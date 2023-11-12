看完《進擊的巨人》我不會說艾倫是絕對正確的，但諫山創完整傳達了「追求自由」的理念
我們想讓你知道的是
許多人說艾倫一生追求自由，但是卻是最不自由的人，被註定好的宿命所控制。但我認為艾倫他「自己選擇」用不自由的方式，尋求巨人之力的消除，換取艾爾迪亞人及全世界的解放；許多人認為始祖尤米爾的行為十分愚蠢。我只能說人類本來就是不理性的。
文：淺咖啡
《進擊的巨人》連載了11年7個月的歲月，終於在2021年4月份完結。
動畫從第一季的恐怖熱血、第二季的瀕臨絕望，第三季的解開謎團，到第四季的殘酷戰爭。從恐怖、熱血、解謎、政治鬥爭、戰爭裡的人性，《進擊的巨人》從人與巨人的鬥爭，談到到人與人性的鬥爭。真的感謝諫山創在每一季都給予我們新的刺激。
我認為《進擊的巨人》是足以媲美《權力遊戲》（除了最後一季）或《天龍八部》等級的神作。本作最後一季，層次甚至拉到了哲學層次的思考——人類能不能改變自己的宿命？
（本文為完結篇心得，未看大結局者，請斟酌閱讀）
巨人的歷史
《進擊的巨人》一開始的劇情，是人類生活出現了天敵「巨人」。巨人體型高大，只吃人類，因此人類只能躲在城牆內生活，想盡辦法與巨人鬥爭。而在鬥爭的過程，人類慢慢揭開了巨人之謎。但在真相揭露後，發現的是更殘酷的現實與更困難的選擇。
2000年前，艾爾迪亞人的始祖尤米爾，因意外事件而擁有巨人之力。尤米爾的後代，只要有契機，就能成為純潔巨人或智慧巨人，擁有巨人等於擁有壓倒性的力量，也因此艾爾迪亞人成了全世界人類懼怕的對象。
尤米爾的力量在死後被分為9大智慧巨人，包括始祖巨人、盔甲巨人、超大型巨人、女巨人、顎之巨人、獸之巨人、戰槌巨人、車力巨人及進擊的巨人。
始祖巨人（王）能控制所有尤米爾的子民及所有智慧巨人，唯獨不能控制進擊的思想，進擊成了唯一能反抗王的巨人。
繼承巨人力量的弗利茲王，一代又一代，用無敵武力統治世界。輪到某一任弗利茲王（初代雷斯王）厭倦了重複的戲碼及自己人的內鬥。
追求和平的他，對其他被欺壓的民族感到愧疚。為了贖罪，他自願帶領人民到帕拉迪島，用巨人之力建三道城牆（瑪麗亞、羅塞、席娜），並用始祖巨人的力量洗腦子民，讓他們喪失過去的記憶。對外則宣稱若被攻擊，將會用巨人之力反撲。但其實暗地裡洗腦繼承者，要堅持反戰思想，就算被攻打也不能發起戰爭。
所以，當艾爾迪亞人活在帕拉迪島100年後，島民們沒看過牆外的世界，只知道牆外的巨人是威脅。島民們忘記了自己的過去，不知道外面的世界，艾爾迪亞人從受人羨慕的高貴血統，轉而成了世界厭惡的惡魔後裔。
艾爾迪亞人被全世界的人所懼怕，被全世界仇視。在世界大國瑪萊收容區的艾爾迪亞人，除了要承受惡魔血統的罵名，還要為瑪萊效忠，作為對付帕拉迪島的殺人武器。
牆內對自由的嚮往
牆內的人因為被抹除了記憶，只知道牆外有吃人的巨人。為了擴展生活領土，人類組織了「調查兵團」，主動到牆外調查外面的世界。
多數生活在牆內的人，雖然侷促，也算過著有小幸福的平凡日子。所以牆內的人們認為前往牆外等於送死，因此每次看到死傷慘重的調查兵團，都十分反感。
主角艾倫葉卡，小時候就對「自由」有絕對的嚮往。他與好友阿爾敏，在牆內嚮往外面的世界——據說有大海、火焰的水、冰的大地、沙子的雪原的美好世界。
另一方面他也崇拜著冒著生命危險，前進牆外刺探真相的調查軍團。而艾倫後來所繼承的進擊巨人，終其一生追求的就是「自由」。
在超大型巨人及鎧之巨人攻擊城牆的那天後，家破人亡的艾倫加入調查兵團，才慢慢發現自己原來擁有「進擊的巨人」的力量。更複雜的，與女王（王族）碰觸後，發現自己還擁有「始祖巨人」的力量。
另一個開外掛的是，艾倫擁有看到未來的能力，他能同時看到始祖巨人的記憶及未來。他能看見巨人力量的源頭——2000年前的始祖尤米爾，至今都還在某個空間（通道）打造巨人之力，繼續為弗利茲王奉獻人生。
絕對的奴隸，始祖尤米爾
始祖尤米爾是個象徵，象徵絕對的奴役。
尤米爾原先是個被割舌的奴隸少女，因為放走了豬，被弗利茲王說：「還你自由。」然後剖她的左眼，把她當獵物追殺。尤米爾奔逃時，意外掉入樹洞，被怪蟲附身而獲得巨人之力。
獲得巨人之力的尤米爾並不反抗，而是繼續捨身奉獻。為王開墾田地、修築橋梁、打敗敵人，幫王生了三個女兒，最後捨身救王而死。
可是，王對將死的尤米爾，只是不斷叫她起來工作。在她死後，王命令女兒們分食她的身體，以便後代能繼承巨人之力。人生第一次發現台語的「吃人夠夠」，竟然可以這麼寫實，尤米爾真是奴到最高點。
尤米爾從內到外，是絕對的奴隸。在肉體上她奉獻了身體與氣力，在精神上她奉獻了2000年的人生。她唯一做的事，就是為王產生更多更多的巨人。絕對的奴隸，甚至連反抗的思想都不會有。這是她的命，還是她的選擇？
不該被生下來的宿命
人是否生來就是命運的安排？你的出身、你的基因、你的喜好、生活方式冥冥之中都在某個時間點被安排好了。身為艾爾迪亞人，血液裡有巨人的基因，就是原罪，有罪就要贖罪，如果罪孽過於深重，最好的選擇就是終結自己。
同樣身為艾爾迪亞人，初代雷斯王與吉克葉卡都選擇自我終結這條路。初代雷斯王的選擇令人困惑。如果他真的覺得罪孽深重，為何不馬上選擇自殺滅族？如果擁有無上的力量，為何他要示弱，而非選擇幫助全世界？
一味的掩蓋真相，躲在島上，他缺乏勇氣及決斷的力量，也缺乏遠見。世上沒有永遠的烏托邦，他把最後的苦果，留給下一代去承擔。
而生活在瑪萊國收容區的吉克，身為王族母親戴娜與古立夏葉卡的兒子。他從小過著痛苦的人生，背負著惡魔血統的原罪，缺乏親情陪伴，成為父親復興艾爾迪亞的工具人。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。