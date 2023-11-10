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TNL+ 2023/11/10,
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如何看這場緬甸內戰：果敢民族民主同盟軍與緬甸軍政府，到底誰才是正義？

如何看這場緬甸內戰：果敢民族民主同盟軍與緬甸軍政府，到底誰才是正義？
駐守在緬甸勐拉的果敢同盟軍。照片攝於2015年。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

果敢民族民主同盟與緬甸軍政府，到底誰是正義？對於飽受戰火摧殘的人民而言，可能沒有一方有正義可言。軍方執政多年也沒有給緬甸帶來過真正的和平，少數民族地方武裝組織與軍方的衝突已陷入到一個惡性循環之中，每次民地武裝與軍方的衝突，都更加強化軍方為了保障緬甸領土完整性的論述。

文：清風（就讀台大哲學系的緬甸華人，祖籍雲南騰沖，是遷徙到緬甸的第三代華人，雲南話是嫻熟的家鄉話，自幼在緬北撣邦的當陽市生活，那裡有各個種族群生活在一起，民風淳樸，其樂融融）

緬甸軍政府自2021年推翻了民主選舉的那刻起，緬甸國內就一直處於動盪不安之中。然而，緬甸大多數的人民祈求的是安慰的生活環境，70多年來的內戰已讓人民的生活苦不堪言，國家一直停滯不前，各民族之間更缺乏統一的國族認同，國家意識薄弱。這一切的惡因，都源於英國對緬甸的殖民統治，強硬把各民族納入英國的殖民統治下。當今，我們在地圖上看到的緬甸本來就不應該被視為是一個國家而存在，而理應是一個一個獨立的王朝。緬甸是一個尚未完成國族建構的國家。

任何一場戰爭對人民而言都是一場惡夢

10月27日淩晨緬北臘戌、登尼、貴慨、木姐、南坎、清水河等多地同時遭受緬甸民族民主同盟軍（又被稱為果敢民族民主同盟軍）的攻擊。事發當天，網絡上流傳一貼果敢民族民主同盟軍發布的聯邦公路戒嚴令。公告稱，臘戌至清水河、臘戌至木姐路段進入緊急狀態，並於27日6點起，嚴禁任何車輛以任何理由行駛，戒嚴令的解除將另行通告。若無視戒嚴令，通行往來的車輛將一律被視為敵軍運輸車輛進行打擊，後果自負。

另外，果敢民族民主同盟軍發布另一則吿全國人民書中，提到其目的是為了推翻政變軍人集團對國家的獨裁統治以及禍害國際社會的電詐集團，義正嚴辭，洋洋灑灑寫了三頁的文章。

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果敢同盟軍以剷除緬北詐騙及推翻緬軍獨裁統治為由發動了這場突襲，他們真正的意圖值得探究。

為何以打擊詐騙為理由？

近年來，緬甸兩字幾乎讓人很容易連想到跟詐騙有關的信息，如：KK園區、緬北詐騙集團等。前段時間，台灣人被以各種方式詐騙到緬甸KK園區及緬北的消息層出不窮，詐騙已然成為台灣人對緬甸的聯想。

眾所周知，起義很重要的一點就是要名正言順，以消除緬北的詐騙集團而起義，不僅可以獲得深受詐騙其害的人民的支持，同時也可以博得中國政府的好感。近期，中國政府不斷施壓緬甸政府要其重視緬北詐騙集體的猖獗行徑，因為緬北的詐騙已經導致很多中國公民深受其害，屬於中國官媒的《鳳凰衛視》，也曾經播出過中國公民被拐騙到緬甸的故事警惕民眾不要輕易上當。

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