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TNL+ 2023/11/10,
非洲

蘇丹內戰：「快速支援部隊」擊退政府軍，達佛若遭佔領恐再上演大屠殺慘況

蘇丹內戰：「快速支援部隊」擊退政府軍，達佛若遭佔領恐再上演大屠殺慘況
Photo Credit: GettyImages

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快速支援部隊及阿拉伯民兵組織集合不少在達佛當地的非裔族群。在一段釋出的影片中，位於西達佛省的埃珠奈那（El Geneina）的民眾，遭相關部隊組織以帶種族歧視、嘲諷、戲謔的言語污辱。影片中，可見有身穿迷彩服的男性對遭俘的民眾以「狗」來稱呼，又或是直言要「清算」和「奴役」這些民眾。

文：Taylor Mei

據《半島電視台》（Al Jazeera）掌握，雖俄烏戰爭及以巴衝突仍未歇，但位於非洲北部的蘇丹境內「快速支援部隊」（RSF）近日將取代原有的蘇丹政府軍，完全占領先前發生過大屠殺的達佛（Darfur）。

專家與倡議人士表示，若當地遭過往被指控犯下戰爭罪，以及展開大屠殺的非法軍事組織占據，只會發生更嚴重的暴行，造成無辜的人命傷亡。

達佛北部將遭占，國內流離失所者人數持續增加

上週快速支援部隊已經擊敗駐紮在南部、西部和中部達佛的政府部隊，目前正在準備攻打北部。多數無家可歸的民眾自2003年達佛內戰後定居在當地，而近期又有另一批新的流離失所者在今（2023）年4月後加入。因此，拿下達佛北部的主控權，就等於這群無家可歸的國內流離失所者（IDP）又得被迫再次逃亡。

「民眾因預期有更嚴重的衝突，所以選擇離開。部分選擇逃離至其實並不安全的小鎮，其他則逃往山區或鄰近的利比亞（Libya），」從南達佛省首都尼亞拉（Nyala）逃至北達佛的奧斯曼（Bashir Osman）向《半島電視台》表示。

對馬賽利特人趕盡殺絕

另據《CNN》報導，快速支援部隊及阿拉伯民兵組織集合不少在達佛當地的非裔族群。在一段釋出的影片中，位於西達佛省的埃珠奈那（El Geneina）的民眾，遭相關部隊組織以帶種族歧視、嘲諷、戲謔的言語污辱。影片中，可見有身穿迷彩服的男性對遭俘的民眾以「狗」來稱呼，又或是直言要「清算」和「奴役」這些民眾。

《路透社》（Reuters）記者日前向3名從達佛逃至查德（Chad）的民眾取得聯繫，他們表示在過程中，目睹了快速支援部隊與阿拉伯民兵將人殺害的場景。同時這3人也指出，武裝份子鎖定的，主要就是居住在阿德瑪塔（Ardamata）的非阿拉伯民族「馬賽利特人」（Masalit）。

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