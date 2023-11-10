《魔戒》導演彼得傑克森協助披頭四完成回憶殺？隱藏在最終曲〈Now And Then〉背後的故事

當流行偶像天團披頭四（The Beatles）在今（2023）年10月27日的官網，宣稱即將於11月4日即時直播同步播放他們四人以披頭四樂團的最終曲〈Now And Then〉，全世界所有目光焦點，就集中在當晚這首歌曲的首播及這背後所有動人的故事。

首先，一切都必須先回到1970年，當保羅麥卡尼（Paul McCartney）宣稱他不再為樂團工作後，各方媒體及樂迷便知道四位早已貌合神離的披頭四，正式宣告解散走入歷史。

然而，歷史總是開了許多玩笑，1980年12月主唱兼吉他手約翰藍儂（John Lennon）走在紐約街上被瘋狂樂迷槍殺，這樁不幸悲劇事件，直接粉碎原本希望披頭四能夠在多年後復合的夢想，所有的事物及希望，在那時間點戛然而止。

時間來到1994年，當僅存的三位團員想要重新聚在一起做點什麼的時候，藍儂遺孀小野洋子說，她手上仍握有些藍儂在七零年代末期未完成歌曲的毛帶，於是她將這些毛帶給了他們，希望保羅麥卡尼、喬治哈里遜（George Harrison）及林哥史達（Ringo Starr）三位能夠運用這些僅存的錄音資料重新譜寫新的歌曲。

接著隔年1995年，繼樂團解散後的第一首歌曲〈Free As a Bird〉，第二首歌曲〈Real Love〉正式發表，這兩首的原始資料，同樣都是出自藍儂在1979年至1980年間，在家以鋼琴伴奏所寫的草稿及錄音。

然而，正當保羅麥卡尼想繼續進行第三首歌曲的後續創作時，他們發現藍儂這首〈Now And Then〉前幾個小節的錄音品質實在過於模糊不佳。

首先，第一個巨大的挑戰關卡是，以當時的後製技術，他們無法將藍儂的歌聲，以及背後的鋼琴彈奏分軌開來，同時也因反覆聆聽這些僅存的藍儂錄音，所有他的回憶，同樣也反覆衝擊著團員們的共同回憶。這讓他們在情感及技術上，都受到雙重折磨後，事情受阻便停擺在那裡。