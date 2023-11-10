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TNL+ 2023/11/10,
政治

徐春鶯究竟是「新住民發聲者」還是「中共協力者」，不是柯文哲可以決定的

徐春鶯究竟是「新住民發聲者」還是「中共協力者」，不是柯文哲可以決定的
民眾黨擬提名不分區立委徐春鶯，被質疑曾是中共國家幹部 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

如果中共施壓要求中配立委「向國家安全機關、公安機關和有關軍事機關提供必要的支援和協助」或「依法支援、協助反間諜工作」時，豈不是置中配於兩難的境地？無論是選擇「幫助中國」還是「效忠台灣」，都可能面臨強烈的道德與法律後果。換句話說，中配擔任台灣立法委員造成疑慮的最大「兇手」，其實就是中共政府。

台灣民眾黨擬將中國籍配偶、新住民發展協會榮譽理事長徐春鶯納入不分區立委，隨即引發關於徐春鶯是否具有中國共產黨黨員身份、報載曾任中共的「國家幹部」、最近都還參加過中共促統活動及發表「支持統一」相關言論、曾以「紅領巾」打扮唱「偉大領袖毛主席」，以及遭其他中配指控遭其「送中淪為『台版鐵鍊女』」等許多爭議。

儘管徐春鶯本人已針對部分問題向外界解釋，但引起整場爭議的始作俑者、最該出來替自己也替徐春鶯、向支持者也向社會大眾說明清楚的民眾黨與柯文哲，至今態度依然相對曖昧模糊。

不可忽視的「中國特色」：「專制極權」又想「併吞台灣」

徐春鶯如果真的擔任台灣的立法委員是否會有「國安疑慮」？徐本人當然保證不會，而柯文哲的態度則相對曖昧，稱徐「不要去國防外交委員會」就好，這樣的說法除了暴露其對於國會運作與政府治理的無知，不排除是在趁機暗捅最近深陷「潛艦國造」洩密風暴的國民黨立委馬文君。

關鍵在，徐春鶯背後的「國安疑慮」是否存在，可能並不是徐本人，甚至是民眾黨的內部管控機制，又或者柯文哲的個人意志所能決定。

首先，儘管中國一再宣稱自己「才是當今世界最大的民主國家」，但事實顯然與此存在巨大落差；中國在2022年WJP的全球法治指數報告中得分低於平均值，其「基本人權」分數更是全球倒數第四；在「自由之家」（Freedom House）最新報告報告中，中國在「全球網絡自由度」僅獲9分，連續九年墊底。

簡單的說，中國從來都不是個民主國家，對法治、人權、公民權利、表達自由等方面侵害程度更惡名昭彰已久。同時，我們更不能忽略，這個專制極權的流氓國家，對台灣抱有毫不掩蓋的併吞與侵略意圖，甚至更有著擴張全球的威權野心。

有些人說，為什麼提名具有其他國家背景的外籍配偶可以，卻提中國籍就會有爭議？這樣的論述，其實就是忽略了上述提到的兩個非常重要的前提設定：中國不是個民主法治的「正常國家」，並對台灣懷有併吞野心。

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