哈瑪斯：加薩走廊增至1萬812人喪命；以色列否認有人道危機，稱已摧毀130地道豎井

(中央社)巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)掌控的加薩走廊(Gaza Strip)衛生部門今天(當地時間9日)表示,以色列與哈瑪斯之間長達數週的戰爭,已造成當地有1萬812人喪命。

哈瑪斯武裝分子10月7日向以色列南部發動致命襲擊,以色列旋即報復反擊,迄今導致加薩走廊有1萬812人死亡,其中至少有4412名孩童殞命,另有2萬6905人受傷。

另外,根據巴勒斯坦衛生當局,從以哈戰火爆發以來,巴勒斯坦人在約旦河西岸(West Bank)與以色列軍隊的衝突中有超過150人遇害。

以色列:與哈瑪斯近距離交戰,摧毀130地道豎井

以色列部隊和哈瑪斯武裝分子8日似在加薩市近距離交戰。以色列國防軍稱,自戰爭爆發以來,他們已摧毀了130個哈瑪斯地道豎井。

《路透社》報導,以軍發言人哈加里(Daniel Hagari)8日表示,作戰工程人員運用爆破裝置摧毀巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯在加薩地底下蔓延數百公里的地道網絡。以軍說,目前為止,他們已摧毀了130個地道豎井。

以軍表示,其部隊已經推進到加薩市中心地帶,也就是哈瑪斯主要據點和加薩走廊最大城市。

另一方面,哈瑪斯稱他們的戰士讓對方損失慘重。

哈瑪斯武裝支翼8日發布的影片看似顯示,加薩市遭炸毀的建築物旁爆發一場場激烈的巷戰。

根據哈瑪斯及另外一個武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」(Islamic Jihad)消息來源說法,哈瑪斯戰士利用地下隧道進行埋伏,頑強抵抗以色列戰車。

哈瑪斯8日發布的影片顯示,戰士跑過廢墟後停下來用肩射式飛彈攻擊以軍戰車。另一段影片則看見那些人以建築物和垃圾車當掩護,拿步槍進行掃射。《路透社》無法證實影片的真偽。

流亡的哈瑪斯指揮官艾魯里(Saleh al-Arouri)告訴哈瑪斯的艾格撒電視台(Al-Aqsa TV)說,以色列部隊可能會取得加薩某些地區的控制權。

他說:「但那無法阻止反抗勢力針對軍人和戰車的戰鬥。(以色列)在地面的分布愈廣、愈大,受到的傷害也會越深。」

哈瑪斯10月7日跨境對以色列南部發動襲擊,促使以色列襲擊加薩作為回應。根據以色列的統計,哈瑪斯武裝分子在襲擊中殺害1400人,其中大部分是平民,另挾持約240名人質。以方同時表示,至今有33名以軍陣亡。

巴勒斯坦官員則稱,截至8日為止,以色列的襲擊行動已導致加薩內1萬569人喪命,當中40%是兒童。

以色列民政軍官否認加薩有人道危機

以色列主管巴勒斯坦自治區民政的軍官今天否認加薩走廊存在人道危機,但他承認當前戰火使得加薩面臨數項挑戰。

《法新社》報導,以色列國防部的領土內政府活動協調局(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT)局長特卓(Moshe Tetro)上校對媒體記者表示:「我們知道加薩走廊的民事情況並不輕鬆,但我可以說加薩走廊沒有人道危機。」

他還說,以色列軍方正在促進各項援助運抵加薩,包括「水、糧食、醫療物資和避難人道救援」。

特卓發表這番說法同時,正值法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)今天在巴黎召開一場有關援助加薩的會議。

馬克宏呼籲盡速讓加薩進入「人道停火」狀態,敦促國際社會為朝向停火而努力。

巴勒斯坦:以色列突襲約旦河西岸殺死18人,護理員中槍

巴勒斯坦衛生部表示,以色列部隊今天在約旦河西岸殺死18名巴勒斯坦人,其中多數是在以軍突襲哲寧市(Jenin)時中彈身亡。

位於約旦河西岸北部的哲寧是武裝分子據點,《法新社》目睹這座城市冒出黑煙,並聽見多起爆炸聲和槍響。

巴勒斯坦衛生部在聲明中說,有14名巴勒斯坦人在哲寧死亡。根據聯合國(UN)紀錄,這是2005年以來,約旦河西岸單次死亡人數最多的以色列突襲。

以色列軍方表示,士兵和其他維安部隊在一場無人機襲擊中,擊斃「幾名恐怖分子」,其他人則是死於槍戰。根據以軍聲明,以色列部隊沒收武器,並摧毀一處存放爆裂裝置的坑道。

《法新社》記者目睹一名中彈的武裝人士躺在地上,另一人拿了傷者的槍開槍。

巴勒斯坦紅新月會說,突襲期間有「一輛救護車被鎖定」,他們的一名護理人員背部中槍。

巴勒斯坦衛生部另指出,還有4名巴勒斯坦人死於約旦河西岸其他地方的暴力事件,對此以色列軍方未立即回應。

近幾個月,哲寧已有數十名巴勒斯坦人死於以色列部隊之手,尤其是在這座城市的難民營。這處難民營有武裝團體和數以萬計的居民。

以色列自1967年以阿戰爭後占領約旦河西岸,旗下部隊時常在這塊巴勒斯坦人的土地發動突襲。

根據巴勒斯坦囚犯協會(Palestinian Prisoners' Club),自從10月7日以色列與加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」武裝分子爆發戰爭後,以色列部隊已經在約旦河西岸各地和東耶路撒冷(East Jerusalem)逮捕了2000多人。

以色列軍方則說在約旦河西岸逮捕了1400多人,並稱被捕者多半跟哈瑪斯有關聯。

