【專訪】洪上凱赴加薩前線加入無國界醫師：我們不是英雄，只想縫補世界破洞
我們想讓你知道的是
洪上凱說，離開加薩那天，他和加薩北部醫院的急診室同事連絡上，這名同事是當地人、3個孩子的媽媽，她不願離開，希望在醫院幫忙到最後。「我問她最擔心什麼，死亡、空襲或食物不足嗎？」意想不到的是，她回答是最怕被世界忘記，擔心大家不再關心以巴衝突後續。
台灣醫師加薩前線看見人性 感受戰火下悲吼與日常
（中央社）林口長庚醫院急診主治醫師洪上凱參與無國界醫生任務，在加薩走廊戰火最前線近1個月，看盡人性冷暖，如今平安返台的他難忘車窗外當地人眼中的悲淒與怒吼，更忘不了在避難所加薩人分享的那頓熱騰騰晚餐。
「這是戰爭」，無國界醫生任務負責加薩專案的總管告訴過洪上凱這樣一句話。幾天前才從加薩驚險撤離回台的洪上凱昨（9）日接受《中央社》專訪回憶到，時光回到10月7日，看似平凡的週末凌晨是衝突的開端，睡夢中的洪上凱被火箭彈聲音吵醒，剛開始還以為只是日常演習，誰知聲響不停，他才驚覺不對勁，下樓走出住宿，總管看著天空無數彈軌，眉頭深鎖。
衝突爆發初期，炸彈日日飛過加薩的天空，洪上凱與其他無國界醫生成員仍堅守崗位，繼續工作，住在加薩市中北部宿舍的洪上凱，即使不被允許驅車前往服務的北部醫院，他依然盡自身最大努力，遠端協助協調，替湧入大批傷患的急診室調度資源及轉診，「 一開始以為這裡很安全」。
10月10日，遙遠的台灣正慶祝國慶，但清晨的加薩市、住在醫院旁安全區的洪上凱被叫醒，10個人躲進窄小黑暗地下安全室，「5分鐘後要空襲隔壁的清真寺」，沒有人敢說話，隨著飛機聲到來的爆炸，房子搖晃、玻璃破裂，屋外居民哭泣、尖叫與祈禱聲，持續了恐怖的30分鐘，洪上凱面無表情回憶。
與被攻擊目標只隔70公尺，這是洪上凱與戰爭的距離。26天後的撤離路上，洪上凱印象最深的是以色列突然下令110萬名留在加薩的人民往南遷那天，一個寂靜的凌晨，洪上凱突然聽見房屋外的群眾吵雜聲，吵鬧又憤怒，是附近居民決定不走，更不願放走外國人。
「那時才感受到事情失控了」，洪上凱說，群眾包圍建築，來自各地非營利組織成員進退兩難，直到聯合國相關組織的一名巴勒斯坦老奶奶出面協調，以她留下為承諾，換來所有外國人離開的機會。坐在印有無國界醫生標誌的車上，洪上凱發現昔日受歡迎的標誌早已變調，成了憤怒、怪罪標的。
過去笑臉迎人的加薩人，隔著車窗的洪上凱只看到滿眼怨懟，只聽到被背棄的怒吼，甚至有媽媽抱著小孩擠到車隊旁，希望有人帶孩子離開煉獄。一路往南，被炸毀的路上，是一群又一群流離失所的人，拿著棉被、唯一的家當，撥開瓦礫堆、用雙腳往南走，卻不知目的地在何處。
「我真的難受又掙扎，但我無能為力」，始終平靜回憶的洪上凱難掩激動，紅了眼眶，最後還是收起情緒，沒有讓眼淚潰堤，再度陷入回憶裡。舟車勞頓，好不容易抵達安全地的洪上凱一行22人，被安頓在外國人空間，誰知剛歷經被當地人包圍的他們，一睡醒又身在加薩人群。
非常害怕人群的他們，甚至「密謀」偷偷離開，「後來我們被發現了」，本來情緒低落的洪上凱轉而笑著向《中央社》記者分享漆黑戰時一道暖光，加薩人再度簇擁而上，但他們並不憤怒，反而關心他們這群外國人有沒有床墊、棉被，還分享了水與食物，邀請一起吃剛煮好的晚餐。
「明明他們擁有的也不多，但卻還是願意分享」，這就是洪上凱記憶中的加薩人，喜歡分享是這裡的文化，對外國人熱情又友善，深怕「客人」對加薩有不好印象。看著鍋子裡熱騰騰，用罐頭煮成的當地料理，洪上凱當下真的很後悔，把他們想得這麼壞。
26天裡是否絕望過，洪上凱淡淡地說，衝突發生的第一週，天天都會收到「昨日可以回家了」的假訊息，甚至有次連物資、棉被等都全數送給逃難的當地人，準備回台灣，結果依然是空歡喜。因為急診科個性，洪上凱習慣不讓情緒隨著突發狀況起伏，選擇把情緒收起。
11月1日，洪上凱一行人順利離開加薩，被問到是否把情緒放出來，他輕輕一笑，「我現在把這些故事說出來，就是一種釋放」，但洪上凱彷彿有一部分的靈魂還留在距離台灣好遠的戰火最前線，他天天掛念留在加薩的當地醫療夥伴，常傳訊息聯繫，最大的願望就是停火。
洪上凱赴加薩加入無國界醫師 不當英雄只想縫補世界破洞
（中央社）林口長庚醫院急診主治醫師洪上凱參與無國界醫生任務，今年7月赴加薩，從未想過會遇上如此大規模衝突，「我們不是英雄，只想縫補世界破洞」，任務被迫中斷的他仍盼著結業的一天。
今年34歲的洪上凱，在高中、大學青春歲月時，心中就有熱血夢想，希望加入無國界醫生，花了好長一段時間說服父母，今年7月11日，他終於迎來首次出任務，被指派到衝突不斷的加薩，他留職停薪前往加薩，進到當地只有最菜的醫師才會被丟進的單位，協助改善、優化急診科。
「我有心理準備，但沒想過會遇到這麼大、這麼激烈的衝突」，洪上凱等一行20多名外國無國界醫生，從最初可協助燒燙傷、肢體重建及遠端協調資源，到斷網難以聯繫醫院，遇到嚴峻空襲，只有住在醫院的當地人才能提供醫療支援，洪上凱親身經歷人道工作者的無能為力。
才平安回到台灣、剛經歷戰火加薩的洪上凱昨日接受《中央社》專訪坦言，過去早就知道人道工作不是英雄式的，不可能解救世界，但在這次任務中更加深感受，能做的有限又渺小，不能停止戰爭、不能阻止死亡，「我們在縫補世界的破洞」，即使不能解決根源，只要還有人在冒著風險抵抗一切，就能展現價值。
洪上凱說，離開加薩那天，他和加薩北部醫院的急診室同事連絡上，這名同事是當地人、3個孩子的媽媽，她不願離開，希望在醫院幫忙到最後。「我問她最擔心什麼，死亡、空襲或食物不足嗎？」意想不到的是，她回答是最怕被世界忘記，擔心大家不再關心以巴衝突後續。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。