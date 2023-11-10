【影評】馬來西亞電影《虎紋少女》與《野蠻人入侵》，如何敘述女性身體之「變」？

「女性必須時時刻刻關注自己，她幾乎是每分每秒都與眼中的自我形象綁一起。......別人眼中的她，取代了她對自己的感覺。」《觀看的方式》約翰．伯格（John Berger）

女性的身體包容性很大，她們可以屬於家庭、屬於宗教、屬於社會，就是永遠都不屬於自己。女性對於自身的價值定位，與身體意義都與他者的目光連結。

2021年陳翠梅導演的 《野蠻人入侵》與2023年余修善導演的《虎紋少女》，兩套馬來西亞電影裡的女主角都恰好將焦點匯集在各自的身體經驗裡，並在不同的場域裡面對各種「社會文化」和不同的倫理價值。《野蠻人入侵》講述一位離異單親的女演員重返職場卻遇到許多挫折的故事；而《虎紋少女》則以一位12歲馬來女學生吒凡的視角，展開青春成長期與保守宗教之間拉鋸的迷茫。

在女性開啟「自我」的追尋以前，電影中無論是「被宗教箝制的馬來少女」或「受家庭限制的職場女性」，在現實生活中不過就是一個日常、且普通的角色。這些角色也許就發生在我們的周遭，或許是一個親戚朋友，或許是一位中學的同座，甚至普遍至我們根本就沒意識到：這是個存在已久的問題。當女性為了追求社會所塑造的「女性應有角色」，女性會無意識地內化社會或他人觀點，而形成自我客體化。往往，這樣的女性角色會忽略自己的主體性，讓這些「離譜」的事，看起來稀疏平常。

壓力鍋下的少女與少婦

電影中的兩位女性角色，都在不友善的空間裡嘗試生存，而且生存的姿態還要是迎合他者的。

「每一代的文明社會都被野蠻人入侵——我們稱他們為『小孩』」。Every generation, civilization is invaded by barbarians - we call them 'children'.― 漢娜·鄂蘭（Hannah Arendt）

《野蠻人入侵》裡的一線演員李圓滿（陳翠梅飾），為了婚育而暫停拍戲事業，卻在離異後不得不帶小孩進劇組拍攝。帶小孩到職場上工作，對職業女性們來說近乎是個艱難的任務。面對未被社會化的幼兒，讓母親這個角色，在職場上面對更多白眼與壓力。電影中的李圓滿，為了完成工作上的拍攝需求，在武館裡拜師學功夫時，卻頻頻被自己的小孩干擾——偶爾是擔心小孩頑皮鬧事，偶爾又要擔憂小孩的安全問題。

陳翠梅導演通過層層的堆疊，除了展現職業女性的困境，更讓觀眾感受到女性除了要做好自己的事，還需要去承擔及面對一眾男性同事（武術指導們）的各種歧視。為了得到認可，李圓滿需要付出更加倍的努力，就為了證明自己即便是一位母親，同時也能兼顧事業，具備專業演員的能力。李圓滿多番嘗試加強鍛煉、習武，以與其他男性同事的身體條件相當，甚而超越；作為單親媽媽，她也要確保小孩獲得妥善照料之後，確認安置妥當之後，再出外工作。

李圓滿以掌控身體的方式嘗試掌握自己的工作節奏，卻不斷地被外力所阻擾：不受控的兒子出走、隨時被替代的職業風險，面對同為演員的前夫更顯無奈——就因為前夫不需要兼顧小孩，一直都投身再事業中所以身價更高。職場對女性的視線，無形中也成為了壓迫。