探索多元數位教學世界 用科技創新加速點燃孩子學習熱情　 南一 70「數位熱血研究室」前進 2023 臺灣教育科技展

疫情催化教育與科技的結合，數位教學成為不可逆的趨勢，隨著去年底 ChatGPT 橫空出世，生成式 AI 在各領域應用引起熱烈討論，陪伴臺灣教育 70 年、見證臺灣教育發展史的南一書局，積極探索數位教學最適化應用。2023 臺灣教育科技展聚焦「Let's Play! 探索教育新篇章」，南一書局以「數位熱血研究室」為主題，成為本次展中唯一提供教育內容的教科書出版商，於 2023 年 11 月 9 日至 12 日在臺北世貿一館，安排 20 場精彩演講與沙龍對談，邀請在教學現場使用數位工具的老師現身說法，結合數位與多元教學， 與師生共同激盪 108 課綱下最適化的素養學習力。

全臺規模最大且唯一以教育科技為主題的展覽，今年聚焦在「生生用平板」、「AI 教育」與「雙語教育」三大趨勢議題。南一書局董事長蘇偉銓表示：「108 課綱上路 4 年來，希望可以透過自主行動、溝通互動、社會參與三大面向，發展學生的核心素養，成就終生學習能力。其中在溝通互動面向上放入科技資訊，在自主行動中放入了系統思考。如何打造讓老師好用、學生好學的數位學習工具一直是南一推展數位教育內容的主軸。面對 AI 時代的來臨，隨著下一代習慣人機關係，我們相信透過『數位技術、多元內容、生動教學』的金三角搭配，可以幫助老師與學生探索新一代的學習互動方式。」

「AI 時代來臨，發現問題與定義問題的能力，遠比單純會解題更重要。」蘇偉銓始終堅信，教育是推動社會前進的基石，然而當 AI 已強大到比人類更會解題，未來的國家人主人翁，必須在不確定的未來，培養學生應具備的知識、技能和態度，以取代過去只擅長背誦和快速解題的考試菁英。

教育數位化除了在內容與載具上追求與時俱進和酷炫發展外，更重要的是考量老師的接受度以及實用性。南一書局針對教育科技展推出「數位熱血研究室」闖關活動，結合遊戲、自然、社會、國語等多元學科，讓參觀者感受三者合而為一應用在學習現場，呼應 「Let’s Play」精神，與產業夥伴一同探索教育新篇章。

4 天展期中，南一邀請 20 位老師與學者帶來沙龍演說，包括「透視數學好工具！GBG 讓數學魔鬼現形！數學不再是大魔王！」、「生成式 AI 在教學上的應用與思考」、「開啟沉浸式 3D 教學新模式，建構情境學習新方法」、「大自然就是我的魔法教室！了解生活中的各種魔法---神奇的磁浮飛機」、「生生用平板：淺談數位刷題，對學習效率的提升」等多元科目應用與主題，讓外界一窺數位科技在教育現場所掀起有趣又迷人的化學變化。歡迎所有有興趣的家長和師生蒞臨現場共襄盛舉。