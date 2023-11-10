如何看這場緬甸內戰：果敢民族民主同盟軍與緬甸軍政府，到底誰才是正義？
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果敢民族民主同盟與緬甸軍政府，到底誰是正義？對於飽受戰火摧殘的人民而言，可能沒有一方有正義可言。軍方執政多年也沒有給緬甸帶來過真正的和平，少數民族地方武裝組織與軍方的衝突已陷入到一個惡性循環之中，每次民地武裝與軍方的衝突，都更加強化軍方為了保障緬甸領土完整性的論述。
文：清風（就讀台大哲學系的緬甸華人，祖籍雲南騰沖，是遷徙到緬甸的第三代華人，雲南話是嫻熟的家鄉話，自幼在緬北撣邦的當陽市生活，那裡有各個種族群生活在一起，民風淳樸，其樂融融）
緬甸軍政府自2021年推翻了民主選舉的那刻起，緬甸國內就一直處於動盪不安之中。然而，緬甸大多數的人民祈求的是安慰的生活環境，70多年來的內戰已讓人民的生活苦不堪言，國家一直停滯不前，各民族之間更缺乏統一的國族認同，國家意識薄弱。這一切的惡因，都源於英國對緬甸的殖民統治，強硬把各民族納入英國的殖民統治下。當今，我們在地圖上看到的緬甸本來就不應該被視為是一個國家而存在，而理應是一個一個獨立的王朝。緬甸是一個尚未完成國族建構的國家。
任何一場戰爭對人民而言都是一場惡夢
10月27日淩晨緬北臘戌、登尼、貴慨、木姐、南坎、清水河等多地同時遭受緬甸民族民主同盟軍（又被稱為果敢民族民主同盟軍）的攻擊。事發當天，網絡上流傳一貼果敢民族民主同盟軍發布的聯邦公路戒嚴令。公告稱，臘戌至清水河、臘戌至木姐路段進入緊急狀態，並於27日6點起，嚴禁任何車輛以任何理由行駛，戒嚴令的解除將另行通告。若無視戒嚴令，通行往來的車輛將一律被視為敵軍運輸車輛進行打擊，後果自負。
另外，果敢民族民主同盟軍發布另一則吿全國人民書中，提到其目的是為了推翻政變軍人集團對國家的獨裁統治以及禍害國際社會的電詐集團，義正嚴辭，洋洋灑灑寫了三頁的文章。
果敢同盟軍以剷除緬北詐騙及推翻緬軍獨裁統治為由發動了這場突襲，他們真正的意圖值得探究。
為何以打擊詐騙為理由？
近年來，緬甸兩字幾乎讓人很容易連想到跟詐騙有關的信息，如：KK園區、緬北詐騙集團等。前段時間，台灣人被以各種方式詐騙到緬甸KK園區及緬北的消息層出不窮，詐騙已然成為台灣人對緬甸的聯想。
眾所周知，起義很重要的一點就是要名正言順，以消除緬北的詐騙集團而起義，不僅可以獲得深受詐騙其害的人民的支持，同時也可以博得中國政府的好感。近期，中國政府不斷施壓緬甸政府要其重視緬北詐騙集體的猖獗行徑，因為緬北的詐騙已經導致很多中國公民深受其害，屬於中國官媒的《鳳凰衛視》，也曾經播出過中國公民被拐騙到緬甸的故事警惕民眾不要輕易上當。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。