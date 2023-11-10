【影評】馬來西亞電影《虎紋少女》與《野蠻人入侵》，如何敘述女性身體之「變」？
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馬來西亞華裔女導演陳翠梅與餘修善，分別在2021年和2023年推出了獨立電影《野蠻人入侵》（2021）與《虎紋少女》（2023），兩電影都聚焦女性的「身體」即便在 不同的年齡、階層、宗教，也能達到「變形」，觀察女性在「身分規訓」與「宗教規訓」上面對「變異」的可能，並從各自的身體經驗中梳理身分認同。
「女性必須時時刻刻關注自己，她幾乎是每分每秒都與眼中的自我形象綁一起。......別人眼中的她，取代了她對自己的感覺。」《觀看的方式》約翰．伯格（John Berger）
女性的身體包容性很大，她們可以屬於家庭、屬於宗教、屬於社會，就是永遠都不屬於自己。女性對於自身的價值定位，與身體意義都與他者的目光連結。
2021年陳翠梅導演的 《野蠻人入侵》與2023年余修善導演的《虎紋少女》，兩套馬來西亞電影裡的女主角都恰好將焦點匯集在各自的身體經驗裡，並在不同的場域裡面對各種「社會文化」和不同的倫理價值。《野蠻人入侵》講述一位離異單親的女演員重返職場卻遇到許多挫折的故事；而《虎紋少女》則以一位12歲馬來女學生吒凡的視角，展開青春成長期與保守宗教之間拉鋸的迷茫。
在女性開啟「自我」的追尋以前，電影中無論是「被宗教箝制的馬來少女」或「受家庭限制的職場女性」，在現實生活中不過就是一個日常、且普通的角色。這些角色也許就發生在我們的周遭，或許是一個親戚朋友，或許是一位中學的同座，甚至普遍至我們根本就沒意識到：這是個存在已久的問題。當女性為了追求社會所塑造的「女性應有角色」，女性會無意識地內化社會或他人觀點，而形成自我客體化。往往，這樣的女性角色會忽略自己的主體性，讓這些「離譜」的事，看起來稀疏平常。
壓力鍋下的少女與少婦
電影中的兩位女性角色，都在不友善的空間裡嘗試生存，而且生存的姿態還要是迎合他者的。
「每一代的文明社會都被野蠻人入侵——我們稱他們為『小孩』」。Every generation, civilization is invaded by barbarians - we call them 'children'.― 漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt）
《野蠻人入侵》裡的一線演員李圓滿（陳翠梅飾），為了婚育而暫停拍戲事業，卻在離異後不得不帶小孩進劇組拍攝。帶小孩到職場上工作，對職業女性們來說近乎是個艱難的任務。面對未被社會化的幼兒，讓母親這個角色，在職場上面對更多白眼與壓力。電影中的李圓滿，為了完成工作上的拍攝需求，在武館裡拜師學功夫時，卻頻頻被自己的小孩干擾——偶爾是擔心小孩頑皮鬧事，偶爾又要擔憂小孩的安全問題。
陳翠梅導演通過層層的堆疊，除了展現職業女性的困境，更讓觀眾感受到女性除了要做好自己的事，還需要去承擔及面對一眾男性同事（武術指導們）的各種歧視。為了得到認可，李圓滿需要付出更加倍的努力，就為了證明自己即便是一位母親，同時也能兼顧事業，具備專業演員的能力。李圓滿多番嘗試加強鍛煉、習武，以與其他男性同事的身體條件相當，甚而超越；作為單親媽媽，她也要確保小孩獲得妥善照料之後，確認安置妥當之後，再出外工作。
李圓滿以掌控身體的方式嘗試掌握自己的工作節奏，卻不斷地被外力所阻擾：不受控的兒子出走、隨時被替代的職業風險，面對同為演員的前夫更顯無奈——就因為前夫不需要兼顧小孩，一直都投身再事業中所以身價更高。職場對女性的視線，無形中也成為了壓迫。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟