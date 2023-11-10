交通部：違停配套措施完成前，不記點但仍罰款；路權團體不滿不排除上街頭抗議

交通部：違規臨停配套措施完成前 不記點但仍罰款

（中央社）6月30日上路的交通新制，增加違規臨停民眾檢舉項目及記點，職業駕駛抗議道路設計不良，新措施影響生計。交通部昨（9）日說，配套措施完成前，上下客貨違規臨停不記點，但仍要罰款。

交通部發布新聞稿，目前都會地區道路常見整段劃設紅線情形，臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機或一般民眾常找不到合適地點上下客貨，交通新制下，違規臨停記點1點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月。司機、民眾均擔心記點吊扣駕照而無法工作。

交通部說，廣納各界意見並與相關單位討論檢討後，已請各縣市政府檢討朝每隔約100至150公尺紅線設置至少10%的黃線或專用車格，在各縣市未劃設完成前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是仍然要依規定處罰新台幣300至600元。

其次，騎樓停車也是交通新制中民眾可檢舉的項目，交通部說，實務常見整條道路因有騎樓停車，車主頻繁被檢舉，除依規定罰600至1200元，也會記1點。因考量地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚須配套及時間，在地方政府配套尚未完成前，於騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但是仍然罰款。

交通部強調，上下客貨違規臨停或騎樓違規停車，都是交通違規行為，均須依規定處罰，但因目前各地方提供臨停空間供給確實不足，騎樓停車管理也是有地區性及城鄉差異，都需要相關的配套及時間來完成，相關配套完成前需微調作法，不予記點但是仍然要罰款。

交通部也呼籲，不論是駕駛人或行人，在道路都應遵守各項交通管理規定，共同維護安全的用路環境與秩序。

另外，現行交通違規裁罰細則規定，深夜時段（凌晨0至6時）可施以勸導免予舉發原則下，交通部說，地方政府可因地依管理配套需要，另行公告所轄騎樓停車可施以勸導免予舉發的區域、時段或期間，但也須留下行人通行空間。

全國汽車駕駛人權益聯盟上週赴交通部陳情，認為很多違規不是駕駛故意，是政府道路規畫未做好，違規檢舉及記點新制影響職業駕駛生計。

交通部說，11月2日邀集內政部警政署及22縣市政府召會研商社會各界關切事項，包括新北市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市，均反映民眾檢舉違規臨停及騎樓停車案件，已影響基層司機駕駛的工作與生計，也造成相關違規案件數量暴增，希望微調作法。

另外，依據現行《交通違規裁罰細則》第12條第1項第5款規定，因上下客貨有違規臨時停車無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發。交通部說，也已會商內政部警政署就檢舉影片或照片，確認的確有妨礙人車通行情事才舉發，其餘則應審酌施予勸導。

路權團體行人零死亡推動聯盟昨日下午召開記會，認為人命安全不該走回頭路，呼籲交通部守住底線，並從工程改善道路空間。

交通部表示，不會改變民眾檢舉及違規記點制度。另外，聯盟所提從工程著手，檢討過寬的車道寬度，規劃停車格與臨停區域，讓駕駛人有卸貨載客空間，交通部正與地方政府盤點中，納入黃線段劃設處理；在教育輔導民眾勿在路口轉角等危險位置攔車部分，也已經會商計程車業界共同來加強宣導，將會同地方政府及計程車產業持續積極辦理。

違停記點新制擬暫緩 路權團體不滿不排除上街頭

（中央社）道路交通安全管理處罰條例新制6月30日上路後，違規記點從嚴引發職業駕駛人反彈，交通部釋善意，考慮暫緩記點但照罰款等微調措施，行人路權團體昨日舉行記者會，呼籲交通部守住底線，若交通部長王國材扛不住壓力就下台，更不排除再上街頭抗議。

今年6月30日起，道路交通安全管理處罰條例新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月，引發計程車業者大反彈。

交通部日前與計程車、貨運業者座談，規劃在紅線路段未劃設10%黃線臨停區前，上下客貨違停，及騎樓停車等配套，未完成配套前，騎樓違停但留行人通行空間等措施，暫緩記點但仍罰款。不過，此舉卻引發行人路權團體不滿。

行人零死亡推動聯盟昨日在立法院群賢樓門口舉行「人命安全不該走回頭路－籲交通部守住底線」記者會。受邀出席記者會的網紅Cheap表示，交通部沒做好道路工程，反而像在看兩個民團吵架，還是希望交通部及相關單位把工程做好，現今台灣交通混亂是交通工程沒有做好，交通部還是回歸專業。目前拋出的暫緩措施非常粗糙，細項沒講清楚，也沒有時間點。

台灣交通安全協會監事黃飛發表示，路側停車是根源問題，長年變成私人運具停車場，因問題存在，讓執法人員模糊解釋這些空間，不斷擴大解釋產生亂源，交通部卻選擇迴避逃避問題，無助解決台灣交通亂象。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，11月6日交通部與職業駕駛人會議，自己有參加，記點延緩也是由他提出。他之所以提出暫緩實施，因為要依法有據，然而，實行4個月後，每位職業駕駛人平均記點達7至8點，甚至到8點不敢開車，以致幾乎影響營運生計，才會提出。

出席記者會的民進黨立委洪申翰表示，現在討論這個議題，必須區分哪些是執行過程思考不夠細膩造成的，哪些是改革必然會有的陣痛。現在首要的是，過渡的配套如何落實、如何更具體，及更具操作性，不會有模糊空間，他會來幫忙促成，讓更多民間團體與政府的對話更密切、細膩度更提高，使得做法更加周全。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航