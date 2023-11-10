【專訪】洪上凱赴加薩前線加入無國界醫師：我們不是英雄，只想縫補世界破洞

台灣醫師加薩前線看見人性 感受戰火下悲吼與日常

（中央社）林口長庚醫院急診主治醫師洪上凱參與無國界醫生任務，在加薩走廊戰火最前線近1個月，看盡人性冷暖，如今平安返台的他難忘車窗外當地人眼中的悲淒與怒吼，更忘不了在避難所加薩人分享的那頓熱騰騰晚餐。

「這是戰爭」，無國界醫生任務負責加薩專案的總管告訴過洪上凱這樣一句話。幾天前才從加薩驚險撤離回台的洪上凱昨（9）日接受《中央社》專訪回憶到，時光回到10月7日，看似平凡的週末凌晨是衝突的開端，睡夢中的洪上凱被火箭彈聲音吵醒，剛開始還以為只是日常演習，誰知聲響不停，他才驚覺不對勁，下樓走出住宿，總管看著天空無數彈軌，眉頭深鎖。

衝突爆發初期，炸彈日日飛過加薩的天空，洪上凱與其他無國界醫生成員仍堅守崗位，繼續工作，住在加薩市中北部宿舍的洪上凱，即使不被允許驅車前往服務的北部醫院，他依然盡自身最大努力，遠端協助協調，替湧入大批傷患的急診室調度資源及轉診，「 一開始以為這裡很安全」。

10月10日，遙遠的台灣正慶祝國慶，但清晨的加薩市、住在醫院旁安全區的洪上凱被叫醒，10個人躲進窄小黑暗地下安全室，「5分鐘後要空襲隔壁的清真寺」，沒有人敢說話，隨著飛機聲到來的爆炸，房子搖晃、玻璃破裂，屋外居民哭泣、尖叫與祈禱聲，持續了恐怖的30分鐘，洪上凱面無表情回憶。

與被攻擊目標只隔70公尺，這是洪上凱與戰爭的距離。26天後的撤離路上，洪上凱印象最深的是以色列突然下令110萬名留在加薩的人民往南遷那天，一個寂靜的凌晨，洪上凱突然聽見房屋外的群眾吵雜聲，吵鬧又憤怒，是附近居民決定不走，更不願放走外國人。

「那時才感受到事情失控了」，洪上凱說，群眾包圍建築，來自各地非營利組織成員進退兩難，直到聯合國相關組織的一名巴勒斯坦老奶奶出面協調，以她留下為承諾，換來所有外國人離開的機會。坐在印有無國界醫生標誌的車上，洪上凱發現昔日受歡迎的標誌早已變調，成了憤怒、怪罪標的。

過去笑臉迎人的加薩人，隔著車窗的洪上凱只看到滿眼怨懟，只聽到被背棄的怒吼，甚至有媽媽抱著小孩擠到車隊旁，希望有人帶孩子離開煉獄。一路往南，被炸毀的路上，是一群又一群流離失所的人，拿著棉被、唯一的家當，撥開瓦礫堆、用雙腳往南走，卻不知目的地在何處。

「我真的難受又掙扎，但我無能為力」，始終平靜回憶的洪上凱難掩激動，紅了眼眶，最後還是收起情緒，沒有讓眼淚潰堤，再度陷入回憶裡。舟車勞頓，好不容易抵達安全地的洪上凱一行22人，被安頓在外國人空間，誰知剛歷經被當地人包圍的他們，一睡醒又身在加薩人群。

非常害怕人群的他們，甚至「密謀」偷偷離開，「後來我們被發現了」，本來情緒低落的洪上凱轉而笑著向《中央社》記者分享漆黑戰時一道暖光，加薩人再度簇擁而上，但他們並不憤怒，反而關心他們這群外國人有沒有床墊、棉被，還分享了水與食物，邀請一起吃剛煮好的晚餐。

「明明他們擁有的也不多，但卻還是願意分享」，這就是洪上凱記憶中的加薩人，喜歡分享是這裡的文化，對外國人熱情又友善，深怕「客人」對加薩有不好印象。看著鍋子裡熱騰騰，用罐頭煮成的當地料理，洪上凱當下真的很後悔，把他們想得這麼壞。

26天裡是否絕望過，洪上凱淡淡地說，衝突發生的第一週，天天都會收到「昨日可以回家了」的假訊息，甚至有次連物資、棉被等都全數送給逃難的當地人，準備回台灣，結果依然是空歡喜。因為急診科個性，洪上凱習慣不讓情緒隨著突發狀況起伏，選擇把情緒收起。

11月1日，洪上凱一行人順利離開加薩，被問到是否把情緒放出來，他輕輕一笑，「我現在把這些故事說出來，就是一種釋放」，但洪上凱彷彿有一部分的靈魂還留在距離台灣好遠的戰火最前線，他天天掛念留在加薩的當地醫療夥伴，常傳訊息聯繫，最大的願望就是停火。

Photo Credit: 無國界醫生（台灣）提供 via 中央社 以巴衝突持續，死傷人數至今還在增加，加薩地區居民合力在遭受砲擊後的斷垣殘壁中搜尋生還者。

洪上凱赴加薩加入無國界醫師 不當英雄只想縫補世界破洞

（中央社）林口長庚醫院急診主治醫師洪上凱參與無國界醫生任務，今年7月赴加薩，從未想過會遇上如此大規模衝突，「我們不是英雄，只想縫補世界破洞」，任務被迫中斷的他仍盼著結業的一天。

今年34歲的洪上凱，在高中、大學青春歲月時，心中就有熱血夢想，希望加入無國界醫生，花了好長一段時間說服父母，今年7月11日，他終於迎來首次出任務，被指派到衝突不斷的加薩，他留職停薪前往加薩，進到當地只有最菜的醫師才會被丟進的單位，協助改善、優化急診科。

「我有心理準備，但沒想過會遇到這麼大、這麼激烈的衝突」，洪上凱等一行20多名外國無國界醫生，從最初可協助燒燙傷、肢體重建及遠端協調資源，到斷網難以聯繫醫院，遇到嚴峻空襲，只有住在醫院的當地人才能提供醫療支援，洪上凱親身經歷人道工作者的無能為力。

才平安回到台灣、剛經歷戰火加薩的洪上凱昨日接受《中央社》專訪坦言，過去早就知道人道工作不是英雄式的，不可能解救世界，但在這次任務中更加深感受，能做的有限又渺小，不能停止戰爭、不能阻止死亡，「我們在縫補世界的破洞」，即使不能解決根源，只要還有人在冒著風險抵抗一切，就能展現價值。

Photo Credit: 無國界醫生（台灣）提供 via 中央社 巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列軍隊持續交戰，國際慈善醫療組織「無國界醫生」團隊在加薩的醫院治療一名因轟炸受到重傷的男性。

洪上凱說，離開加薩那天，他和加薩北部醫院的急診室同事連絡上，這名同事是當地人、3個孩子的媽媽，她不願離開，希望在醫院幫忙到最後。「我問她最擔心什麼，死亡、空襲或食物不足嗎？」意想不到的是，她回答是最怕被世界忘記，擔心大家不再關心以巴衝突後續。