人》從人與巨人的鬥爭，談到到人與人性的鬥爭。真的感謝諫山創在每一季都給予我們新的刺激。

我認為《進擊的巨人》是足以媲美《權力遊戲》（除了最後一季）或《天龍八部》等級的神作。本作最後一季，層次甚至拉到了哲學層次的思考——人類能不能改變自己的宿命？

（本文為完結篇心得，未看大結局者，請斟酌閱讀）

巨人的歷史

《進擊的巨人》一開始的劇情，是人類生活出現了天敵「巨人」。巨人體型高大，只吃人類，因此人類只能躲在城牆內生活，想盡辦法與巨人鬥爭。而在鬥爭的過程，人類慢慢揭開了巨人之謎。但在真相揭露後，發現的是更殘酷的現實與更困難的選擇。

2000年前，艾爾迪亞人的始祖尤米爾，因意外事件而擁有巨人之力。尤米爾的後代，只要有契機，就能成為純潔巨人或智慧巨人，擁有巨人等於擁有壓倒性的力量，也因此艾爾迪亞人成了全世界人類懼怕的對象。

尤米爾的力量在死後被分為9大智慧巨人，包括始祖巨人、盔甲巨人、超大型巨人、女巨人、顎之巨人、獸之巨人、戰槌巨人、車力巨人及進擊的巨人。

始祖巨人（王）能控制所有尤米爾的子民及所有智慧巨人，唯獨不能控制進擊的思想，進擊成了唯一能反抗王的巨人。

繼承巨人力量的弗利茲王，一代又一代，用無敵武力統治世界。輪到某一任弗利茲王（初代雷斯王）厭倦了重複的戲碼及自己人的內鬥。

追求和平的他，對其他被欺壓的民族感到愧疚。為了贖罪，他自願帶領人民到帕拉迪島，用巨人之力建三道城牆（瑪麗亞、羅塞、席娜），並用始祖巨人的力量洗腦子民，讓他們喪失過去的記憶。對外則宣稱若被攻擊，將會用巨人之力反撲。但其實暗地裡洗腦繼承者，要堅持反戰思想，就算被攻打也不能發起戰爭。

所以，當艾爾迪亞人活在帕拉迪島100年後，島民們沒看過牆外的世界，只知道牆外的巨人是威脅。島民們忘記了自己的過去，不知道外面的世界，艾爾迪亞人從受人羨慕的高貴血統，轉而成了世界厭惡的惡魔後裔。

艾爾迪亞人被全世界的人所懼怕，被全世界仇視。在世界大國瑪萊收容區的艾爾迪亞人，除了要承受惡魔血統的罵名，還要為瑪萊效忠，作為對付帕拉迪島的殺人武器。

牆內對自由的嚮往

牆內的人因為被抹除了記憶，只知道牆外有吃人的巨人。為了擴展生活領土，人類組織了「調查兵團」，主動到牆外調查外面的世界。

多數生活在牆內的人，雖然侷促，也算過著有小幸福的平凡日子。所以牆內的人們認為前往牆外等於送死，因此每次看到死傷慘重的調查兵團，都十分反感。

主角艾倫葉卡，小時候就對「自由」有絕對的嚮往。他與好友阿爾敏，在牆內嚮往外面的世界——據說有大海、火焰的水、冰的大地、沙子的雪原的美好世界。

另一方面他也崇拜著冒著生命危險，前進牆外刺探真相的調查軍團。而艾倫後來所繼承的進擊巨人，終其一生追求的就是「自由」。

在超大型巨人及鎧之巨人攻擊城牆的那天後，家破人亡的艾倫加入調查兵團，才慢慢發現自己原來擁有「進擊的巨人」的力量。更複雜的，與女王（王族）碰觸後，發現自己還擁有「始祖巨人」的力量。

另一個開外掛的是，艾倫擁有看到未來的能力，他能同時看到始祖巨人的記憶及未來。他能看見巨人力量的源頭——2000年前的始祖尤米爾，至今都還在某個空間（通道）打造巨人之力，繼續為弗利茲王奉獻人生。

絕對的奴隸，始祖尤米爾

始祖尤米爾是個象徵，象徵絕對的奴役。

尤米爾原先是個被割舌的奴隸少女，因為放走了豬，被弗利茲王說：「還你自由。」然後剖她的左眼，把她當獵物追殺。尤米爾奔逃時，意外掉入樹洞，被怪蟲附身而獲得巨人之力。

獲得巨人之力的尤米爾並不反抗，而是繼續捨身奉獻。為王開墾田地、修築橋梁、打敗敵人，幫王生了三個女兒，最後捨身救王而死。

可是，王對將死的尤米爾，只是不斷叫她起來工作。在她死後，王命令女兒們分食她的身體，以便後代能繼承巨人之力。人生第一次發現台語的「吃人夠夠」，竟然可以這麼寫實，尤米爾真是奴到最高點。

尤米爾從內到外，是絕對的奴隸。在肉體上她奉獻了身體與氣力，在精神上她奉獻了2000年的人生。她唯一做的事，就是為王產生更多更多的巨人。絕對的奴隸，甚至連反抗的思想都不會有。這是她的命，還是她的選擇？

不該被生下來的宿命

人是否生來就是命運的安排？你的出身、你的基因、你的喜好、生活方式冥冥之中都在某個時間點被安排好了。身為艾爾迪亞人，血液裡有巨人的基因，就是原罪，有罪就要贖罪，如果罪孽過於深重，最好的選擇就是終結自己。

同樣身為艾爾迪亞人，初代雷斯王與吉克葉卡都選擇自我終結這條路。初代雷斯王的選擇令人困惑。如果他真的覺得罪孽深重，為何不馬上選擇自殺滅族？如果擁有無上的力量，為何他要示弱，而非選擇幫助全世界？

一味的掩蓋真相，躲在島上，他缺乏勇氣及決斷的力量，也缺乏遠見。世上沒有永遠的烏托邦，他把最後的苦果，留給下一代去承擔。

而生活在瑪萊國收容區的吉克，身為王族母親戴娜與古立夏葉卡的兒子。他從小過著痛苦的人生，背負著惡魔血統的原罪，缺乏親情陪伴，成為父親復興艾爾迪亞的工具人。