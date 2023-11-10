《魔戒》導演彼得傑克森協助披頭四完成回憶殺？隱藏在最終曲〈Now And Then〉背後的故事
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1980年12月主唱兼吉他手約翰藍儂被瘋狂樂迷槍殺，粉碎原本希望披頭四能夠在多年後復合的夢想。時間來到1994年，藍儂遺孀小野洋子說，她手上仍握有些藍儂在七零年代末期未完成歌曲的毛帶，於是她將毛帶給了剩下的團員，但是，難題也隨之出現了。
當流行偶像天團披頭四（The Beatles）在今（2023）年10月27日的官網，宣稱即將於11月4日即時直播同步播放他們四人以披頭四樂團的最終曲〈Now And Then〉，全世界所有目光焦點，就集中在當晚這首歌曲的首播及這背後所有動人的故事。
首先，一切都必須先回到1970年，當保羅麥卡尼（Paul McCartney）宣稱他不再為樂團工作後，各方媒體及樂迷便知道四位早已貌合神離的披頭四，正式宣告解散走入歷史。
然而，歷史總是開了許多玩笑，1980年12月主唱兼吉他手約翰藍儂（John Lennon）走在紐約街上被瘋狂樂迷槍殺，這樁不幸悲劇事件，直接粉碎原本希望披頭四能夠在多年後復合的夢想，所有的事物及希望，在那時間點戛然而止。
時間來到1994年，當僅存的三位團員想要重新聚在一起做點什麼的時候，藍儂遺孀小野洋子說，她手上仍握有些藍儂在七零年代末期未完成歌曲的毛帶，於是她將這些毛帶給了他們，希望保羅麥卡尼、喬治哈里遜（George Harrison）及林哥史達（Ringo Starr）三位能夠運用這些僅存的錄音資料重新譜寫新的歌曲。
接著隔年1995年，繼樂團解散後的第一首歌曲〈Free As a Bird〉，第二首歌曲〈Real Love〉正式發表，這兩首的原始資料，同樣都是出自藍儂在1979年至1980年間，在家以鋼琴伴奏所寫的草稿及錄音。
然而，正當保羅麥卡尼想繼續進行第三首歌曲的後續創作時，他們發現藍儂這首〈Now And Then〉前幾個小節的錄音品質實在過於模糊不佳。
首先，第一個巨大的挑戰關卡是，以當時的後製技術，他們無法將藍儂的歌聲，以及背後的鋼琴彈奏分軌開來，同時也因反覆聆聽這些僅存的藍儂錄音，所有他的回憶，同樣也反覆衝擊著團員們的共同回憶。這讓他們在情感及技術上，都受到雙重折磨後，事情受阻便停擺在那裡。
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不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來
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數位化浪潮襲來，科技讓你不走矯正冤枉路！透過陳易駿齒顎矯正專科醫師的案例分享，讓我們來看看隱形矯正數位科技，可以怎麼提升醫病溝通效率，並透過視覺化圖片讓我們遇見理想的自己！
你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測
市面上的矯正牙套品牌琳瑯滿目，消費者常因不了解品牌差異而感到徬徨、難以抉擇。因此，如何幫助患者快速了解自身狀況，並達成醫病共識，成為一大關鍵。雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師表示，近年隨著技術進步，不僅讓矯正結果變得更可預測，同時也提升患者在療程中的體驗並加速療程效率，讓消費者不走冤枉路，預見未來自信笑容。
臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容
多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：
首先，跳脫傳統取模方式現在可以透過數位口腔掃描儀，精準且快速地建立患者的牙齒3D模型，並與患者討論想改善的牙齒排列、假牙贋復等需求。此外，陳易駿醫師也提到口掃儀器不僅能呈現牙齒外觀，更有「臉部笑容模擬」技術。
他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。
再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。
為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。
數位矯正療程提供完善的美齒規劃
在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。
數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。
本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
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