韓式炸雞熱潮再起：起家雞、NENE、bb.q、橋村炸雞和BHC，5大連鎖品牌接力登台掀戰
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疫情後餐飲市場崛起，各家集團踴躍引進海外品牌。不過為適應台灣市場，韓式炸雞來台也要調整餐飲形式，例如，在韓國炸雞外帶、外送的占比更高，但台灣則較多是提供內用的店型，且相較於韓國人在炸雞店就是吃炸雞配啤酒，完了再去續攤，多數業者進入台灣市場後，會提供更多韓式料理，有湯有飯菜，變成吃一餐的概念。
（中央社）連鎖韓式炸雞品牌接連登台，疫前已有起家雞、NENE、bb.q進軍台灣，今年六角王座與橘焱胡同則分別宣布將橋村炸雞和BHC引進台灣；但有人卻說，韓式炸雞的勁敵是台灣鹹酥雞，而韓式炸雞來台確實也要調整餐飲形式。
受韓劇影響，台灣民眾對韓式飲食產生濃厚的興趣，尤其2013年知名韓劇《來自星星的你》引爆台灣人吃炸雞配啤酒的韓流熱潮；陸續有餐飲集團把韓式連鎖炸雞品牌引進台灣市場，疫情前已有起家雞、NENE CHICKEN、bb.q CHICKEN接力登台，並達到一定展店規模，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後又再掀起一波代理潮。
六角國際旗下子公司王座國際今年初宣布，與韓國橋村炸雞簽訂台灣地區獨家總代理權，繼今年8月於板橋車站開出首店後，11月初已在台北101開出第2家直營店，預計12月將在信義區再展店。
韓國橋村炸雞自1991年開業至今不斷拓展版圖，在印尼、馬來西亞、泰國、中國以及美國已開設超過1300家連鎖分店。王座總經理林子恒表示，引進橋村炸雞後，已在大台北地區開設3家直營門市，未來會發展國內加盟制度，目標在台開設百店，力拚問鼎台灣韓式炸雞龍頭。
餐飲集團橘焱胡同8日宣布與韓國餐飲集團BHC CO. LTD簽訂台灣地區獨家總代理權，將引進BHC炸雞來台，正式踏入韓式餐食市場，並在台灣地區發展BHC連鎖餐飲體系。
橘焱胡同強調，BHC炸雞就是韓劇《來自星星的你》劇中女主角千頌伊所吃的韓國炸雞品牌，預計明年第2季於大台北地區開出第一家門市，全年在台灣地區開出3間門市。
BHC集團於2004成立，迄今已超過15年，旗下有5個品牌，包含韓式炸雞、韓式湯飯、韓式烤肉、牛排及漢堡等，其中BHC炸雞在全球近2100間門市，韓國當地有超過2000多家、美國1家、香港1家、新加坡1家、馬來西亞6家，台灣擬成為BHC炸雞海外第5個市場。
而起家雞同樣是韓國連鎖炸雞品牌，在韓國、美國共有上千家門市，於2016年由好味食飲公司將此品牌引進台灣，全台已有50多家店，由於進入台灣時間早，且展店速度快，目前是台灣韓式炸雞店數規模最大的業者。
在2018年進軍台灣的NENE CHICKEN在韓國有1800間門市，海外據點遍及澳洲、新加坡、馬來西亞、香港、日本、杜拜、加拿大、泰國、菲律賓等國家，目前全台門市近40間，且插旗金門縣。
全家便利商店旗下的全家國際餐飲則在2019年看準韓流熱潮持續發威，引進韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN，初期先以便利商店複合店形式在台試賣熱銷，接著插旗南京復興商圈，目前在台展店已經達到21家左右。
餐飲業者對《中央社》記者表示，疫情後餐飲市場崛起，各家集團踴躍引進海外品牌，韓流是目前年輕人較青睞的餐飲品項，韓式炸雞又再吹起一陣炫風，不過為適應台灣市場，韓式炸雞來台也要調整餐飲形式，例如，在韓國炸雞外帶、外送的占比更高，但台灣則較多是提供內用的店型，且相較於韓國人在炸雞店就是吃炸雞配啤酒，完了再去續攤，多數業者進入台灣市場後，會提供更多韓式料理，有湯有飯菜，變成吃一餐的概念。
另外，也有人認為，韓式炸雞的勁敵其實是台灣鹹酥雞，因此很難在台灣複製與韓國相同的規模。
業者分析，台灣鹹酥雞好吃、便宜，是台灣人的驕傲，也有不少台灣業者在海外市場拓展版圖，但在國內，鹹酥雞攤販較有地緣性，「消費者可能習慣吃的都是自家街角那個熟悉的味道」，而台灣炸雞市場，從一開始以麥當勞、肯德基等品牌的美式炸雞為主，之後有日式唐揚雞加入，而韓式炸雞近幾年更是快速崛起，展店也達到一定規模數。
而隨著韓式炸雞品牌陸續進軍台灣，是否讓讓這塊市場從藍海變紅海，他認為，每個品牌都有不同消費族群喜好，像是韓國人對於不同品牌、不同口味的韓式炸雞各有喜好，也不是一家全拿的局面，處於多樣性發展，「台灣韓式炸雞市場其實離飽和還有一段距離」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。