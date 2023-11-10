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2023/11/10,
商業

韓式炸雞熱潮再起：起家雞、NENE、bb.q、橋村炸雞和BHC，5大連鎖品牌接力登台掀戰

韓式炸雞熱潮再起：起家雞、NENE、bb.q、橋村炸雞和BHC，5大連鎖品牌接力登台掀戰
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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疫情後餐飲市場崛起，各家集團踴躍引進海外品牌。不過為適應台灣市場，韓式炸雞來台也要調整餐飲形式，例如，在韓國炸雞外帶、外送的占比更高，但台灣則較多是提供內用的店型，且相較於韓國人在炸雞店就是吃炸雞配啤酒，完了再去續攤，多數業者進入台灣市場後，會提供更多韓式料理，有湯有飯菜，變成吃一餐的概念。

（中央社）連鎖韓式炸雞品牌接連登台，疫前已有起家雞、NENE、bb.q進軍台灣，今年六角王座與橘焱胡同則分別宣布將橋村炸雞和BHC引進台灣；但有人卻說，韓式炸雞的勁敵是台灣鹹酥雞，而韓式炸雞來台確實也要調整餐飲形式。

受韓劇影響，台灣民眾對韓式飲食產生濃厚的興趣，尤其2013年知名韓劇來自星星的你引爆台灣人吃炸雞配啤酒的韓流熱潮；陸續有餐飲集團把韓式連鎖炸雞品牌引進台灣市場，疫情前已有起家雞、NENE CHICKEN、bb.q CHICKEN接力登台，並達到一定展店規模，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後又再掀起一波代理潮。

六角國際旗下子公司王座國際今年初宣布，與韓國橋村炸雞簽訂台灣地區獨家總代理權，繼今年8月於板橋車站開出首店後，11月初已在台北101開出第2家直營店，預計12月將在信義區再展店。

韓國橋村炸雞自1991年開業至今不斷拓展版圖，在印尼、馬來西亞、泰國、中國以及美國已開設超過1300家連鎖分店。王座總經理林子恒表示，引進橋村炸雞後，已在大台北地區開設3家直營門市，未來會發展國內加盟制度，目標在台開設百店，力拚問鼎台灣韓式炸雞龍頭。

餐飲集團橘焱胡同8日宣布與韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進BHC炸雞來台，正式踏入韓式餐食市場，並在台灣地區發展BHC連鎖餐飲體系。

橘焱胡同強調，BHC炸雞就是韓劇來自星星的你劇中女主角千頌伊所吃的韓國炸雞品牌，預計明年第2季於大台北地區開出第一家門市，全年在台灣地區開出3間門市。

BHC集團於2004成立，迄今已超過15年，旗下有5個品牌，包含韓式炸雞、韓式湯飯、韓式烤肉、牛排及漢堡等，其中BHC炸雞在全球近2100間門市，韓國當地有超過2000多家、美國1家、香港1家、新加坡1家、馬來西亞6家，台灣擬成為BHC炸雞海外第5個市場。

橘焱胡同引進BHC炸雞登台
Photo Credit: 中央社
餐飲集團橘焱胡同宣布與韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進BHC炸雞來台，圖左至右為BHC會長朴賢鐘，右為橘焱胡同董事長吳念忠。（橘焱胡同提供）中央社記者江明晏傳真 112年11月8日

而起家雞同樣是韓國連鎖炸雞品牌，在韓國、美國共有上千家門市，於2016年由好味食飲公司將此品牌引進台灣，全台已有50多家店，由於進入台灣時間早，且展店速度快，目前是台灣韓式炸雞店數規模最大的業者。

在2018年進軍台灣的NENE CHICKEN在韓國有1800間門市，海外據點遍及澳洲、新加坡、馬來西亞、香港、日本、杜拜、加拿大、泰國、菲律賓等國家，目前全台門市近40間，且插旗金門縣。

全家便利商店旗下的全家國際餐飲則在2019年看準韓流熱潮持續發威，引進韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN，初期先以便利商店複合店形式在台試賣熱銷，接著插旗南京復興商圈，目前在台展店已經達到21家左右。

餐飲業者對中央社記者表示，疫情後餐飲市場崛起，各家集團踴躍引進海外品牌，韓流是目前年輕人較青睞的餐飲品項，韓式炸雞又再吹起一陣炫風，不過為適應台灣市場，韓式炸雞來台也要調整餐飲形式，例如，在韓國炸雞外帶、外送的占比更高，但台灣則較多是提供內用的店型，且相較於韓國人在炸雞店就是吃炸雞配啤酒，完了再去續攤，多數業者進入台灣市場後，會提供更多韓式料理，有湯有飯菜，變成吃一餐的概念。

另外，也有人認為，韓式炸雞的勁敵其實是台灣鹹酥雞，因此很難在台灣複製與韓國相同的規模。

業者分析，台灣鹹酥雞好吃、便宜，是台灣人的驕傲，也有不少台灣業者在海外市場拓展版圖，但在國內，鹹酥雞攤販較有地緣性，「消費者可能習慣吃的都是自家街角那個熟悉的味道」，而台灣炸雞市場，從一開始以麥當勞、肯德基等品牌的美式炸雞為主，之後有日式唐揚雞加入，而韓式炸雞近幾年更是快速崛起，展店也達到一定規模數。

而隨著韓式炸雞品牌陸續進軍台灣，是否讓讓這塊市場從藍海變紅海，他認為，每個品牌都有不同消費族群喜好，像是韓國人對於不同品牌、不同口味的韓式炸雞各有喜好，也不是一家全拿的局面，處於多樣性發展，「台灣韓式炸雞市場其實離飽和還有一段距離」。

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核稿編輯：潘柏翰


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