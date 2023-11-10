交通部：違停配套措施完成前，不記點但仍罰款；路權團體不滿不排除上街頭抗議
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台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，11月6日交通部與職業駕駛人會議，自己有參加，記點延緩也是由他提出。他之所以提出暫緩實施，因為要依法有據，然而，實行4個月後，每位職業駕駛人平均記點達7至8點，甚至到8點不敢開車，以致幾乎影響營運生計，才會提出。
交通部：違規臨停配套措施完成前 不記點但仍罰款
（中央社）6月30日上路的交通新制，增加違規臨停民眾檢舉項目及記點，職業駕駛抗議道路設計不良，新措施影響生計。交通部昨（9）日說，配套措施完成前，上下客貨違規臨停不記點，但仍要罰款。
交通部發布新聞稿，目前都會地區道路常見整段劃設紅線情形，臨時停車空間供給確有不足，計程車、貨運司機或一般民眾常找不到合適地點上下客貨，交通新制下，違規臨停記點1點，1年累計12點就須吊扣駕照2個月。司機、民眾均擔心記點吊扣駕照而無法工作。
交通部說，廣納各界意見並與相關單位討論檢討後，已請各縣市政府檢討朝每隔約100至150公尺紅線設置至少10%的黃線或專用車格，在各縣市未劃設完成前，因上下客貨致違規臨停者，不予記點，但是仍然要依規定處罰新台幣300至600元。
其次，騎樓停車也是交通新制中民眾可檢舉的項目，交通部說，實務常見整條道路因有騎樓停車，車主頻繁被檢舉，除依規定罰600至1200元，也會記1點。因考量地方政府整頓騎樓、規劃停車地點尚須配套及時間，在地方政府配套尚未完成前，於騎樓處所違規停車，但有留下行人空間，不予記點，但是仍然罰款。
交通部強調，上下客貨違規臨停或騎樓違規停車，都是交通違規行為，均須依規定處罰，但因目前各地方提供臨停空間供給確實不足，騎樓停車管理也是有地區性及城鄉差異，都需要相關的配套及時間來完成，相關配套完成前需微調作法，不予記點但是仍然要罰款。
交通部也呼籲，不論是駕駛人或行人，在道路都應遵守各項交通管理規定，共同維護安全的用路環境與秩序。
另外，現行交通違規裁罰細則規定，深夜時段（凌晨0至6時）可施以勸導免予舉發原則下，交通部說，地方政府可因地依管理配套需要，另行公告所轄騎樓停車可施以勸導免予舉發的區域、時段或期間，但也須留下行人通行空間。
全國汽車駕駛人權益聯盟上週赴交通部陳情，認為很多違規不是駕駛故意，是政府道路規畫未做好，違規檢舉及記點新制影響職業駕駛生計。
交通部說，11月2日邀集內政部警政署及22縣市政府召會研商社會各界關切事項，包括新北市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市，均反映民眾檢舉違規臨停及騎樓停車案件，已影響基層司機駕駛的工作與生計，也造成相關違規案件數量暴增，希望微調作法。
另外，依據現行《交通違規裁罰細則》第12條第1項第5款規定，因上下客貨有違規臨時停車無妨礙人車通行，可施以勸導免予舉發。交通部說，也已會商內政部警政署就檢舉影片或照片，確認的確有妨礙人車通行情事才舉發，其餘則應審酌施予勸導。
路權團體行人零死亡推動聯盟昨日下午召開記會，認為人命安全不該走回頭路，呼籲交通部守住底線，並從工程改善道路空間。
交通部表示，不會改變民眾檢舉及違規記點制度。另外，聯盟所提從工程著手，檢討過寬的車道寬度，規劃停車格與臨停區域，讓駕駛人有卸貨載客空間，交通部正與地方政府盤點中，納入黃線段劃設處理；在教育輔導民眾勿在路口轉角等危險位置攔車部分，也已經會商計程車業界共同來加強宣導，將會同地方政府及計程車產業持續積極辦理。
違停記點新制擬暫緩 路權團體不滿不排除上街頭
（中央社）道路交通安全管理處罰條例新制6月30日上路後，違規記點從嚴引發職業駕駛人反彈，交通部釋善意，考慮暫緩記點但照罰款等微調措施，行人路權團體昨日舉行記者會，呼籲交通部守住底線，若交通部長王國材扛不住壓力就下台，更不排除再上街頭抗議。
今年6月30日起，道路交通安全管理處罰條例新制上路，原46項檢舉項目新增到59項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點，1年內達12點，吊扣駕照2個月，引發計程車業者大反彈。
交通部日前與計程車、貨運業者座談，規劃在紅線路段未劃設10%黃線臨停區前，上下客貨違停，及騎樓停車等配套，未完成配套前，騎樓違停但留行人通行空間等措施，暫緩記點但仍罰款。不過，此舉卻引發行人路權團體不滿。
行人零死亡推動聯盟昨日在立法院群賢樓門口舉行「人命安全不該走回頭路－籲交通部守住底線」記者會。受邀出席記者會的網紅Cheap表示，交通部沒做好道路工程，反而像在看兩個民團吵架，還是希望交通部及相關單位把工程做好，現今台灣交通混亂是交通工程沒有做好，交通部還是回歸專業。目前拋出的暫緩措施非常粗糙，細項沒講清楚，也沒有時間點。
台灣交通安全協會監事黃飛發表示，路側停車是根源問題，長年變成私人運具停車場，因問題存在，讓執法人員模糊解釋這些空間，不斷擴大解釋產生亂源，交通部卻選擇迴避逃避問題，無助解決台灣交通亂象。
台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，11月6日交通部與職業駕駛人會議，自己有參加，記點延緩也是由他提出。他之所以提出暫緩實施，因為要依法有據，然而，實行4個月後，每位職業駕駛人平均記點達7至8點，甚至到8點不敢開車，以致幾乎影響營運生計，才會提出。
出席記者會的民進黨立委洪申翰表示，現在討論這個議題，必須區分哪些是執行過程思考不夠細膩造成的，哪些是改革必然會有的陣痛。現在首要的是，過渡的配套如何落實、如何更具體，及更具操作性，不會有模糊空間，他會來幫忙促成，讓更多民間團體與政府的對話更密切、細膩度更提高，使得做法更加周全。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。